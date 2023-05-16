Клопп о Гакпо: «Он питается футболом, суперфутболист и умный парень. Я понял, почему он был капитаном ПСВ, хотя так молод»

Юрген Клопп восторженно отозвался о Коди Гакпо.

«Ливерпуль» купил вингера сборной Нидерландов у ПСВ за 37 млн фунтов после ЧМ-2022.

«Он суперфутболист и умный парень. Я никогда, ни на секунду, не мог подумать, что ему только 24 года, хотя он действительно молод.

Он был капитаном в своем предыдущем клубе, и это нечто особенное. А потом ты встречаешь этого парня и говоришь: «А, окей, теперь я понимаю почему».

Гакпо буквально питается футболом. Для него так естественно переносить на поле любую информацию, которую мы ему даем.

Он играет на позиции, на которой не выступал раньше, но он наслаждается этим. Он нужен нам там, и он очень классный, потому что может играть на трех или четырех позициях. Он довольно быстро адаптировался», – сказал главный тренер « » .

Коди забил 6 голов, включая дубль в ворота «МЮ», и сделал 3 ассиста в 24 матчах за «красных». Его подробная статистика – здесь.

«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал