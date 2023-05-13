Хакими удален во 2-м матче подряд – за толчок Мангани в грудь. Игрок «Аяччо» получил красную за ответный удар

Теги ПСЖ Тома Мангани лига 1 Франция дисквалификации судьи Аяччо Ашраф Хакими Пьер Геллуст Футбол

Ашраф Хакими получил красную карточку в двух матчах подряд.

На 77-й минуте игры с «Аяччо» защитник «ПСЖ» в ходе массового конфликта, вызванного фолом на Лионеле Месси, толкнул в грудь хавбека Тома Мангани. Главный судья Пьер Геллуст показал автору одного из голов в сегодняшнем матче красную карточку.

Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил Хакими по руке после толчка.

24-летний футболист «ПСЖ» получил красную карточку во второй игре подряд. В матче против «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре он в связи с этим отыграл лишь 20 минут.

Подробно со статистикой марокканца можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Аяччо». 5:0 – Маркиньос забил. Онлайн-трансляция

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6 комментариев

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Qazan
3 клоуна, Хакими, судья и игрок Аяччо
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Streetbor
Ответ Газонокосильщик Хави
А что так можно, в 2х матчах подряд получать красные?
Для Хакими это два матча подряд, а для ПСЖ нет. Был ещё и Труа, между удалениями Хакими.
+3
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Газонокосильщик Хави
А что так можно, в 2х матчах подряд получать красные?
+3
-2
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QWertY
Ответ Итачи Учиха
В отличие от Месси, более тактично просится назад в Испанию))
Парень знает, что с удалениями в футболке Реала у него проблем не возникнет)
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Итачи Учиха
В отличие от Месси, более тактично просится назад в Испанию))
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Газонокосильщик Хави
Ответ Итачи Учиха
В отличие от Месси, более тактично просится назад в Испанию))
В Италию. В Испании он был обычным Альфредом. В Интере же стал норм футболистом
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