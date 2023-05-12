Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он среди 3-4 лучших игроков мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Золотой мяч FIFPro Винисиус Жуниор Футбол

Глава Ла Лиги уверен, что вингер «Реала» Винисиус однажды выиграет «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.

Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – сказал Хавьер Тебас.

Тебас о «Реале» и Пересе: «Я мадридист, но не флорентинист»

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66 комментариев

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VERBLYUD
HI MARS, т.е. по-твоему, Винисиус за ЛЧ и 23+20 будет заслуживать ЗМ, а Месси за ЧМ и 36+24 нет?))
+31
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+19
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Сижу на факсах Барселоны
Вини монстр. Уже один из лучших в мире в таком возрасте
+16
-10
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AnMe
Ответ Artur Smith
Если, скажем, отличится в ответке и в финале, если вдруг так сложится, то Холанд точно отпадает, потому что просто за АПЛ, когда у тебя читовая команда, не дадут, а Месси не дадут за один декабрь. Поэтому, в этом год все крайне неоднозначно.
Объясни, пожалуйста, почему за просто декабрь не дадут, а за растянутый на полгода турнир с таким же количеством матчей, как и ЧМ, дадут?) я за объективность, но презрение явно чувствуется. И да, у Лео стата куда лучше чем у Вини. А так если Холланд возьмет требл, то отдадут ему скорее всенр
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Очки Дани Алвеса
Стабильности не хватает. Порой смотришь, думаешь, ну ураган, ну красавец, ну передачу отдал.
А, бывает, обычный вингер. Родриго же не претендует на ЗМ. А Виник порой играет на том же уровне.
+6
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Shuller18
Ответ rigobersong
Космос это 3е место Ла Лиги?:)😀
Это полный комплект клубных трофеев, это дофига голов и голевых, в том числе победный в финале ЛЧ, это лучший дриблер на данный момент, это постоянный прогресс... Продолжать?
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
Как же у вас полыхает от того факта, что эти будущие легенды играют именно в Барселоне)
Они будущие легенды только в ваших фантазиях. Полотер Педри уже хрусталь в 20 лет, а Гави кроме беготни и фолов больше ничего на поле не умеет. Винисиус в космосе по сравнению с ними находится
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Shuller18
Ответ Universal1000
Этого не будет никогда. ГовноТебас уже слишком палится.
Не знаю, выиграет ли Винисиус Золотой мяч, это вещь непредсказуемая, но одно могу сказать точно:
Педри бесполезный середняк
Гави распиаренное дно
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санс фриск
как же откровенно тебас топит за реал
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Shuller18
Ответ Universal1000
У обоих уже по ЗМ есть хехе. Давись-не давись, плакай-не плакай, шуля. Не хочешь пожаловаться на журналистов кста? И в 2022 и в 2021? Ахахахахахаахахаха. И да Педри уже успешнее бездаря-недоумка дубового лузера лэмпарда, за которого стыдно всей Британии, даже шотладнцам ухаха.
Да ладно, прямо по ЗМ? Или по утешительной награде?
Причем тут Лэмпард из позапрошлого поколения, когда мы сравниваем уже выигравшего все Винисиуса с двумя каталонскими брусками, не способными выйти даже из группы ЛЧ два года подряд, ахаха)))
+3
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Михаил Торотадзе
Рановато ему ЗМ. Если уймёт свою сверхэмоциональность, будет одним из главных кандидатов в ближайшие 3-5 лет
+3
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DdeRev9Xa
Ответ VERBLYUD
HI MARS, т.е. по-твоему, Винисиус за ЛЧ и 23+20 будет заслуживать ЗМ, а Месси за ЧМ и 36+24 нет?))
Он же не про этот год говорит, а вообще за всю карьеру
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ VERBLYUD
HI MARS, т.е. по-твоему, Винисиус за ЛЧ и 23+20 будет заслуживать ЗМ, а Месси за ЧМ и 36+24 нет?))
23+20 уже уровень ЗМ😂😂😂
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alisa dvoikina
Интересно, зачем он с Азаром вообще Винисиуса обсуждал?
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Universal1000
Ответ Shuller18
Давай не ставить рядом такую серьезную награду как ЗМ и всякие Голден бои, ок? Но, надо признать, что Педри, что Гави это прям уникальные в своём роде агентские проекты и продукты пиара. ТАК раскрутить двух брусков это прямо талант нужно иметь. Роналдиньо в 2005 вообще выпнули в 1/8 ЛЧ, и сделал это кстати Френк Лэмпард.
Роналдиньо и в 2005 и в особенно в 2006 безотносительно исходов матчей выгуливал Лэмпарда на поводке как собаченку. Говорю же Р10 в 57 раз класснее деревянного фрэнки. Или в 58? Блин, точно не скажу.
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Shuller18
Ответ Universal1000
Скинуть еще раз видос как Лэмпард играет на чемпионате мира? Против лютых топов из Триннидада. "Желтая карточка Френка Лэмпарду!"(с) Слушай а он может быть там комплекс словил? Поэтому со следующего крупного турнира сборных решил самовыпилиться и лёг дома, в Англии, в Лондоне, на Уэмбли под немотивированного Петрича? Как думаешь? Зачем он лёг под Петрича в ноябре 2007-ого? Ахахахаха!
Ты лучше глянь, как на последнем ЧМ сыграл Гави, я не ленился и после каждого матча писал его показатели, там все было настолько по нулям, что стыдно. Было видно, что пацан ещё банально сырой для такого уровня, но Энрике же не мог не ставить его в основу, зря что ли откаты получал
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Shuller18
Ответ Universal1000
Так голосуют одни и те же люди? Или в чем дело? Они голосуют по разному за разные награды? Или в теперь уже и журналисты не смотрят матчи? Увы но жизнь тебя лупит как не в себя. Педри лучший молодой игрок мира 2021, Гави лучший молодой игрок мира 2022. Вся тройка в 2010 из игроков Барселоны - и никакого Снейдера. Месси - лучший игрок мира 2021. Помнишь как скулил тут в июне 2021 и предлагал спорить(на аватарку ахаха, как и принято видимо в твоем детсаду для взрослых)? А я тебе сразу сказал чем все кончится. Глупо со мной спорить.)
А хрен его знает, кто там голосует. Не интересовался. Но то, что в 2022 году награду взял Гави, а Беллингем даже в тройку не вошёл, намекает на "адекватность"
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Universal1000
Ответ Shuller18
Давай не ставить рядом такую серьезную награду как ЗМ и всякие Голден бои, ок? Но, надо признать, что Педри, что Гави это прям уникальные в своём роде агентские проекты и продукты пиара. ТАК раскрутить двух брусков это прямо талант нужно иметь. Роналдиньо в 2005 вообще выпнули в 1/8 ЛЧ, и сделал это кстати Френк Лэмпард.
Так голосуют одни и те же люди? Или в чем дело?
Они голосуют по разному за разные награды? Или в теперь уже и журналисты не смотрят матчи?

