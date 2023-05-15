«Ньюкасл» работает над трансфером Собослаи. Отступные за хавбека «Лейпцига» – 70 млн евро
«Ньюкасл» нацелился на подписание Доминика Собослаи ближайшим летом.
По сведениям Sky Sport Deutschland, английский клуб направлял скаутов на матч «Лейпцига» с «Вердером» (2:1), в котором полузащитник отметился победным голом.
«Сороки» считают венгерского игрока своей целью и активизировали работу над трансфером в последние недели.
В контракте Собослаи предусмотрены отступные в размере 70 млн евро. На меньшую сумму руководство немецкой команды соглашаться не планирует.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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