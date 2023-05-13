В четверг, 18 мая, сыграют Байер и Рома в рамках ответного полуфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Байер – Рома

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Байер: все новости

Рома: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Байер – Рома