«Пожалуйста, не используйте мое имя в ваших историях». Мбаппе опроверг новость L’Équipe – его твит набрал почти 14 млн просмотров
Твит Килиана Мбаппе с опровержением новости L’Équipe набрал почти 14 млн просмотров.
Некоторое время назад газета L’Équipe сообщила, что игроки молодежной сборной Франции готовы устроить акцию протеста в связи с запретом на паузы для перекуса во время Рамадана. Сообщалось, что Мбаппе отправили к игрокам на разговор, чтобы он разубедил их.
«Пожалуйста, избегайте использования моего имени в ваших историях и проверяйте источники... Хорошего вечера 👍🏽», – написал вчера нападающий «ПСЖ».
На момент публикации новость твит Мбаппе набрал 13,8 млн просмотров.
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