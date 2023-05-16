Леау о целях: «Выиграть ЛЧ и «Золотой мяч». Хочу поиграть в АПЛ, как и любой футболист, думаю»

Рафаэл Леау признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

– Есть ли место, где вы хотели бы играть в какой-то момент своей карьеры?

– АПЛ. Думаю, каждый футболист хочет поиграть в Премьер-лиге, ведь это лига с очень высокой конкуренцией. Здесь увлекательный футбол, отличные команды и аудитория по всему миру.

Серия А сейчас высоко котируется в мире футбола, но я бы определенно сказал, что в будущем хочу в Премьер-лигу.

– Каким вы видите будущее как Рафаэла Леау, так и для Way 45 (творческий псевдоним Леау – Sports.ru), и чего ожидать на поле и за его пределами?

– Что касается футбола, моя цель – выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Как артист, я не слишком задумываюсь и плыву по течению. Хочу сделать свой лейбл одним из самых громких имен в мире музыки, – сказал полузащитник «Милана».

«Я застенчивый, поэтому выражаю чувства музыкой». Леау – еще и рэпер, но Ибра советует переключиться на футбол