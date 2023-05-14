Гвардиола о 3:0 с «Эвертоном»: «Ман Сити» контролировал матч с 1-й минуты и сыграл великолепно»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Пеп Гвардиола отметил превосходство «Манчестер Сити» над «Эвертоном» (3:0) в матче АПЛ.

«Между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов нам пришлось провести сложный матч против «Эвертона», который недавно забил пять мячей «Брайтону». С первой минуты мы взяли игру в свои руки и провели великолепный матч. Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами.

Соперник глубоко оборонялся, а его контратаки впечатляют – в этом аспекте он явно лучший в лиге. Но мы контролировали игру, действовали терпеливо и атаковали свободные зоны.

Гюндоган великолепно врывался в штрафную, это было очень и очень важно.

Каждая победа дает нам силы на следующую игру. Мы хорошо восстанавливаемся.

Дальше – домашний полуфинальный матч с «Реалом», что тут говорить? Я сказал игрокам, чтобы постарались расслабиться и делать то, что делали на протяжении последних 4-5 сезонов», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aqsunqar Serikbay
Удачи Пепу и Сити, давно заслужили ушастика, дома должны обыгрывать Реал
+50
-16
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Впереди отдохнувший Реал, который участвует только в ЛЧ
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
даже Эвертон играл смело, в отличие от трусливого меньше, чем клуба, который против любого сильного соперника ставит двухэтажный автобус в надежде на контратаки, ну и конечно судей
+46
-37
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Burel
даже Эвертон играл смело, в отличие от трусливого меньше, чем клуба, который против любого сильного соперника ставит двухэтажный автобус в надежде на контратаки, ну и конечно судей
Сами вылетают с Лиги Европы, но продолжают тявкать на Реал🤦
+32
-23
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmt6h4hwbg
Ответ Burel
даже Эвертон играл смело, в отличие от трусливого меньше, чем клуба, который против любого сильного соперника ставит двухэтажный автобус в надежде на контратаки, ну и конечно судей
Ты про Реал?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Шикарно выиграли и с минимальными усилиями:) Ждем вынос мадридского середняка:)
+22
-19
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Patriarkh Kirill
Думаю, смело поздравить горожан с чемпионством.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimasik 1982
Ответ belikovda.90
МС Пепе это феномен. Они выиграют любой национальный чемпионат в Европе. Когда деньги тратятся грамотно- появляются топ клубы. Желвю и Ньюкаслу вырасти
Реал вышибит мешок
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ман Сити - Интер шикарный финал!:)
+13
-12
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bobber
Ответ benjamin92
Впереди отдохнувший Реал, который участвует только в ЛЧ
Зачастую линий день/два отдыха бывают вредными. Не один раз бывало как команды с лишними выходными теряли игровой тонус и настрой. Хотя применительно к Реалу наверное эта гипотеза не совсем работает)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ Nursultan Football
Расслабиться??
смотря что вы имеете в виду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Шон дайч - очень странный выбор для Эвертона, команда в одном очке от зоны вылета и не может обыграть Сити , который мысленно в матчах с Реалом.например при Роберто мартинесе Эвертон чуть в четверку не запрыгнул , немножко очков не хватило чтобы опередить Арсенал Венгера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
Ответ Burel
даже Эвертон играл смело, в отличие от трусливого меньше, чем клуба, который против любого сильного соперника ставит двухэтажный автобус в надежде на контратаки, ну и конечно судей
С чемпионством тебя!
Посмотрим,как покажет твой больше чем клуб в следующем розыгрыше лч🗿
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Мозговой
Ответ Burel
даже Эвертон играл смело, в отличие от трусливого меньше, чем клуба, который против любого сильного соперника ставит двухэтажный автобус в надежде на контратаки, ну и конечно судей
как ты это здесь вообще приплел, глор сливочных лечись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Эльдар Сулейманов
Это их учесть😁 ничего больше не остаётся как гавкать пусть лает такие собаки тоже нужны
Любят за Гави повторять))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Ответ CHELSEA_2008
Я хочу чтобы у Реала было удаление в первом тайме. Нет, я знаю что Сити и так пройдёт, но хочется чтобы сыграла карма за два левых удаления Баварии в одном противостоянии. Когда-то это должно случиться с Мадридом в ЛЧ. Думаю это как раз подходящий матч) Посмотрим на их характер.
Челси 2012 - самый позорный победитель за всю историю футбола... Каждый матч начиная с группы отскок на отскоке в отскоке 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Уже бы выносили кубок и не мусолили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ Bobber
Зачастую линий день/два отдыха бывают вредными. Не один раз бывало как команды с лишними выходными теряли игровой тонус и настрой. Хотя применительно к Реалу наверное эта гипотеза не совсем работает)))
У Реала пенсионер Бензима в атаке. Ему нужен отдых, как и связке Модрич-Кросс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Ответ Vadim Medvedev
вот зачем гюндоган и особенно родри так много времени на поле провели? почему нельзя было провести замены раньше? а потом будет ныть, что времени на отдых не хватило.
тяжелая игра была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Максим Яблонский
тяжелая игра была
после третьего гола особенно тяжёлой стала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Сити и Пепа с близкой победой в чемпионате АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий