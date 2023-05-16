Роналду забил с пенальти «Аль-Таи». У форварда «Аль-Насра» 15 (13+2) очков в 14 играх лиги Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил 13-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Нападающий « » открыл счет в матче против « » (1:0, второй тайм), реализовав пенальти на 52-й минуте.

Португалец проводит 14-ю игру в рамках саудовской лиги. На его счету 13 мячей и 2 результативные передачи в этом турнире.

С подробной статистикой 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь