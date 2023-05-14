Юрий Лоза: «Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о падении футбола в России. У них нет игроков из школ Петербурга, люди за «Газпром» болеют?»
Юрий Лоза связал 5-е подряд чемпионство «Зенита» с падением уровня футбола в России.
«Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о падении футбола в России. Уже давно футбол в России падает. Чтобы объяснить этот процесс, потребуется целая лекция.
В составе «Зенита» нет ни одного футболиста из школ Санкт-Петербурга. Это не петербуржцы выиграли чемпионат. Не понимаю, за кого болеют люди в Питере? За «Газпром»?» – сказал музыкант.
«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
Далер Кузяев
Данил Круговой
Дмитрий Чистяков
Эти четыре игрока основы-подосновы уже закругляют плоский тезис Юрия Лозы.
В основе – Кузяев из воспитанников, в обойме – Чистяков, Круговой.
https://youtu.be/K9Qs8-BkiLw Сможешь так?
"Земля как блин. Большой блин, большое блюдо. Заканчивается все ледяной стеной, Антарктидой." - Юрий Лоза