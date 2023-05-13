«Интер» поднялся на 3-е место, обогнав «Лацио». «Милан» отстает от зоны ЛЧ на 4 очка за 3 тура до конца Серии А

Теги Интер Рома Милан Лацио Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия рейтинги Футбол

«Интер» закрепился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на третью строчку.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре, в то время как «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

Сейчас у миланцев 66 очков – как и у «Ювентуса», занимающего второе место, но еще не игравшего в этом туре. Римляне идут четвертыми с 65 очками.

Обе команды увеличили отрыв от «Милана», занимающего пятое место с 61 баллом. «Россонери» сегодня уступили «Специи» (0:2), догнать их может «Рома» (58 очков после 34 игр).

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7 комментариев

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Artem Piatkov
Ну Интер просто браво:

1) В финал Кубка Италии вышли
2) В шаге от финала ЛЧ
3) В Серии А почти гарантировали себе ЛЧ и нет сомнения, что поборятся за топ-3

Индзаги превзошёл все ожидания
+10
-1
+9
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San Lorenso
Ответ Artem Piatkov
Ну Интер просто браво: 1) В финал Кубка Италии вышли 2) В шаге от финала ЛЧ 3) В Серии А почти гарантировали себе ЛЧ и нет сомнения, что поборятся за топ-3 Индзаги превзошёл все ожидания
И зто с учётом того:
что большую часть сезона Лукаку был и не был одновременно,
Брозович очень много времени пропустил из-за травмы,
Шкриньяра нет уже три месяца.
+5
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Совесть Черданцева
Насколько же интересен итальянский чемпионат без Ювентуса. Не в обиду фанатам туринцев, но это видно
+1
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Андрюха с района
Все в таблице портит туринский автобус) Не достоин он даже второго места)

Будет классно, если в итоге туринский позор спустится на пятое место) Там физрук Макс вообще взбесится) Всем пендали раздаст, а Погба травмирует на тренировке) И лентяй снова на весь сезон в лазарет отправится)
+3
-3
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Schiaff1no
А я говорил, что ничья Лацио это плюс очко от Милана (:
Остается суда над Юве и картонного места в ЛЧ, хотя такими темпами и -9 не поможет
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Wasilij Petrow
Что такое зона ЛЧ, станет ясно только после решения апелляционного суда по Юве.
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Artem Piatkov
Ответ San Lorenso
И зто с учётом того: что большую часть сезона Лукаку был и не был одновременно, Брозович очень много времени пропустил из-за травмы, Шкриньяра нет уже три месяца.
Факт
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