Малафеев о разгроме «Баварии» в 2008-м: «Покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» Сыграй мы еще раз 10, немцы 10 раз взяли бы верх»

Теги Зенит Бавария Оливер Кан Франк Рибери Вячеслав Малафеев Павел Погребняк премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Альянц Арена Футбол

Вячеслав Малафеев объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА.

– В первой встрече с «Баварией» (1:1) вам удалось отразить пенальти от Франка Рибери. Гадали или действовали по мячу?

– В «Зените» перед каждой игрой тренер вратарей предоставлял полную выкладку по исполняющим 11-метровые в составе соперников. Я знал, что француз в большинстве случаев до последнего смотрит на вратаря. Понимал, что заваливаться нельзя, нужно стоять и реагировать. Но, видимо, никто из ребят не мог предположить, что у Рибери получится столь корявый выстрел.

Далеко отразить мяч не удалось, и Франк спокойно добил его в сетку. Конечно, было обидно. Думаю, партнеры сами не ожидали, что перехитрю такого футболиста.

– Чем запомнилась «Альянц Арена»?

– Играть там было кайфово, это место футбольной силы. Ты выходишь на потрясающего качества газон и получаешь удовольствие. Не замолкая ни на минуту, поют немецкие болельщики. Соперник – высочайшего класса, на фоне которого хочется проявить себя. Это то, ради чего мы все пахали детьми на тренировках.

– Но в историю навсегда вошла ответная игра (4:0). Перед матчем было ощущение, что все сложится так?

– Разумеется, нет, все-таки это «Бавария», которая легко могла решить судьбу противостояния в свою пользу. Думаю, в Германии нам на руку сыграл фактор недооценки. Мюнхенцы не отнеслись к нам с должной серьезностью. Более того, они и на выезде могли выйти на поле спустя рукава, мол, что это за команда вообще, что за старый странный стадион. Сейчас приедем и щелкнем их.

А у «Зенита» настрой был запредельный. Мы понимали, с кем играем, и вышли заряженными. Это нам и помогло. Плюс поле даже в мае по-прежнему оставляло желать лучшего. Гости хотели контролировать мяч, а на «Петровском» это давалось с трудом. Они привыкли к комфортным условиям, а в Санкт-Петербурге их лишились. Мы же использовали почти все свои моменты.

– Все началось с гола Погребняка на четвертой минуте, когда Оливер Кан после удара со штрафного пропустил мяч по центру. Чем можете объяснить оплошность столь именитого голкипера?

– Не считаю, что этот эпизод оказался судьбоносным. Да, «Бавария» пропустила, но оставалось достаточно времени. Что касается действий Кана, то, возможно, ему банально не хватило мотивации. Все-таки это был один из последних матчей в карьере. Мы фактически организовали Оливеру проводы из еврокубков.

Идеальных вратарей не бывает, все допускают ошибки. Сложно судить, почему так произошло. К тому же давайте не забывать о нестандартной манере ударов Погребняка. Возможно, мяч полетел неудобно для Кана. Стечение обстоятельств.

– Сложилось впечатление, что потом «Зениту» все давалось легко.

– Не думаю, что мюнхенцы сломались. Им ведь требовалось забить всего один раз, чтобы перевести матч в дополнительное время. Зато нас это безумно воодушевило и подарило надежду. Гости приехали побеждать и сразу получили. Понятно, произошедшее их демотивировало.

Вообще, могу сказать, что порой с менее классными командами играть сложнее, чем с грандами, поскольку там нет дополнительного настроя. Уступить «Баварии», в отличие от «Ларисы», не зазорно, ты раскрепощаешься. И у тебя всегда появляется шанс. «Зенит» пользовался им в том Кубке УЕФА, хотя в него верили немногие. Это стало нашим преимуществом.

– Как повели себя соперники после финального свистка?

– Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И все в таком роде. При этом все понимали: сыграй мы с «Баварией» еще раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость, – сказал бывший вратарь «Зенита».

15 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Вот как это было круто!

