Геркус о Клотете из «Торпедо»: «Это не тренер, он не умеет играть и ставить футбол. Он с другой планеты, может»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Илья Геркус Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Илья Геркус сомневается, что главный тренер «Торпедо» соответствует занимаемой должности.

– Мне вообще не нравится Клотет, пожалуйста, ничего про него не спрашивайте. Он вообще непонятно как ставит людей. Они сами не понимают. Как будто он фишки бросает или кубики.

Кто‑то понимает, как он определяет состав? Никто не понимает, ни один человек в мире. Это просто какой‑то бред. Клотет как будто детский тренер.

– Он может вернуть «Торпедо» в РПЛ?

– Вот этот человек (смеется)? Ну, конечно, все бывает в жизни, но шансов у него сильно меньше, чем у любого другого тренера.

– Почему его тогда назначили?

– Не знаю, может, он чей‑то, может быть, он симпатичный. На мой взгляд, он не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер. Это какой‑то другой человек, может быть, он силен в чем‑то другом.

Ну кто мне объяснит его логику? Что сегодня было с защитой? Имея четырех защитников центральных, он не берет ни одного. Это как?! А замены?! Я спрашиваю специалистов, а они тоже не понимают.

Может быть, он тренер из другого вида спорта или с другой планеты. Я искренне хочу разобраться. Я его не критикую, а просто не понимаю. Конец.

– Как для вас со стороны выглядит ситуация с отстранениями игроков и Савичева?

– Я, слава богу, не погружаюсь. Мне неприятно то, что происходит, еще и я в этом поучаствовал. У меня остался осадок. Все происходящее с «Торпедо» грустно. Я желаю, чтобы на следующий сезон они вернулись в РПЛ. Искренне и от всего сердца.

– Говорите, что остался осадок, возьмете паузу от работы?

– Я жалею, да. Паузу брать не буду. Если будет хорошая возможность и предложение, я им воспользуюсь.

– Знали бы, не пошли в «Торпедо»?

– Это великий клуб, и нужно правильно воспользоваться шансом. То, как им воспользовался я, наверное, неправильно, – сказал бывший президент клуба.

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15 комментариев

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Спартак Уокер
Так говорит как будто до него в этом сезоне в Торпеды был футбол
+23
-2
+21
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limidi
вот талалаев и бородюк это даааа, те еще мастера поставленной игры
+13
-1
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antitoxic
До этого же в Торпедо был ФУТБОЛ, а щас какой-то другой вид спорта
+9
-1
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romanisti89
-не спрашивайте меня о нем
и сам развернуто поливает дальше
+3
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alessandroma
Ответ Recreated
Торпедо -- не склоняется!
По этому сезону не заметно)
+3
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encaro_one
Уж, Ильюша, без тебя справятся, как дальше Торпедо топить. Свою часть затопления ты выполнил.
+3
-2
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Dmitry Orlov
Ответ Recreated
Торпедо -- не склоняется!
Сегодня перед ЦСКой - склонилось.
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Recreated
– Не знаю, может, он чей‑то, может быть, он симпатичный.
Кто о чём..!
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Zizu_2004Zinnedin
из уст геркуса как то слишком субъективно, вот скажи фразу из заголовка мостовой, можно было бы прислушаться
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Женя Григорьев
Геркуса сложно критиковать и хвалить , так как Торпедо не далеко ушло от Химок по внутренней кухне . Но за это , мы и любим наш футбол . То писали бы только про Зенит ,Зарему про то как они поднимали Спартак и про наше судейство .
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Георгий Михеев
Ну с такими мастерами как роганович там хоть Маура назначай тренером - толку не будет.
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Recreated
Ответ Спартак Уокер
Так говорит как будто до него в этом сезоне в Торпеды был футбол
Торпедо -- не склоняется!
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Мартинелли
Ответ limidi
вот талалаев и бородюк это даааа, те еще мастера поставленной игры
На багаже Таллалаева Терек уже высокое место занимает
+1
-1
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Человек из футбола
Ответ limidi
вот талалаев и бородюк это даааа, те еще мастера поставленной игры
а мостовой отлично чеканит мяч
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