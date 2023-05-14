Личка об 1:2 от «Урала»: «Проигрывать на 90‑й минуте обидно. «Оренбургу» не хватило инстинкта убийцы в 1-м тайме»

Теги премьер-лига Россия Урал Оренбург Марцел Личка Футбол

Марцелу Личке жаль, что «Оренбург» упустил ничью в матче с «Уралом» (1:2) в Мир РПЛ.

«Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперед с мячом, но, как и в матче с ЦСКА, на последних 20–30 метрах поля не было качества. Сегодня ситуация повторилась.

Я недоволен игроками атакующей линии, потому что им надо играть агрессивнее, больше хотеть победить. Не только играть с мячом в футбол, но и надо уметь выигрывать матчи. Проигрываешь 1:2 на 90‑й минуте, обидно», — сказал главный тренер «Оренбурга».

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1 комментарий

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samarskij-kuzmich
Ну-ну, конечно... Какая-то низксортная лапша? Прямо скажем не дурум. Одному очки не особо нужны, т.к. медалей уже не будет, а другому очень, чтобы от зоны стыков оторваться. И чисто случайно выигрывает именно тот клуб, которому нужно от стыков спастись. Цирк.
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