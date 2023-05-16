Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством: «Семак, я особенно рад за тебя – ты был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь он может нанести вторую»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андре Виллаш-Боаш Футбол

Андре Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак. Я очень‑очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я был, в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду на грудь.

Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.

18 комментариев

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Сергей Жарковский
Все бывшие тренеры Зенита считают время пребывания в команде важными вехами в своей карьере!👏👏👏
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Trash Talking
Спасибо и Андре за причастность к этим звёздам :)
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IceBear27
Ответ T622222
Нет не будет плешивого и все будет как в ссср 3 чемпионства за 50 лет )))))
И будет снова дичайше справедливая гегемония московских клубов?
+17
-2
+15
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Назар Игорь
Через 5 лет будет третья, не сомневаюсь.
+19
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+13
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ IceBear27
И будет снова дичайше справедливая гегемония московских клубов?
С блэкджеком и Хусаиновыми. Так победимъ🎅🏿
+12
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+12
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SMART789
Спасибо за добрые слова! Вот клуб настоящая семья!
+11
-3
+8
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Boris76
Спасибо на добром слове)) и за то чемпионство , без которого сегодня не было бы второй звёзды.... Ну и играли тогда весело)
+5
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+5
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IceBear27
Ответ ХавиГави_Паратрупер
С блэкджеком и Хусаиновыми. Так победимъ🎅🏿
Бромантан забыл
+3
0
+3
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Скунсик
Ответ Trash Talking
Спасибо и Андре за причастность к этим звёздам :)
Мне он реально нравился, как тренер. Эх, если бы не чехарда с регламентом и 5ти матчевая дисква, может и подольше бы задержался в Зените.
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+3
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Зелёный гопник
Ответ T622222
Очень талантливый, но 2 года уже никому не нужен даже Китай не берет (
Жалко тебя на самом деле, может сменишь сферу ?
+2
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Рашпель793
Там и Халк и Себой поздравили (естественно за деньги московских бабушек).
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Zenith forever
Человек порадовался за Зенит и поздравил с победой, но как обычно нашлось несколько поклонников бездарной командочки, которые не могут не повякать. Позор вам и вашей командочке.
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костянчик1918
Ответ Назар Игорь
Через 5 лет будет третья, не сомневаюсь.
Верим , надеемся 🤞, твой комент норм поджег несчастных )))
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Циник Петербургский
Ответ T622222
Нет не будет плешивого и все будет как в ссср 3 чемпионства за 50 лет )))))
Значит ли это, что честный коммунистический политрук Федун и его кореша по Лукойлу будут раскулачены, а ФК Бромантак попадет под следствие за свои допинговые делишки и будет сослан в пердив? ;) Или Ваши мантры про СССР на ФК Бромантак не распространяются? )))
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