Фанаты «Барсы» скандировали «Месси! Месси!» во время чемпионского парада

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Футбол

Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время празднования чемпионства.

«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив в воскресенье «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Во время чемпионского парада «Барселоны» в понедельник, когда автобус с командой продвигался по улицам Барселоны, фанаты скандировали «Месси! Месси

35-летний аргентинец может вернуться в каталонский клуб этим летом после окончания срока контракта с «ПСЖ».

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65 комментариев

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Andrey Ashhabadskiy
Ответ c0ncistad0r
Посмотрим, что будут скандировать они же, когда пешеход начнет за Барселону пешеходить
Этот пешеход показал как он шикарно пешеходил на чемпионате мира, дай Бог каждому так пешеходить
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Aleksey Yashin
Одним из этих фанатов Барселоны оказался Неймар
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TravenS
Ответ f0rmoceft
Нет бы кричали имена нынешних игроков, как было бы им приятно. Но лучше оскорблять Винисиуса и мечтать о возвращении Месси.
Нет бы обитать на ветках своего клуба, но нет, на ветках соперника лучше
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Очевидное невероятное
Ответ 8arcelona
Фанаты парсы как россияне, живут прошлым
Написал болельщик Реала
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DolJun
Ответ Oleg
Почему ты решил что я уклонился?) Я зашел на спортс ру час назад и у меня куча непрочитанных сообщений, среди которых наверное ты. Я к счастью имею интересы в жизни помимо нахожления на сайте 24/7)
ну конечно, ведь главный твой интерес - это месси. не удивлюсь если все свободное время ты пишешь про него фанфики)
ладно, тогда не буду тебя задерживать. просто в будущем не нужно обвинять человека в каких-то комплексах, если в первую очередь они есть у тебя самого)
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Эмиль Джафаров
Авторитет и благодарность игроку
Был тут на ЦСКА - Торпедо. Каждое касание мяча Акинфеевым - овации, кричалки, крики
Наверное так и должна работать легендарность в клубе
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Любезный Коссутий
Лео обязан вернуться на Спотифай! большинство фанатов нашей Барсы, живущих прошлым, только - за!
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Roman_53
Ответ f0rmoceft
Нет бы кричали имена нынешних игроков, как было бы им приятно. Но лучше оскорблять Винисиуса и мечтать о возвращении Месси.
может и кричали, только кто об этом говорит напишет, а вот тут есть повод "пообсуждать".
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iden prime
Ответ TravenS
Нет бы обитать на ветках своего клуба, но нет, на ветках соперника лучше
А разве он не прав?я боле за барсу с 88.но когда пошла клоунада про семье и изгнания игроков.и прочие хрень.перестал.вот и сейчас надо полерживать кто выграл
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Иван Иванов
Пора уже Камп ноу переименовать в стадион Лионеля Месси, и проспект Месси к нему прилегающий , а также ближайшую станцию метро.
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Slavnov
ну ладно хоть снова не унижали риал
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TravenS
Ответ Anton Ilchenko
Такие фразы точно не барсоглорвм писать...)))
А кто сказал, что я глор барсы? Как вообще у Барсы последние годы могут быть глоры? Глорики все отсеялись после череды неудач. Судя по всему, Вы не понимаете смысла понятия "глор"
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TravenS
Ответ elkipalki
А они в курсе, что им надо скинуться в сумме на 500 млн?) Без этого рычага Месси не вернется
А вы в курсе, что з/п Месси будет сильно ниже? Причём он своим возвращением принесёт клубу больше доходов
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mansur_axe
Ответ elkipalki
Посредственная, но до 1/8 ЛЧ будут добираться. А если 5-6 левых пенок, то могут и выиграть)
8:2 привет от Баварии, вот что будет если придет Месси.
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Treis
Ответ elkipalki
Посредственная, но до 1/8 ЛЧ будут добираться. А если 5-6 левых пенок, то могут и выиграть)
Почему думаешь что посредственная?
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alireal
Ответ А.Э.РАСИМ
Такое видели? Я не видел. А ведь Лео не умер, как Марадона. Великие люди из Аргентины. В Наполи нет давно Марадоны, а Барселоне Месси. Но скандируют их имена.
Предлагаешь месси замочить или что?
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DolJun
Ответ Oleg
Ну тогда ответь, что тебя заставляет бежать на ветки Месси и Гвардиолы? Причем ты не пишешь какие то аналитические комментарии по игре, у тебя желчь и зависть, это скажет любой. Вроде такое состояние описывают как комплексы.
еще раз - мы с тобой общались вчера на другой ветке где я тебе задал конкретный вопрос, от ответа на который ты уклонился. сейчас ты появился тут и я спросил почему ты не ответил мне там. ты вместо этого решил поменять тему и задать мне новый вопрос. похоже на зависть и желчь, у тебя получается комплекс передо мной? (по твоей же логике)
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Владимир Самсонов
Ответ Greatest Of All Time
Помню его первый сезон в ПСЖ, когда он возился детьми что бы тем было комфортно, об этом много раз говорили что детям в Париже скучно расставания с друзьями из Барселоны. Думаешь в СА будет лучше чем в Европе
Думаю, что в СА могут создать суперусловия и в принципе, для детей разница между Парижем и СА не очевидна.
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Хулио Тебенадо
Ответ Иван Иванов
Пора уже Камп ноу переименовать в стадион Лионеля Месси, и проспект Месси к нему прилегающий , а также ближайшую станцию метро.
А почему бы и нет? Но только после смерти. Можно будет потом и памятник поставить возле стадиона. В отличии от Пеналду у которого памятник уже при жизни стоит.
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f0rmoceft
Ответ Anton Ilchenko
Такие фразы точно не барсоглорвм писать...)))
Он сейчас тебя заблокирует) типичное действие от глоров Барсы)))) они все такие))
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Хулио Тебенадо
Ме-сси! Ме-сси! Ме-сси! Ме-сси! Ме-сси! Ме-сси! Ме-сси!
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Anton Ilchenko
Ответ TravenS
Нет бы обитать на ветках своего клуба, но нет, на ветках соперника лучше
Такие фразы точно не барсоглорвм писать...)))
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elkipalki
Ответ Treis
И какая же будет игра с приходом Месси по-твоему?
Посредственная, но до 1/8 ЛЧ будут добираться. А если 5-6 левых пенок, то могут и выиграть)
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Marli
Ответ TravenS
Нет бы обитать на ветках своего клуба, но нет, на ветках соперника лучше
За собой последи, тоже самое делаешь🤡
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Игорь Климов
Ответ Очевидное невероятное
Написал болельщик Реала
И он ещё, видимо, из Львiва.
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