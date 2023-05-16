Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада
Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время празднования чемпионства.
«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси!»
35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».
«Барса» отметила чемпионство ярким парадом – Хави даже раздавал фанатам напитки
ладно, тогда не буду тебя задерживать. просто в будущем не нужно обвинять человека в каких-то комплексах, если в первую очередь они есть у тебя самого)
Был тут на ЦСКА - Торпедо. Каждое касание мяча Акинфеевым - овации, кричалки, крики
Наверное так и должна работать легендарность в клубе