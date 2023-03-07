«Челси», «Ньюкаслу» и «Атлетико» интересен Собослаи. Хавбек «Лейпцига» узнавал у Холанда о жизни в Англии

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Доминик Собослаи Футбол

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи может перейти в «Челси». 

Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. 

«Доминика Собослаи периодически связывают с различными топ-клубами Премьер-лиги. «Челси» – последний. И это правда, что они послали скаутов понаблюдать за ним. Технический директор «Челси» Кристофер Вивелл – его большой поклонник и хорошо знает его по работе в «Лейпциге».

Нет никаких гарантий, что «Лейпциг» продаст его этим летом, если не будут выплачены отступные. Контракт с Собослаи рассчитан до 2026 года.

«Челси» также должен понять, какая позиция будет наиболее подходящей. К счастью, Собослаи чрезвычайно универсален. Но добавление плеймейкера или атакующего полузащитника не совсем является главным приоритетом «Челси», учитывая, сколько вариантов у них есть на этих позициях.

И тот факт, что Собослаи может играть на левом фланге, тоже не помогает, учитывая, что Михаил Мудрик только что пришел, а Рахим Стерлинг предан «Челси» и считается очень важным для проекта.

«Челси» действительно нужен опорный полузащитник и несколько продаж, прежде чем они будут усиливаться дальше.

Мадридский «Атлетико» также присматривался к Собослаи (и проявлял интерес еще со времен его пребывания в «Зальцбурге»), как и «Ньюкасл», который все еще хотчет усилить свою полузащиту и рассматривает множество вариантов.

Мне сказали, что Собослаи довольно детально говорил о жизни в Англии со своим близким другом Эрлингом Холандом, с которым он играл в «Зальцбурге». Они все еще общаются по FaceTime», – написал Джейкобс в своей колонке для Caught Offside. 

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8 комментариев

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Малек2705
Когда-то его не смог подписать Арсенал и в качестве запасного варианта подписал Эдегора
+1
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Ruslan super
Ответ Артем Зуев
Собослаи - топ.
Согласен.Он ещё как в Зальцбурге был, вообще пушкой был,а сейчас как он играет,глаз радуется)
+1
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Евгений Громов 22
Ответ Gornostaev
Жизнь в Англии? Грабят футболистов, футболисты насилуют женщин, все много зарабатывают, мерзнут и едят лесных белок... А еще англичанки гадят, рабы становятся премьер-министрами, вся страна валяеися у ног бывшей колонии и все боятся русских... Страна мечты, Доминик!
Такое мнение складывается если читать Спортс под телевизор))
+1
-2
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Евгений Громов 22
Ответ Алексей Тарлыков
Челси любой футболист интересен которого можно купить приблизительно за сотку
Ну хотя бы 70+30
0
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Женя Григорьев
Идеальная замена Мюллеру в Баварии , какие ему АПЛ
+1
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Алексей Тарлыков
Челси любой футболист интересен которого можно купить приблизительно за сотку
+1
0
+1
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Артем Зуев
Собослаи - топ.
+6
0
+6
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Gornostaev
Жизнь в Англии? Грабят футболистов, футболисты насилуют женщин, все много зарабатывают, мерзнут и едят лесных белок...
А еще англичанки гадят, рабы становятся премьер-министрами, вся страна валяеися у ног бывшей колонии и все боятся русских...
Страна мечты, Доминик!
+7
-6
+1
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