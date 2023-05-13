Дзюба не полетел с «Локо» на матч с «Крыльями». Его заменили в игре с «Сочи» из-за повреждения

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Матч ТВ Сочи Футбол

Артем Дзюба не поможет «Локомотиву» в игре 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов».

По данным «Матч ТВ», нападающий не полетел с командой в Самару на выездной матч. В игре предыдущего тура против «Сочи» Дзюбу заменили из-за небольшого повреждения.

У Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах после возвращения в Мир РПЛ зимой. Полную статистику 34-летнего нападающего можно найти здесь.

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» завтра, 14 мая. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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10 комментариев

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Михаил Опякин
Дзюба, ну так нельзя, б.. я!
+6
-1
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Сергей Сунчилиев
Не так давно Дзюба не полетел на игру с Акроном. Чем всё закончилось все знают
+6
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Сергей Сунчилиев
Не так давно Дзюба не полетел на игру с Акроном. Чем всё закончилось все знают
Не так давно Дзюба не полетел на игру с Оренбургом. Чем все закончилось все знают
+2
-1
+1
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Саша Казанов
Здоровья, король РПЛ!
+2
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0
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Ruslan Ikramov
Не успел написать как АДМИНЫ ЗАМИНУСОВАЛИ??? ХА ХА ХА!!! ТОЖЕ МНЕ ИСПУГАЛИ. ДА ПЛЕВАТЬ МНЕ НА ВАШ РЕЙТИНГ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА!!! ЧТО ТАКОЕ РЕЙТИНГ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОБЕДОЙ ЛОКО!!! МОЖЕТЕ СРАЗУ минус 100 поставить мне ПЛЕВАТЬ!!!
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