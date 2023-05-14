Талалаев о 15-м месте «Химок»: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Посмотрим, что будет»

Андрей Талалаев заявил, что «Химки» не сдадутся в борьбе за сохранение прописки в Мир РПЛ.

Главный тренер подмосковного клуба высказался после матча со «Спартаком» (1:1).

После 27 игр «Химки» занимают в таблице 15-е место.

«В первом тайме понимали, что нужно терпеть. Даже «Реал» с «Манчестер Сити» терпит. Отталкивались от своей игры, у нас скоростные нападающие.

С «Торпедо» играли против « », и за спину Денисова заходили восемь раз, но не было опасных передач. Сегодня Мирзов сделал все как нужно. Были моменты после этих комбинаций», – сказал Талалаев.

«Как можно быть довольным: одиннадцать против десятерых и пять стопроцентных моментов, а уходим с одним очком. Ребята молодцы, стараются, делают что могут. Выигрывает тот, кто забивает голы. Хорошо играли сегодня, но закончили ничьей. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Идем дальше, посмотрим, что будет.

У меня главный вопрос к нашим нападающим. Когда ты считаешь в душе, что ты большой игрок, из пяти моментов, которые были во втором тайме, ты должен хотя бы один‑два забить», – добавил .