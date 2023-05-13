Дзюба не полетел с «Локо» на матч с «Крыльями». Его заменили в игре с «Сочи» из-за повреждения
Артем Дзюба не поможет «Локомотиву» в игре 25-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов».
По данным «Матч ТВ», нападающий не полетел с командой в Самару на выездной матч. В игре предыдущего тура против «Сочи» Дзюбу заменили из-за небольшого повреждения.
У Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 9 матчах после возвращения в Мир РПЛ зимой. Полную статистику 34-летнего нападающего можно найти здесь.
«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» завтра, 14 мая. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
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