Фабио Каннаваро: «Реал» – фаворит матча с «Ман Сити». Соперники всегда боятся «Мадрид», Анчелотти – феномен»
Фабио Каннаваро высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.
Мадридцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом полуфинальном матче.
– «Реал» снова в шаге от финала Лиги чемпионов.
– Да это так и есть. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе «Манчестер Сити».
– Результат более позитивный для «Ман Сити». Команда Гвардиолы – фаворит на выход в финал?
– Я так не считаю. Я хорошо знаю «Реал» и вы, в Испании, прекрасно знаете его. И я убежден, чтобы они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде.
– Ожидали ли вы несколько недель назад, когда «Реал», выбыв из борьбы в Ла Лиге, сможет выбить «Ливерпуль», «Челси» и составить конкуренцию «Манчестер Сити»?
– Нет, я этого не ожидал. Но мы говорим о «Реале». Понятно, что в этом сезоне в Ла Лиги у них не все ладится.
Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.
– Не всегда концентрация на Лиге чемпионов позволяет добиваться успеха.
– Но дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. Карло Анчелотти – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся «Реал».
– «Манчестер Сити», который в этом сезоне особенно неудержим, боится «Реала»?
– «Реал» не беспокоится о сопернике перед собой.
«Манчестер Сити» – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду «Реал», – сказал бывший защитник мадридского клуба.
У тебя их нет
Шеву при Анчелотти покупали чтоли?)))))
Бейла покупали к составу Анчелотти чтоли?)))
Щас в Реала чтоли Анчелоттивкий состав?)))
В Европе щас 10-12 клубов, способные в легкую выиграть ЛЧ, класс игроков позволяет разнести любой клуб. Все зависит как клуб подойдет к решающим матчам. Многие клубы просто мертвые к весне, многие тренера просто не умеют не убивать состав физически.
реал выиграл кучу ЛЧ только за счет того, что днищенская ЛАЛига, реал и Барса тупо весной отдыхают в местных чемпах.
В 2020 год покзаал, как только клубы все здоровы, то Реал сразу же слетел в ЛЧ.
Это же очевидно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!