Роналду забил с пенальти «Аль-Таи». У форварда «Аль-Насра» 15 (13+2) очков в 14 играх лиги Саудовской Аравии
Криштиану Роналду забил 13-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в матче против «Аль-Таи» (1:0, второй тайм), реализовав пенальти на 52-й минуте.
Португалец проводит 14-ю игру в рамках саудовской лиги. На его счету 13 мячей и 2 результативные передачи в этом турнире.
С подробной статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь
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Наконец-то футбол высшего класса, господа!
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У рюналду в 200 лиге мира за 1 сезон 15 результативных действий и эти же фанаты рюналду кричат что это супер достижение.