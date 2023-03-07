«Челси», «Ньюкаслу» и «Атлетико» интересен Собослаи. Хавбек «Лейпцига» узнавал у Холанда о жизни в Англии

Полузащитник « » Доминик Собослаи может перейти в «Челси».

Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

« периодически связывают с различными топ-клубами Премьер-лиги. « » – последний. И это правда, что они послали скаутов понаблюдать за ним. Технический директор «Челси» Кристофер Вивелл – его большой поклонник и хорошо знает его по работе в «Лейпциге».

Нет никаких гарантий, что «Лейпциг» продаст его этим летом, если не будут выплачены отступные. Контракт с Собослаи рассчитан до 2026 года.

«Челси» также должен понять, какая позиция будет наиболее подходящей. К счастью, Собослаи чрезвычайно универсален. Но добавление плеймейкера или атакующего полузащитника не совсем является главным приоритетом «Челси», учитывая, сколько вариантов у них есть на этих позициях.

И тот факт, что Собослаи может играть на левом фланге, тоже не помогает, учитывая, что Михаил Мудрик только что пришел, а Рахим Стерлинг предан «Челси» и считается очень важным для проекта.

«Челси» действительно нужен опорный полузащитник и несколько продаж, прежде чем они будут усиливаться дальше.

Мадридский « » также присматривался к Собослаи (и проявлял интерес еще со времен его пребывания в «Зальцбурге»), как и « », который все еще хотчет усилить свою полузащиту и рассматривает множество вариантов.

Мне сказали, что Собослаи довольно детально говорил о жизни в Англии со своим близким другом Эрлингом Холандом, с которым он играл в «Зальцбурге». Они все еще общаются по FaceTime», – написал Джейкобс в своей колонке для Caught Offside.