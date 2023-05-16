Роналду забил с пенальти «Аль-Таи». У форварда «Аль-Насра» 15 (13+2) очков в 14 играх лиги Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду забил 13-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в матче против «Аль-Таи» (1:0, второй тайм), реализовав пенальти на 52-й минуте. 

Португалец проводит 14-ю игру в рамках саудовской лиги. На его счету 13 мячей и 2 результативные передачи в этом турнире. 

С подробной статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оригинальный Ник
С пенальти коронный, волосами похоронный
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зверёк
Выносите зм быстро.
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Так порадовался, как будто забил с пенки в 169 - лиге:)
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Ответ Пирс Морган
Пенальду забил с пенальти, классика
Будешь так писать - интервью больше не дадут. Побольше уважения к даме!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Честно говоря, после такого я не вижу уже других претендентов на ЗМ. Уровень
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Интересно, а зачем им нужен этот Пенальтист7 за 200 миллионов?! Ха-ха)))
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Ну ведь могёт же ещё дед) С пенки в чемпе Аравии не каждый сможет забить)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
в топ 3 золотого мяча должны поставить.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Посмотрите сколько Игало забил в этой лиге, это просто смешно вообще воспринимать всерьез. Рофлотурнир с игроками уровня ФНЛ и парой гастролеров:))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Пенальду забил с пенальти, классика
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Величайший пенальтист. Снова заткнул хейтеров
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Рончик, фруктовый ты мой!
Аж бальзам на душу после всех мусорных новостей про номинацию Месси на лучшего игрока Лиги 1, матч Сити и Реала, про ЗМ Холанду и т.д

Наконец-то футбол высшего класса, господа!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Продолжает доминировать в двести тридцать девятой лиге мира! И это в 38 лет!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ хавбек+
это конечно не лучшие места в зале с Аячо, но тоже ничего
Аячо в 200 лиге СА был бы Гегемоном.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
🤣🤣🤣
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ serhio_ramos_
Они Леониду Пеналдувичу предлагают 500.
Ну логично, Леонид в 2,5 раза и лучше как игрок.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иц а мэн
пхпхаххаха
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ serhio_ramos_
Они Леониду Пеналдувичу предлагают 500.
Леонид это хозяин по жизни рюналду. А хозяин должен получать в 3 раза больше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Красавчик ! Ещё можно за ЗМ в следующем сезоне побороться !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Андрей Хенто
Шутки шутками, но его переход привлек много внимание к некому ненужному чемпионату, что и было главной мотивацией его покупки. Плюс его подписали для заявки Саудовской Араваии на проведение ЧМ в 2030 году и это только начало. Не даром столько мусолят новостей о переходе того или иного игрока в этот чемпионат. Деньги для них это не проблема. Я вообще удивлен, что Роналду еще что-то старается, пыхтит, любой другой играл бы в свое удовольствие и пинал откровенно балду на поле.
Я понял, что он там присутствует только для маркетинга.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Криштинальти 7 голов из 13 с пенальти )) из 820 голов - 150 голов с пенальти , 100 из них левейшие, 140 голов с нарушениями правил, офсайды и тд, 400 голов практически в пустые ворота удары и добивания с нескольких метров, 80 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей.))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Я одно не понимаю, зачем Арабам платить 200 млн за пенальти??
Купите Кокорина он вас сделает Чемпионом ведь он сейчас в 2 раза лучше рюналду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
И это в ретроградный меркурий!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Напомню, у Месси в 5 лиге мира за 1 сезон было 25 результативных действий, а его хейтили фанаты рюналду.

У рюналду в 200 лиге мира за 1 сезон 15 результативных действий и эти же фанаты рюналду кричат что это супер достижение.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Эта дворовая лига С.А. в какой сотне находится в рейтинге?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий