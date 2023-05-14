«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов в 16-й раз. Клуб не выигрывал титул с 2017-го

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Арне Слот Футбол

«Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов за 3 тура до конца чемпионата.

В матче 32-го тура «Фейеноорд» обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 3:0. За 2 тура до конца чемпионата команда под руководством Арне Слота опережает ПСВ на 8 очков – таким образом, «Фейеноорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/23.

«Фейеноорд» стал чемпионом страны в 16-й раз в истории. Последний раз команда выигрывала чемпионат в сезоне-2016/17. С сезона-2018/19 чемпионат неизменно выигрывал «Аякс» – за исключением сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса.

 

Фото: twitter.com/Feyenoord

 

 

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25 комментариев

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Akille Varzi
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Щяс раскупят полсостава как горячие булочки
самое смешное, что они перед этим сезоном полсостава продали...
+24
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+24
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Wayne Gretzky 99
Ответ Жаргал Шадапов
Эх были времена когда Кубань их проходила, в следующем сезоне Фейноорд в ЛЧ, а моя Кубань не понятно куда…
Сравнил жопу с пальцем, сорри за мой голландский.
+14
-5
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Akille Varzi
самое смешное, что они перед этим сезоном полсостава продали...
Вот у них школа) каждый год новые таланты, хотя чемпионат такой же как может Рпл до санкций)
+8
-1
+7
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Akille Varzi
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вот у них школа) каждый год новые таланты, хотя чемпионат такой же как может Рпл до санкций)
Школа неплохая, но сейчас лучшая школа у АЗ... те взяли юношескую лигу чемпионов, разгромив Айнтрахт 5:0, Барселону 3:0, Реал 4:0, потом был Спортинг 2:2 (серия пенальти) и в финале Хайдук 5:0...
Фейеноорд в этом сезоне очень хорошую скаутскую работу проделал и с умом деньги потратил...
+5
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+5
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сергей97
За Себу можно отдельно порадоваться!
+3
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+3
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rigobersong
Очередной лысый шарлатан побеждает в чемпионате!:)

При виде Фейенорда всегда это фото вспоминаю:)😀

https://ibb.co/KDFGkHz
+4
-1
+3
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Жаргал Шадапов
Эх были времена когда Кубань их проходила, в следующем сезоне Фейноорд в ЛЧ, а моя Кубань не понятно куда…
+6
-4
+2
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Okaka
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
до каких санкций? РПЛ с сезона 18/19 хуже Эредивизиона
+2
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Тюменский медвежонок
ну в целом неудивительно, все таки Аякс в этот раз не просто продавал лидеров "как обычно", но и тренера лишился, поэтому было понятно в этом сезоне чемпионами им точно не стать снова
+1
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SaH4r.
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вот у них школа) каждый год новые таланты, хотя чемпионат такой же как может Рпл до санкций)
где кузница талантов Эредивизи и где днищенская РПЛ?)
+3
-2
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Oleg Olegov
Арне Слот новая звезда тренерского цеха?
+1
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Toni_Montana
Ответ Wayne Gretzky 99
Сравнил жопу с пальцем, сорри за мой голландский.
🤣🤣🤣🤣🤣
+1
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a.sh.s.
кстати капитан Фейонорда Кокчу очень интересный игрок летом наверняка его кто из клубов АПЛ купить.
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Okaka
просто красавцы!
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Akille Varzi
Себастьян Шиманьски хочет остаться в Фейеноорде... клуб не хочет его выкупать за 10М+, но педут переговоры о продлении аренды...
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Akille Varzi
Слоту - респект... отличная работа....
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Юрий Кечко
Ответ SaH4r.
где кузница талантов Эредивизи и где днищенская РПЛ?)
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SaH4r.
Ответ Юрий Кечко
Ростов ещё , может кого ещё забыл Короче тогда рпл была сильнее на голову как в личных встречах так и в таблице коэффициентов набирая гораздо больше Я не понимаю поэтому колхозный сарказм твой этот
да ладно успакойся юрец
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Vitto
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
По-разному было, хотя то был рассвет РПЛ и упадок голландцев, так что освежи память.
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0:4 на спотифай камп ноу
Щяс раскупят полсостава как горячие булочки
+2
-2
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And-Rover
Ответ Жаргал Шадапов
Эх были времена когда Кубань их проходила, в следующем сезоне Фейноорд в ЛЧ, а моя Кубань не понятно куда…
Кубани увы нет 5-й год.
+1
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Тюменский медвежонок
Ответ Akille Varzi
Фейеноорд тоже продал 4 лидеров, но на эти деньги купил 10 игроков под основу...
я же написал основная причина "в тренере"
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