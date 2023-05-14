Юрий Лоза: «Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о падении футбола в России. У них нет игроков из школ Петербурга, люди за «Газпром» болеют?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Юрий Лоза Футбол

Юрий Лоза связал 5-е подряд чемпионство «Зенита» с падением уровня футбола в России.

«Пятое подряд чемпионство «Зенита» говорит о падении футбола в России. Уже давно футбол в России падает. Чтобы объяснить этот процесс, потребуется целая лекция.

В составе «Зенита» нет ни одного футболиста из школ Санкт-Петербурга. Это не петербуржцы выиграли чемпионат. Не понимаю, за кого болеют люди в Питере? За «Газпром»?» – сказал музыкант.

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29 комментариев

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Goldstream
Михаил Кержаков
Далер Кузяев
Данил Круговой
Дмитрий Чистяков

Эти четыре игрока основы-подосновы уже закругляют плоский тезис Юрия Лозы.
+23
-6
+17
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Evgeny Trifonov
земля плоская, спартак народная команда и другие шизофантазии от Лозы
+22
-9
+13
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Tydeus
Ответ Goldstream
Михаил Кержаков Далер Кузяев Данил Круговой Дмитрий Чистяков Эти четыре игрока основы-подосновы уже закругляют плоский тезис Юрия Лозы.
Так весь чемпионат с петербуржским вратарем в рамке - Кержаков и Одоевский.
В основе – Кузяев из воспитанников, в обойме – Чистяков, Круговой.
+6
-1
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Dmitry Rozanov
Ещё и земля плоская!- заявил певец
+7
-3
+4
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Один живой
согласен с создателем "плота". Есть только две постоянные величины не требующие доказательств - это то, что земля плоская и Спартак народная команда. Это равновеликие величины, с одной доказательной базой.
+11
-7
+4
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Cst Cap
Ответ Cst Cap
Старый плагиатор тоже ИМХО зачем-то. Давай лучше споём про Плот, это ж Styx - Boat On The River? https://youtu.be/K9Qs8-BkiLw Сможешь так?
Лоза, ты здесь, минусуешь?
+5
-1
+4
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Cst Cap
Старый плагиатор тоже ИМХО зачем-то. Давай лучше споём про Плот, это ж Styx - Boat On The River?
https://youtu.be/K9Qs8-BkiLw Сможешь так?
+5
-2
+3
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Кот болотный
Ну если Россия - то, что внутри МКАДа, то да. Футбол в упадке
+5
-2
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Дмитрий Калибабчук
Кузяев, Сутормин, Круговой, Кержаков, Одоевский, видимо, с другой планеты прилетели.
+11
-9
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Goldstream
Ответ Дмитрий Калибабчук
Кузяев, Сутормин, Круговой, Кержаков, Одоевский, видимо, с другой планеты прилетели.
Ты имел в виду, с другого диска?
+4
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Александр Жердин
Плот - маленький! А бабло за него - большое. Всё что надо знать о Лозе!
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Любовь Мелехова
Теперь ждем с нетерпением высказываний о падении нашего футбола от экспертов по гребле, биатлону, фигурке, бегу на коньках и боксу.
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AIBOLIT66
это же не сборная Петербурга...Реал Мадрид в этом сезоне частенько без испанцев играет.
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AIBOLIT66
в какой же заднице будет Бундеслига после 14 победы подряд Баварии, страшно представить...
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Удар Кержакова
В матче Зенит-Спартак в основе вышло 3 воспитанника Зенита и 0 воспитанников Спартака. У меня всё!
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Oleg Olegov
Лоза это Мостовой от мира музыки.
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Goldstream
Ты имел в виду, с другого диска?
да хоть диска, хоть блина)

"Земля как блин. Большой блин, большое блюдо. Заканчивается все ледяной стеной, Антарктидой." - Юрий Лоза
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Cst Cap
Ответ Один живой
согласен с создателем "плота". Есть только две постоянные величины не требующие доказательств - это то, что земля плоская и Спартак народная команда. Это равновеликие величины, с одной доказательной базой.
Создатель "плота" это 5🌟
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Hong Kil
Нет, люди ходят по плоской Земле, им не до Газпрома
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Abriel
Ответ Один живой
согласен с создателем "плота". Есть только две постоянные величины не требующие доказательств - это то, что земля плоская и Спартак народная команда. Это равновеликие величины, с одной доказательной базой.
учение ленина истинно, потому, что верное!
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Oleg Olegov
Ответ Очки Дани Алвеса
А кто еще не высказался? У Гуфа не спрашивали? Может, у Антохи МС есть свое мнение по З ениту? Уточните, ребят, интересно же
Ну Гуф скажет"Первое место это как второе, только на одно выше "
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Abriel
Ответ Oleg Olegov
Ну Гуф скажет"Первое место это как второе, только на одно выше "
он умер(с)
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Виталик Украинский
Эта Лоза никогда не была в Петербурге, если не знает за кого болеют в Питере?
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Очки Дани Алвеса
А кто еще не высказался? У Гуфа не спрашивали? Может, у Антохи МС есть свое мнение по З ениту? Уточните, ребят, интересно же
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