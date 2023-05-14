«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов в 16-й раз. Клуб не выигрывал титул с 2017-го

«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов за 3 тура до конца чемпионата.

В матче 32-го тура «Фейеноорд» обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 3:0. За 2 тура до конца чемпионата команда под руководством Арне Слота опережает ПСВ на 8 очков – таким образом, «Фейеноорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/23.

«Фейеноорд» стал чемпионом страны в 16-й раз в истории. Последний раз команда выигрывала чемпионат в сезоне-2016/17. С сезона-2018/19 чемпионат неизменно выигрывал «Аякс» – за исключением сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Фото: twitter.com/Feyenoord