Леау о целях: «Выиграть ЛЧ и «Золотой мяч». Хочу поиграть в АПЛ, как и любой футболист, думаю»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Рафаэл Леау музыка Футбол

Рафаэл Леау признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

– Есть ли место, где вы хотели бы играть в какой-то момент своей карьеры?

– АПЛ. Думаю, каждый футболист хочет поиграть в Премьер-лиге, ведь это лига с очень высокой конкуренцией. Здесь увлекательный футбол, отличные команды и аудитория по всему миру.

Серия А сейчас высоко котируется в мире футбола, но я бы определенно сказал, что в будущем хочу в Премьер-лигу.

– Каким вы видите будущее как Рафаэла Леау, так и для Way 45 (творческий псевдоним Леау – Sports.ru), и чего ожидать на поле и за его пределами?

– Что касается футбола, моя цель – выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Как артист, я не слишком задумываюсь и плыву по течению. Хочу сделать свой лейбл одним из самых громких имен в мире музыки, – сказал полузащитник «Милана».

«Я застенчивый, поэтому выражаю чувства музыкой». Леау – еще и рэпер, но Ибра советует переключиться на футбол

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8 комментариев

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M_i_t_y_a
Ответ Sergey Kuznetsov
хочу поиграть в АПЛ! именно поэтому я недавно продлил контракт
И? При должном отношении у него и АПЛ впереди, и, возможно, лч с золотым мячом
Парню всего 23
+7
-1
+6
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Даши Жапов
Ответ Sergey Kuznetsov
хорошо, как скажете, только умоляю уберите минус с моего комментария)
Лови ещё один. Сказанул, теперь живи с этим)
+6
0
+6
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M_i_t_y_a
Ответ Sergey Kuznetsov
хорошо, как скажете, только умоляю уберите минус с моего комментария)
Докинул еще несколько
+4
0
+4
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Artem89S
Ответ quadryk
Вот в финале ЛЧ и поиграешь в АПЛ 🔥
Финал ЛЧ проводится в апл? Что то новенькое
0
0
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