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
Чем запомнилась «Альянц Арена»? – Играть там было кайфово, это место футбольной силы. Ты выходишь на потрясающего качества газон и получаешь удовольствие. Не замолкая ни на минуту, поют немецкие болельщики _________________________________________________ так вроде, говорят, что на Зенит-арене не хуже как бы, или Малафееву нравится именно скандирование на немецком?
Малафеев играл на "Зенит-арене"?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Не соглашусь с Малафеевым, пару, а то и тройку матчей тот Зенит взял бы из 10.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big Nick
Ответ Owen_the_Simple
Как они могли пройти в группу ЛЧ, если по итогам сезона 06/07 попали в зону КУЕФА?
Не надо его грузить. Не видишь, что он адепт секты.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
добрый грек
Шикарно Зенит играл в тот год. Движение, пас, все быстро. Приятно было смотреть и поддерживать. Да вообще не помню чтобы хоть кто-то не поддерживал тогда Зенит.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
зенит по делу обыграл Баварию, и это скромность что потом они 10 из 10 обыграли ты, гладбах тоже выносит регулярно Баварию. хотя уровень команд не сопоставим. и Россия тола вынесла Голландию что вынесла чемпионов и вице чемпионов мира. когда наши играют не боясь быстро вперёд то получается, если зажимаются в надежде не пропустить в стиле Семака то проиграют и Брюгге. а Баварию Юппа что называют катком выносил и БАТЭ и арсенал отыграл их в Мюнхене в плейоф 2:0 и не вышел только по гостевым годам общий счёт 3:3, это миф что Бавария каток всегда.тот зенит был очень хорош. возможно лучшая российская команда. с 1991 года. по силе может только Спартак проигравший Роналдо зубастики в полуфинале кубка, сравнится бы. и всё.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Сейчас набегут недоброжелатели и расскажут, что Газпром купил Баварию. Но если серьезно, это было реально круто, питерским болельщикам я по-доброму завидовал
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
Бавария тогда была днищем типа Маню после исхода Ферги и по нынешний момент.
И в чём донность Баварии выражалась?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
сидите дома, вспоминайте былое, ещё лет 10 без еврокубков сидеть.
Именно это и делаю. Как и вы, впрочем. Только у меня воспоминания приятные.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
какая разница, если он сейчас восхваляет Альянц-Арену?
Если "какая разница", то зачем вы эту "Зенит-арену" вспомнили?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ old folk
Всё очень просто: Кан с Лусио были престарелыми ветеранами, далёкими от пика, Швайни до Ван Гала играл апз и был гораздо менее интересен, чем позже в роли опорника, Подольски в Баварии был тенью себя самого, один из самых провальных трансферов Баварии, Тони это вообще - ну как сказать?) Абсолютно средний нап - не Левандовски, не Гомес, даже не нынешний Шупо. Да, чемп они выиграли, но перед Зенитом еле прошли Хетафе в 1/4, игру показывали примерно никакую, а Клинсман стал худшим тренером Баварии за все эти годы - даже хуже Ковача (который тоже золото бундеслиги брал, кстати). Так что да, просто из-за громкого имени победу над Баварией и тогда, и сейчас воспринимают как сенсацию, хотя ничего сенсационного в ней не было. Матчи с Марселем были куда интереснее
То есть на три трофея закрываем глаза и смотрим только на матчи с Хетафе(который всё-таки прошли)?
Интересны подход к оценке игроков. Тони выдал сумасшедший сезон, но его вы оцениваете в контексте всей его карьеры, а Швайнштайгера и Подольски - наоборот, в контексте сезона. Это похоже не подгон задачи под ответ. Лусио в 30 лет был престарелым ветераном, не рановато ли для ЦЗ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
да, это днище, раз не прошли группу в ЛЧ.
Как они могли пройти в группу ЛЧ, если по итогам сезона 06/07 попали в зону КУЕФА?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
Бавария тогда была днищем типа Маню после исхода Ферги и по нынешний момент.
