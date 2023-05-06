Форвард женского «Челси» Керр возглавила делегацию Австралии на коронации Карла III

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Австралии по футболу женский футбол сборная Австралии жен Политика Карл Третий Футбол

Футболистка «Челси» возглавила делегацию Австралии на коронации Карла III.

Сегодня в Вестминстерском аббатстве старший сын Елизаветы II, Чарльз, был возведен на британский престол как Карл III.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назначил нападающую женской национальной сборной Саманту Керр знаменосцем своей страны на церемонии коронации британского монарха. 

«В последнее время у нас было так много важных игр, что это как бы отложилось у меня в памяти, но у меня не было возможности серьезно подумать об этом, пока церемония не началась, поэтому я немного нервничаю.

Я узнала, что мне предложили эту роль, по телефону, но я не была уверена, что смогу это сделать, потому что в воскресенье у нас игра, но Эмма [тренер женского «Челси» Эмма Хейз – Sports.ru] была достаточно любезна, чтобы позволить мне пропустить тренировку, что очень мило с ее стороны», – сказала Керр. 

Фото: East News/AP Photo/Kin Cheung

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6 комментариев

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ман сити фейк
Красавица
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Игорь Новиков
Ответ заблокированному пользователю
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К него родители почти по 100 лет прожили. бабка - 102 года. Чего бы ему не пожить?
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