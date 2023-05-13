«Интер» поднялся на 3-е место, обогнав «Лацио». «Милан» отстает от зоны ЛЧ на 4 очка за 3 тура до конца Серии А

«Интер» закрепился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на третью строчку.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре, в то время как «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

Сейчас у миланцев 66 очков – как и у « », занимающего второе место, но еще не игравшего в этом туре. Римляне идут четвертыми с 65 очками.

Обе команды увеличили отрыв от « », занимающего пятое место с 61 баллом. «Россонери» сегодня уступили «Специи» (0:2), догнать их может « » (58 очков после 34 игр).