«Интер» поднялся на 3-е место, обогнав «Лацио». «Милан» отстает от зоны ЛЧ на 4 очка за 3 тура до конца Серии А
«Интер» закрепился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на третью строчку.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Сассуоло» (4:2) в 35-м туре, в то время как «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2).
Сейчас у миланцев 66 очков – как и у «Ювентуса», занимающего второе место, но еще не игравшего в этом туре. Римляне идут четвертыми с 65 очками.
Обе команды увеличили отрыв от «Милана», занимающего пятое место с 61 баллом. «Россонери» сегодня уступили «Специи» (0:2), догнать их может «Рома» (58 очков после 34 игр).
1) В финал Кубка Италии вышли
2) В шаге от финала ЛЧ
3) В Серии А почти гарантировали себе ЛЧ и нет сомнения, что поборятся за топ-3
Индзаги превзошёл все ожидания
что большую часть сезона Лукаку был и не был одновременно,
Брозович очень много времени пропустил из-за травмы,
Шкриньяра нет уже три месяца.
Будет классно, если в итоге туринский позор спустится на пятое место) Там физрук Макс вообще взбесится) Всем пендали раздаст, а Погба травмирует на тренировке) И лентяй снова на весь сезон в лазарет отправится)
Остается суда над Юве и картонного места в ЛЧ, хотя такими темпами и -9 не поможет