Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством: «Семак, я особенно рад за тебя – ты был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь он может нанести вторую»
Андре Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством.
«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак. Я очень‑очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.
Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я был, в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду на грудь.
Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.
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