«Ньюкасл» работает над трансфером Собослаи. Отступные за хавбека «Лейпцига» – 70 млн евро

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Доминик Собослаи Футбол

«Ньюкасл» нацелился на подписание Доминика Собослаи ближайшим летом.

По сведениям Sky Sport Deutschland, английский клуб направлял скаутов на матч «Лейпцига» с «Вердером» (2:1), в котором полузащитник отметился победным голом.

«Сороки» считают венгерского игрока своей целью и активизировали работу над трансфером в последние недели.

В контракте Собослаи предусмотрены отступные в размере 70 млн евро. На меньшую сумму руководство немецкой команды соглашаться не планирует.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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falkao2013
Селекционный отдел работает качественно у Ньюкасла. Хоть и шейхи хозяева,но не делают безумных трат.
+10
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Никита Самарин
По качествам в Ньюкасл должен вписаться как влитой.
+6
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Betting Star
Хороший, креативный игрок.👍🏻
+4
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a.sh.s.
Если Ньюкасл попадут в зону ЛЧ, покупать таких игроков им будет ещё легче, обязательно надо покупать ЛЗ и ещё вроде интересуется с Диаби кто знает может там ещё и Хвичу сможет заинтересовать.
0
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