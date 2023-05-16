Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб 38-летнего португальца занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 25 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» имеет 62 балла. «Аль-Таи» идет 7-м, набрав 34 балла.

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур

Аль-Таи – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
16 мая, 21.30, «Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium»
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26 комментариев

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cektor
вы заметили что с приходом Кринжа Аль Наср выкинули из всех турниров))
+12
-2
+10
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VecchiaSignora
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Удивительно что на спортс о чемпионате саудовской аравии....
При этом нет веток по чемпу Португалии
+6
-3
+3
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Станислав Л
Ответ avAngard
на втором шли/идут
шли на первом, пришел роналду - стали вторые
https://i121.fastpic.org/big/2023/0516/bb/f32d45d124c268f69d2c17d421c742bb.jpg
+4
-1
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cektor
опять кринж кринжа ))
+4
-2
+2
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Пирс Морган
Сегодня 33 млрд зрителей будут поставлены перед выбором: смотреть ЛЧ или смотреть Наср Аль
+5
-3
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Burel
А Криштиану разве не в лидер переходил ?
+2
-1
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А.Э.РАСИМ
Сериал "Алло, Алло" продолжается.

Аль-Наср еще не все потерял, есть еще каштаны в Криштианке.
Вперед ребята!
+1
0
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avAngard
Ответ Станислав Л
шли на первом, пришел роналду - стали вторые https://i121.fastpic.org/big/2023/0516/bb/f32d45d124c268f69d2c17d421c742bb.jpg
Ну значит ошибся,Роналдо на дно тянет))))
+1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ f0rmoceft
Кто-нибудь смотрит этот чемпионат вообще?)
Только арабы..
+3
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Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
Ха-ха, знатно правду👇 заминусовали ))
правда здесь
https://i121.fastpic.org/big/2023/0516/bb/f32d45d124c268f69d2c17d421c742bb.jpg
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Tornado S
подозрительный чемпионат однако
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cektor
Ответ Пирс Морган
Сегодня 33 млрд зрителей будут поставлены перед выбором: смотреть ЛЧ или смотреть Наср Аль
выбор очевиден . Насраль
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А.Э.РАСИМ
Ответ cektor
вы заметили что с приходом Кринжа Аль Наср выкинули из всех турниров))
Да.
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А.Э.РАСИМ
Ответ f0rmoceft
Кто-нибудь смотрит этот чемпионат вообще?)
Нет.Только читаем комменты, здесь смешно.
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مختار موسى حاجييف
Ответ VecchiaSignora
При этом нет веток по чемпу Португалии
если вы будете также комментировать, то и чемпионат Андорры будет))
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Tornado S
Ответ VecchiaSignora
При этом нет веток по чемпу Португалии
точно!)
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Artem Piatkov
Ответ Tornado S
подозрительный чемпионат однако
Чем?
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А.Э.РАСИМ
Толькр что передали потрясяющую радостную новость для поклонников Роналду.

"Правительство США в одностороннем порядке признал год Бруну Фернандеша на чемпионате мира голом Роналду. Призываем все правительства демократичного мира также принять гол Фернандеша голом Роналду".

Как с Гуайдо, дело закрыто!
Видите, надо только ждать.

Поздравляю всех вас!

Один кябаб, пожалуйста.
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f0rmoceft
Кто-нибудь смотрит этот чемпионат вообще?)
+3
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