Хакими удален во 2-м матче подряд – за толчок Мангани в грудь. Игрок «Аяччо» получил красную за ответный удар
Ашраф Хакими получил красную карточку в двух матчах подряд.
На 77-й минуте игры с «Аяччо» защитник «ПСЖ» в ходе массового конфликта, вызванного фолом на Лионеле Месси, толкнул в грудь хавбека Тома Мангани. Главный судья Пьер Геллуст показал автору одного из голов в сегодняшнем матче красную карточку.
Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил Хакими по руке после толчка.
24-летний футболист «ПСЖ» получил красную карточку во второй игре подряд. В матче против «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре он в связи с этим отыграл лишь 20 минут.
Подробно со статистикой марокканца можно ознакомиться здесь.
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