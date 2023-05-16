Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.
Клуб 38-летнего португальца занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 25 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» имеет 62 балла. «Аль-Таи» идет 7-м, набрав 34 балла.
27-й тур
- Дата проведения
- 16 мая, 21.30, «Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium»
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
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Аль-Наср еще не все потерял, есть еще каштаны в Криштианке.
Вперед ребята!
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"Правительство США в одностороннем порядке признал год Бруну Фернандеша на чемпионате мира голом Роналду. Призываем все правительства демократичного мира также принять гол Фернандеша голом Роналду".
Как с Гуайдо, дело закрыто!
Видите, надо только ждать.
Поздравляю всех вас!
Один кябаб, пожалуйста.