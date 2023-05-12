Фабио Каннаваро: «Реал» – фаворит матча с «Ман Сити». Соперники всегда боятся «Мадрид», Анчелотти – феномен»

Фабио Каннаваро высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Мадридцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом полуфинальном матче.

– «Реал» снова в шаге от финала Лиги чемпионов.

– Да это так и есть. Еще один год. Это была отличная игра, обе команды сыграли хорошо. Результат таков, что все определится на стадионе «Манчестер Сити».

– Результат более позитивный для « ». Команда Гвардиолы – фаворит на выход в финал?

– Я так не считаю. Я хорошо знаю «Реал» и вы, в , прекрасно знаете его. И я убежден, чтобы они отправятся в Манчестер за победой. «Реал» – фаворит ответного матча, даже на выезде.

– Ожидали ли вы несколько недель назад, когда «Реал», выбыв из борьбы в , сможет выбить «Ливерпуль», «Челси» и составить конкуренцию «Манчестер Сити»?

– Нет, я этого не ожидал. Но мы говорим о « ». Понятно, что в этом сезоне в Ла Лиги у них не все ладится.

Они поставили все на то, чтобы сконцентрироваться на Лиге чемпионов. И не будем себя обманывать – Лига чемпионов всегда важнее Ла Лиги.

– Не всегда концентрация на Лиге чемпионов позволяет добиваться успеха.

– Но дело в том, что у них есть тренер, который всегда потихоньку куда-то добирается. – феномен в этом плане, и поэтому соперники по полуфиналам всегда боятся «Реал».

– «Манчестер Сити», который в этом сезоне особенно неудержим, боится «Реала»?

– «Реал» не беспокоится о сопернике перед собой.

«Манчестер Сити» – отличная команда с одним из лучших тренеров в мире… Но когда говоришь о Лиге чемпионов, имеешь в виду «Реал», – сказал бывший защитник мадридского клуба.