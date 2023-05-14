Прокуратура FIGC изучает общение ультрас «Милана» с командой после проигрыша «Специи». В Италии запрещено публичное порицание и подчинение игроков фанатам

Стали известны детали разговора фанатов «Милана» с командой после проигрыша аутсайдеру.

« » на выезде уступил «Специи» (0:2) в 35-м туре Серии А и за 3 тура до конца сезона на 4 очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

«Это трудный момент, и мы рядом, и мы всегда будем рядом с вами до самого конца, но давайте постараемся победить «Интер», мы с вами. Мы отдаем вам все», – заявили ультрас с Curva Sud.

Несмотря на в целом мирный посыл фанатов, прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) изучает инцидент на предмет того, не было ли угроз со стороны ультрас.

Кодекс этики FIGC содержит положение, запрещающее публичное порицание, которому игроки подчиняются, чтобы угодить радикально настроенным представителям различных группировок болельщиков.

Сегодня болельщики на базе миланцев в Миланелло встретились с футболистами, чтобы подбодрить команду перед дерби.

16 мая «россонери» встретятся с «Интером» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч был проигран со счетом 0:2.