Геркус о Клотете из «Торпедо»: «Это не тренер, он не умеет играть и ставить футбол. Он с другой планеты, может»

Илья Геркус сомневается, что главный тренер «Торпедо» соответствует занимаемой должности.

– Мне вообще не нравится , пожалуйста, ничего про него не спрашивайте. Он вообще непонятно как ставит людей. Они сами не понимают. Как будто он фишки бросает или кубики.

Кто‑то понимает, как он определяет состав? Никто не понимает, ни один человек в мире. Это просто какой‑то бред. Клотет как будто детский тренер.

– Он может вернуть «Торпедо» в ?

– Вот этот человек (смеется)? Ну, конечно, все бывает в жизни, но шансов у него сильно меньше, чем у любого другого тренера.

– Почему его тогда назначили?

– Не знаю, может, он чей‑то, может быть, он симпатичный. На мой взгляд, он не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер. Это какой‑то другой человек, может быть, он силен в чем‑то другом.

Ну кто мне объяснит его логику? Что сегодня было с защитой? Имея четырех защитников центральных, он не берет ни одного. Это как?! А замены?! Я спрашиваю специалистов, а они тоже не понимают.

Может быть, он тренер из другого вида спорта или с другой планеты. Я искренне хочу разобраться. Я его не критикую, а просто не понимаю. Конец.

– Как для вас со стороны выглядит ситуация с отстранениями игроков и Савичева?

– Я, слава богу, не погружаюсь. Мне неприятно то, что происходит, еще и я в этом поучаствовал. У меня остался осадок. Все происходящее с «Торпедо» грустно. Я желаю, чтобы на следующий сезон они вернулись в РПЛ. Искренне и от всего сердца.

– Говорите, что остался осадок, возьмете паузу от работы?

– Я жалею, да. Паузу брать не буду. Если будет хорошая возможность и предложение, я им воспользуюсь.

– Знали бы, не пошли в « »?

– Это великий клуб, и нужно правильно воспользоваться шансом. То, как им воспользовался я, наверное, неправильно, – сказал бывший президент клуба.