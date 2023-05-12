Фабио Каннаваро: «Реал» – фаворит матча с «Ман Сити». Соперники всегда боятся «Мадрид», Анчелотти – феномен»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фабио Каннаваро Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фабио Каннаваро высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Мадридцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом полуфинальном матче.

– «Реал» снова в шаге от финала Лиги чемпионов.

– Да это так и есть. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе «Манчестер Сити».

– Результат более позитивный для «Ман Сити». Команда Гвардиолы – фаворит на выход в финал?

– Я так не считаю. Я хорошо знаю «Реал» и вы, в Испании, прекрасно знаете его. И я убежден, чтобы они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде.

– Ожидали ли вы несколько недель назад, когда «Реал», выбыв из борьбы в Ла Лиге, сможет выбить «Ливерпуль», «Челси» и составить конкуренцию «Манчестер Сити»?

– Нет, я этого не ожидал. Но мы говорим о «Реале». Понятно, что в этом сезоне в Ла Лиги у них не все ладится. 

Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.

– Не всегда концентрация на Лиге чемпионов позволяет добиваться успеха.

– Но дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. Карло Анчелотти – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся «Реал».

– «Манчестер Сити», который в этом сезоне особенно неудержим, боится «Реала»?

– «Реал» не беспокоится о сопернике перед собой. 

«Манчестер Сити» – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду «Реал», – сказал бывший защитник мадридского клуба.

47 комментариев

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Андрей Хенто
Карло действительно феномен, казалось бы после неудачи в Баварии и перехода в Эвертон его карьера стремительно близится к закату, но вдруг, на него решили сделать ставку в Мадриде, при том, что уже почти договорились с Аллегри, но Слава Богу в это же время на него вышел Ювентус и уберег Мадрид от Максимильяно. И в конечном итоге Карло брали, как временного тренера, но он добился потрясающих результатов, смог с Мадридом выиграть за два сезона абсолютно все трофеи и есть шансы выиграть вторую подряд Лигу Чемпионов. Великий тренер.
+43
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Вадим Белозёров
Каннаваро великий игрок! Защитник который смог ! Взял золотого !
+16
-3
+13
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udiekemen
Ответ Вадим Белозёров
Каннаваро великий игрок! Защитник который смог ! Взял золотого !
Жаль у Мальдини не получилось.
+11
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blaugrano
Единственный минус для Мадрида - то что ответная игра в Манчестере, а не наоборот.
+8
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JENNINGS
Ответ Burel
ну да, худший тренер в истории на дистанции. Даже в СМИ везде пишут: "The weakest coach ever at a long distance"
Один из лучших тренеров в истории футбола! Единственный, кто выиграл топ-5 чемпионатов! После «Наполи» и «Эвертона» писали, мол, сбитый лётчик, а Папа Карло вернулся в «Реал», поднял молодёжь на топ-уровень, снова сходу выиграл ЛЧ, а вместе с ней и все 6 трофеев за 2 года! Раунд!
+8
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Екн Лор
Ответ Burel
ну да, худший тренер в истории на дистанции. Даже в СМИ везде пишут: "The weakest coach ever at a long distance"
На дистанции 10 лет не выиграть ни разу ЛЧ, имея одни из лучших команд мира и потратив сотни миллионов - это про другого персонажа, не про Карло
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Xabi Alonso78
Ответ Вадим Белозёров
Каннаваро великий игрок! Защитник который смог ! Взял золотого !
В тот год ЗМ больше заслуживал Зидан
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Arman77
Реалу все равно против кого играть
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Геннадий Чеботарев
Ответ belikovda.90
За МС с детства. Пора голых королей макнуть лицом в грязь
с детства? так тебе сейчас то 16)))). только дитё неразумное может болеть за сити и ветрянкой))))
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Блуждающий странник
Проход Реала 3.40. Ставьте на фаворита ))
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Ноно Гомес
Думаю Сити пройдёт дальше 101%
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OteC Gurufutbola
Если Реал выиграет ЛЧ, тогда у Реала будет 4 Трофеев за сезон
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Xabi Alonso78
Ответ Burel
сам-то понял, что брякнул
Для того, чтобы понимать - нужны мозги.
У тебя их нет
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Burel
ну да, худший тренер в истории на дистанции. Даже в СМИ везде пишут: "The weakest coach ever at a long distance"
А вот и кулес со своими мыслями подтянулся 😆
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belikovda.90
Ответ Arman77
Реалу все равно против кого играть
И кому проигрывать
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Raul14
Ответ JENNINGS
Один из лучших тренеров в истории футбола! Единственный, кто выиграл топ-5 чемпионатов! После «Наполи» и «Эвертона» писали, мол, сбитый лётчик, а Папа Карло вернулся в «Реал», поднял молодёжь на топ-уровень, снова сходу выиграл ЛЧ, а вместе с ней и все 6 трофеев за 2 года! Раунд!
он даже с Эвертоном пошумел в начале сезона, и не знаю что случилось потом)
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belikovda.90
Ответ Эрнандес Эрнандес
Если Реал выиграет ЛЧ, то у Реала будет в три раза больше кубков ЛЧ, чем у Барсы, Сити и ПСЖ вместе взятых 😁
А по Ла Лигам когла Мадрид обгонят Иньесту?
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Эльдар Сулейманов
Ответ Burel
ну да, худший тренер в истории на дистанции. Даже в СМИ везде пишут: "The weakest coach ever at a long distance"
Тебе так важно что пишут в сми 😁 ты внатуре объект
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113k
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ди Маттео выиграл на чужом багаже, а Анчелотти выиграл 4 раза с двумя разными клубами
Да ладно?))))
Шеву при Анчелотти покупали чтоли?)))))
Бейла покупали к составу Анчелотти чтоли?)))
Щас в Реала чтоли Анчелоттивкий состав?)))

В Европе щас 10-12 клубов, способные в легкую выиграть ЛЧ, класс игроков позволяет разнести любой клуб. Все зависит как клуб подойдет к решающим матчам. Многие клубы просто мертвые к весне, многие тренера просто не умеют не убивать состав физически.
реал выиграл кучу ЛЧ только за счет того, что днищенская ЛАЛига, реал и Барса тупо весной отдыхают в местных чемпах.

В 2020 год покзаал, как только клубы все здоровы, то Реал сразу же слетел в ЛЧ.
Это же очевидно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ 113k
Феномен Анчелотти показал Эвертон, полное днище. С топ составом и ДиМатео брал ЛЧ.
Ди Маттео выиграл на чужом багаже, а Анчелотти выиграл 4 раза с двумя разными клубами
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ноно Гомес
Думаю Сити пройдёт дальше 101%
как и в прошлые годы,тоже был 101% и даже больше))) а пройти сити может только в сартир)))
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Islom Qodirov
Ответ Ноно Гомес
Думаю Сити пройдёт дальше 101%
Это покажет время
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Максим Кутузов
Ответ Геннадий Чеботарев
с детства? так тебе сейчас то 16)))). только дитё неразумное может болеть за сити и ветрянкой))))
Я болею за Сити. Теперь все кто за Сити дети?
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donatodonatore
Один итальянец похвалил другого.
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RealJericho
Ответ udiekemen
Жаль у Мальдини не получилось.
Жаль у Пепе Клаверана не получилось🥸
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