Хакими удален во 2-м матче подряд – за толчок Мангани в грудь. Игрок «Аяччо» получил красную за ответный удар

Ашраф Хакими получил красную карточку в двух матчах подряд.

На 77-й минуте игры с «Аяччо» защитник «ПСЖ» в ходе массового конфликта, вызванного фолом на Лионеле Месси, толкнул в грудь хавбека . Главный судья Пьер Геллуст показал автору одного из голов в сегодняшнем матче красную карточку.

Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил по руке после толчка.

24-летний футболист «ПСЖ» получил красную карточку во второй игре подряд. В матче против «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре он в связи с этим отыграл лишь 20 минут.

Подробно со статистикой марокканца можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Аяччо». 5:0 – Маркиньос забил. Онлайн-трансляция