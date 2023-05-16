Малафеев о разгроме «Баварии» в 2008-м: «Покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» Сыграй мы еще раз 10, немцы 10 раз взяли бы верх»

Вячеслав Малафеев объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА.

– В первой встрече с «Баварией» (1:1) вам удалось отразить пенальти от . Гадали или действовали по мячу?

– В « » перед каждой игрой тренер вратарей предоставлял полную выкладку по исполняющим 11-метровые в составе соперников. Я знал, что француз в большинстве случаев до последнего смотрит на вратаря. Понимал, что заваливаться нельзя, нужно стоять и реагировать. Но, видимо, никто из ребят не мог предположить, что у Рибери получится столь корявый выстрел.

Далеко отразить мяч не удалось, и Франк спокойно добил его в сетку. Конечно, было обидно. Думаю, партнеры сами не ожидали, что перехитрю такого футболиста.

– Чем запомнилась « »?

– Играть там было кайфово, это место футбольной силы. Ты выходишь на потрясающего качества газон и получаешь удовольствие. Не замолкая ни на минуту, поют немецкие болельщики. Соперник – высочайшего класса, на фоне которого хочется проявить себя. Это то, ради чего мы все пахали детьми на тренировках.

– Но в историю навсегда вошла ответная игра (4:0). Перед матчем было ощущение, что все сложится так?

– Разумеется, нет, все-таки это « », которая легко могла решить судьбу противостояния в свою пользу. Думаю, в Германии нам на руку сыграл фактор недооценки. Мюнхенцы не отнеслись к нам с должной серьезностью. Более того, они и на выезде могли выйти на поле спустя рукава, мол, что это за команда вообще, что за старый странный стадион. Сейчас приедем и щелкнем их.

А у «Зенита» настрой был запредельный. Мы понимали, с кем играем, и вышли заряженными. Это нам и помогло. Плюс поле даже в мае по-прежнему оставляло желать лучшего. Гости хотели контролировать мяч, а на «Петровском» это давалось с трудом. Они привыкли к комфортным условиям, а в Санкт-Петербурге их лишились. Мы же использовали почти все свои моменты.

– Все началось с гола Погребняка на четвертой минуте, когда после удара со штрафного пропустил мяч по центру. Чем можете объяснить оплошность столь именитого голкипера?

– Не считаю, что этот эпизод оказался судьбоносным. Да, «Бавария» пропустила, но оставалось достаточно времени. Что касается действий Кана, то, возможно, ему банально не хватило мотивации. Все-таки это был один из последних матчей в карьере. Мы фактически организовали Оливеру проводы из еврокубков.

Идеальных вратарей не бывает, все допускают ошибки. Сложно судить, почему так произошло. К тому же давайте не забывать о нестандартной манере ударов Погребняка. Возможно, мяч полетел неудобно для Кана. Стечение обстоятельств.

– Сложилось впечатление, что потом «Зениту» все давалось легко.

– Не думаю, что мюнхенцы сломались. Им ведь требовалось забить всего один раз, чтобы перевести матч в дополнительное время. Зато нас это безумно воодушевило и подарило надежду. Гости приехали побеждать и сразу получили. Понятно, произошедшее их демотивировало.

Вообще, могу сказать, что порой с менее классными командами играть сложнее, чем с грандами, поскольку там нет дополнительного настроя. Уступить «Баварии», в отличие от «Ларисы», не зазорно, ты раскрепощаешься. И у тебя всегда появляется шанс. «Зенит» пользовался им в том Кубке УЕФА, хотя в него верили немногие. Это стало нашим преимуществом.

– Как повели себя соперники после финального свистка?

– Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И все в таком роде. При этом все понимали: сыграй мы с «Баварией» еще раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость, – сказал бывший вратарь «Зенита».

15 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Вот как это было круто!