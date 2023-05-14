Гвардиола о 3:0 с «Эвертоном»: «Ман Сити» контролировал матч с 1-й минуты и сыграл великолепно»
Пеп Гвардиола отметил превосходство «Манчестер Сити» над «Эвертоном» (3:0) в матче АПЛ.
«Между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов нам пришлось провести сложный матч против «Эвертона», который недавно забил пять мячей «Брайтону». С первой минуты мы взяли игру в свои руки и провели великолепный матч. Нам нужно добиться еще двух побед, чтобы стать чемпионами.
Соперник глубоко оборонялся, а его контратаки впечатляют – в этом аспекте он явно лучший в лиге. Но мы контролировали игру, действовали терпеливо и атаковали свободные зоны.
Гюндоган великолепно врывался в штрафную, это было очень и очень важно.
Каждая победа дает нам силы на следующую игру. Мы хорошо восстанавливаемся.
Дальше – домашний полуфинальный матч с «Реалом», что тут говорить? Я сказал игрокам, чтобы постарались расслабиться и делать то, что делали на протяжении последних 4-5 сезонов», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».
Посмотрим,как покажет твой больше чем клуб в следующем розыгрыше лч🗿