Прокуратура FIGC изучает общение ультрас «Милана» с командой после проигрыша «Специи». В Италии запрещено публичное порицание и подчинение игроков фанатам

Теги Милан серия А Италия болельщики Специя Федерация футбола Италии Джанлука Ди Марцио Футбол

Стали известны детали разговора фанатов «Милана» с командой после проигрыша аутсайдеру.

«Милан» на выезде уступил «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А и за 3 тура до конца сезона на 4 очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

«Это трудный момент, и мы рядом, и мы всегда будем рядом с вами до самого конца, но давайте постараемся победить «Интер», мы с вами. Мы отдаем вам все», – заявили ультрас с Curva Sud.

Несмотря на в целом мирный посыл фанатов, прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) изучает инцидент на предмет того, не было ли угроз со стороны ультрас.

Кодекс этики FIGC содержит положение, запрещающее публичное порицание, которому игроки подчиняются, чтобы угодить радикально настроенным представителям различных группировок болельщиков.

Сегодня болельщики на базе миланцев в Миланелло встретились с футболистами, чтобы подбодрить команду перед дерби.

16 мая «россонери» встретятся с «Интером» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч был проигран со счетом 0:2.

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9 комментариев

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Касум Увайсов
-15 очков Ювентусу
+31
-3
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Ovyxon Triangle
"Давайте постараемся победить Интер" - пожалуй, страшнее угрозы не придумать
+6
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Тиджани Бабангида
Интересный кодекс этики. Удивительно что такие положения работают.
Все-таки футбол для болельщика,а для ультрас вдвойне - это сильные и яркие эмоции
+6
-3
+3
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Злобный Конь
А помните Кодекс чести им. Фцрсенко?...
+1
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Е.Р.
Ответ Касум Увайсов
-15 очков Ювентусу
им вроде за махинации с отчетностью дали.
за фанатов им трибуну хотели закрыть, но они быстренько конверт занесли.
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Wale
Не пейнтбол конечно, но тоже очень жёстко
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Sobachkin
Вы играете как кучка собачки на газоне....FIGG: Так нельзя говорить футболистам
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