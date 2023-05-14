Личка об 1:2 от «Урала»: «Проигрывать на 90‑й минуте обидно. «Оренбургу» не хватило инстинкта убийцы в 1-м тайме»

Марцелу Личке жаль, что «Оренбург» упустил ничью в матче с «Уралом» (1:2) в Мир РПЛ.

«Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперед с мячом, но, как и в матче с ЦСКА, на последних 20–30 метрах поля не было качества. Сегодня ситуация повторилась.

Я недоволен игроками атакующей линии, потому что им надо играть агрессивнее, больше хотеть победить. Не только играть с мячом в футбол, но и надо уметь выигрывать матчи. Проигрываешь 1:2 на 90‑й минуте, обидно», — сказал главный тренер « ».