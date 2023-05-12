«Пожалуйста, не используйте мое имя в ваших историях». Мбаппе опроверг новость L’Équipe – его твит набрал почти 14 млн просмотров

Твит Килиана Мбаппе с опровержением новости L’Équipe набрал почти 14 млн просмотров.

Некоторое время назад газета L’Équipe сообщила, что игроки молодежной сборной Франции готовы устроить акцию протеста в связи с запретом на паузы для перекуса во время Рамадана. Сообщалось, что Мбаппе отправили к игрокам на разговор, чтобы он разубедил их.

«Пожалуйста, избегайте использования моего имени в ваших историях и проверяйте источники... Хорошего вечера 👍🏽», – написал вчера нападающий « ».

На момент публикации новость твит набрал 13,8 млн просмотров.