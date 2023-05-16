Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством: «Семак, я особенно рад за тебя – ты был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь он может нанести вторую»

Андре Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Мой дорогой « », мой дорогой . Я очень‑очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я был, в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду на грудь.

Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.