По итогам сезона 07/08 Бавария взяла золото(потерпев только два поражения), кубок Германии, кубок Лиги. Кан, Лусио, Лам, Рибери, Швайнштайгер, Тони, Подольски, Клозе и т.д. Это "дно" разве?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
в том, что она играла в Уефа с Зенитом)
Даже неудобно это объяснять, но путёвку в КУЕФА она получила по итогам прошлого(на момент матча) сезона.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hollywood Hogan
Ответ Velirpa
Бавария тогда была днищем типа Маню после исхода Ферги и по нынешний момент.
Лука Тони так и остался, наравне с Погребняком, лучшим бомбардиром КУЕФА по-моему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Velirpa
рад за вас, сейчас только воспоминаниями жить остаётся)
Вы точно за Спартак болеете? Потому, что это не самое удачное направление дискуссии для спартаковского болельщика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
Ответ Эндрю81
Со временем память начинает, как хороший коньяк - все делать краше и лучше... ’’Баварию’’, тогда ’’Зенит’’ дома обыграл уверенно, так как залетало все - так бывает. Но до этого чудом вышел из группы, а Голландию и вовсе обыграл лишь в дополнительное время на паре рывков на физухе и до этого повезло, что Ван Нистелрой как-то не забил. Да и всего этого не было бы, если бы Семак чудом в матче ранее не вынес уходящий мяч.
я говорил про конкретные матчи, в конкретном матче и Рубин обыграл Барселону это умаляет достоинства рубина?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ xoms
Не соглашусь с Малафеевым, пару, а то и тройку матчей тот Зенит взял бы из 10.
в ЛЕ возможно, а в ЛЧ он за всю историю топ-клуб не обыгрывал, не то, что Баварию
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Был бы это полуфинал ЛЧ, а не ЛЕ, в финал вышла бы Бавария
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Самая слабая Бавария за последние 30 лет, полно ветеранов, Клинсман на мостике. Не зря вместо ЛЧ оказались в КУЕФА. Да и в 1/4 Лаудрупа с Хетафе еле прошли.
Самым сильным соперником Зенита в том розыгрыше был Марсель, знатный камбек устроили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Owen_the_Simple
И в чём донность Баварии выражалась?
в том, что она играла в Уефа с Зенитом)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Извечная русская скромность. Тот Зенит, боровшийся в сильнейшей лиге мира - РПЛ, на две головы был выше той Баварии. Которая и в своём чемпионате одной команды тогда была неидеальна, её всякие вольфсбурги, шальки и вердеры напрягали, о которых сегодня уже забыли все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Owen_the_Simple
Вы точно за Спартак болеете? Потому, что это не самое удачное направление дискуссии для спартаковского болельщика.
вообще, я за то, чтобы Зенит, если реально такой популярный клуб, избавился от господдержки наконец, и попробовал бы себе найти спонсора из частной компании, раз такие популярные и крутые стали благодаря Миллеру и Ко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Alex Alex
Бавария с 2003 по 2010 примерно в кризисе была и неконкурентноспособна в Европе (они за это время 3 раза чемпионат не выиграли)
>3 раза чемпионат не выиграли

Ужас...Ужас!

>неконкурентноспособна в Европе

Всего-то три четвертьфинала и один финал ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Alex Alex
Бавария с 2003 по 2010 примерно в кризисе была и неконкурентноспособна в Европе (они за это время 3 раза чемпионат не выиграли)
да не, не может быть такого, какой кризис, Зенит праймовую Баварию обыгрывал с Каном, омг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dooomer
Ответ Эндрю81
Со временем память начинает, как хороший коньяк - все делать краше и лучше... ’’Баварию’’, тогда ’’Зенит’’ дома обыграл уверенно, так как залетало все - так бывает. Но до этого чудом вышел из группы, а Голландию и вовсе обыграл лишь в дополнительное время на паре рывков на физухе и до этого повезло, что Ван Нистелрой как-то не забил. Да и всего этого не было бы, если бы Семак чудом в матче ранее не вынес уходящий мяч.
Волнистый Рой тогда как раз забил головой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий