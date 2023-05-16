Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи»

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб 38-летнего португальца занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 25 играх. Лидирующий «Аль-Иттихад» имеет 62 балла. « » идет 7-м, набрав 34 балла.

Чемпионат Саудовской Аравии

27-й тур

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