Талалаев о 15-м месте «Химок»: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Посмотрим, что будет»

Теги Спартак Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Футбол

Андрей Талалаев заявил, что «Химки» не сдадутся в борьбе за сохранение прописки в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча со «Спартаком» (1:1).

После 27 игр «Химки» занимают в таблице 15-е место.

«В первом тайме понимали, что нужно терпеть. Даже «Реал» с «Манчестер Сити» терпит. Отталкивались от своей игры, у нас скоростные нападающие.

С «Торпедо» играли против «Спартака», и за спину Денисова заходили восемь раз, но не было опасных передач. Сегодня Мирзов сделал все как нужно. Были моменты после этих комбинаций», – сказал Талалаев.

«Как можно быть довольным: одиннадцать против десятерых и пять стопроцентных моментов, а уходим с одним очком. Ребята молодцы, стараются, делают что могут. Выигрывает тот, кто забивает голы. Хорошо играли сегодня, но закончили ничьей. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Идем дальше, посмотрим, что будет.

У меня главный вопрос к нашим нападающим. Когда ты считаешь в душе, что ты большой игрок, из пяти моментов, которые были во втором тайме, ты должен хотя бы один‑два забить», – добавил Талалаев.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
"Варяг" был затоплен в бухте Чемульпо, а позже поднят японцами и вошёл в состав японского флота под названием "Соя"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Да что будет? Пердив, затем хорошо бы расформировать этот позор, разогнав всяких азербайджанских спонсоров и олигофренов-покровителей с натруженным языком.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Гордеев
Ответ Олег Сагайдачный
Первая лига будет. Торпедо, Химки и Велес - троица столичная. И тут заполонили.
А как же Родина?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Первая лига будет.
Торпедо, Химки и Велес - троица столичная. И тут заполонили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
- Инфаркт микарда. Вот такой рубец... Вскрытие показало.
- Выпей, дядь Мить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ErZh
это он про себя? 4й клуб хочет взять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ole7211
Там не так поётся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий