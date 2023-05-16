Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада

Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время празднования чемпионства.

«Блауграна» досрочно выиграла , победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! !»

35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с « ».

«Барса» отметила чемпионство ярким парадом – Хави даже раздавал фанатам напитки