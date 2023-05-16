Клопп о Гакпо: «Он питается футболом, суперфутболист и умный парень. Я понял, почему он был капитаном ПСВ, хотя так молод»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп восторженно отозвался о Коди Гакпо.

«Ливерпуль» купил вингера сборной Нидерландов у ПСВ за 37 млн фунтов после ЧМ-2022.

«Он суперфутболист и умный парень. Я никогда, ни на секунду, не мог подумать, что ему только 24 года, хотя он действительно молод.

Он был капитаном в своем предыдущем клубе, и это нечто особенное. А потом ты встречаешь этого парня и говоришь: «А, окей, теперь я понимаю почему».

Гакпо буквально питается футболом. Для него так естественно переносить на поле любую информацию, которую мы ему даем.

Он играет на позиции, на которой не выступал раньше, но он наслаждается этим. Он нужен нам там, и он очень классный, потому что может играть на трех или четырех позициях. Он довольно быстро адаптировался», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Коди забил 6 голов, включая дубль в ворота «МЮ», и сделал 3 ассиста в 24 матчах за «красных». Его подробная статистика – здесь.

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17 комментариев

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Vatikan
Может играть лучше, чем сейчас. Потенциал большой
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Stewee
Похоже, что уход Фирмино пройдет безболезненно. Думаю, что после полноценной летней предсезонки, будет еще лучше.
При покупке не понимал, зачем он нужен Ливерпулю, потому что в ПСВ он играл слева, где у Ливерпуля уже есть Диас, плюс Жота и Нуньес способны там играть. Понятно, что Клопп изначально видел в нем ложную девятку.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Мукунку хороший
Интересно,хотя бы один тренер скажет про своего игрока- он «мертвый» футболист и глупый парень. Я не понял,почему он не был капитаном, хотя так стар..)
Евсеев: «Из-за одного разгильдяя, ##### (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет».
+3
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Aqsunqar Serikbay
Думаю все уверены что он топ, матч против мю это показал
+4
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Liquidozz
Ответ DolJun
лучше бы едой питался, тогда его было бы не так просто оттеснить от мяча
Ещё не привык к физике апл.
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инок
Гакпо подтвердил в Ливерпуле свой высокий уровень. Хороший трансфер. Успехов ему и дальше.
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Marli
очень нравится Гакпо, в следующем сезоне полностью раскроется
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Мукунку хороший
Ответ Lionel Andres Messi 10
Евсеев: «Из-за одного разгильдяя, ##### (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет».
Блин, но я же не про Топ тренеров говорю)))
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ɔculpa
Статистика могла бы быть и получше, особенно с учётом позиции и сыгранных минут, но хочется заметить, что Клопп очень сильно доверяет Коди, даже после не лучших игр он получает большие минуты. Нуньес, например, такого доверия не получает.
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Мукунку хороший
Интересно,хотя бы один тренер скажет про своего игрока- он «мертвый» футболист и глупый парень. Я не понял,почему он не был капитаном, хотя так стар..)
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Александр Вилков
перевод конечно кривенький. открыл оригинал и решил сравнить для интереса. слишком топорно.
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Stewart D.
атака у Ливерпуля дикая, как и во время Салаха/Манэ/Фирмино.

Осталось центр обновить летом и снова в бой!
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Spaten
Когда листаешь. читается: он питается супом)
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