Увы но жизнь тебя лупит как не в себя. Педри лучший молодой игрок мира 2021, Гави лучший молодой игрок мира 2022.
Вся тройка в 2010 из игроков Барселоны - и никакого Снейдера.
Месси - лучший игрок мира 2021. Помнишь как скулил тут в июне 2021 и предлагал спорить(на аватарку ахаха, как и принято видимо в твоем детсаду для взрослых)? А я тебе сразу сказал чем все кончится. Глупо со мной спорить.)
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Universal1000
Ответ Shuller18
Ой, а я другой эпизод вспомню, более свежий. Матч с Интером в ЛЧ: Гави получает мяч около угла штрафной, ему не оказывают никакого сопротивления, и этот технарь навешивает на трибуну. Далее камера выхватывает на бровке Чаппи, который аж подпрыгивая материт своего бруска за такое техничное действие. Было смешно) Как и 0,8 успешных обводок за матч
Скинуть еще раз видос как Лэмпард играет на чемпионате мира? Против лютых топов из Триннидада.

"Желтая карточка Френка Лэмпарду!"(с)

Слушай а он может быть там комплекс словил? Поэтому со следующего крупного турнира сборных решил самовыпилиться и лёг дома, в Англии, в Лондоне, на Уэмбли под немотивированного Петрича? Как думаешь?
Зачем он лёг под Петрича в ноябре 2007-ого?

Ахахахаха!
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Always_sam
Ответ Shuller18
Это полный комплект клубных трофеев, это дофига голов и голевых, в том числе победный в финале ЛЧ, это лучший дриблер на данный момент, это постоянный прогресс... Продолжать?
Главное что лучший дриблёр. За это надо сразу давать ЗМ
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AnMe
Ответ Shuller18
Педри такой же продукт пиара. Дрыщавый полотер, который тормозит атаки, принимает кучу неверных решений, нулевой в обострении. Винисиус чисто по конкретике его уделывает. Видал недавний гол Сити? Вот разбуди меня, когда Педря сделает нечто подобное. Ой, для этого же надо по воротам хоть иногда бить... Ой, а что такое полуфинал ЛЧ Педря даже не в курсе, ахах)) Гави без комментариев. Дерево неадекватное
Привел в пример гол Сити, где там же в комментариях все мадридисты писали о том, как неожиданно было от него такое увидеть. Палка раз в год стреляет, как говорится. Я образно такой грубый пример привел, Вини конечно заслуживает похвалы, но не пиши так, будто для него это стабильное явление. Учитывая как ты коверкаешь имена как 5-классник, вряд ли услышу от тебя объективность. Опять же про кубки и лч, как и сказал нет смысла говорить. Вини в полуфинале, тк играет со старичками, которые тащат кубки с 14-16 гг по сегодня выжимая свой максимум, в то время, когда Педри играет с кризисной Барсой. Один игрок тебе такое не решит. Я именно про индивидуальные характеристики. У них стили отличаются все же, но Педри в некоторых моментах мне нравится больше. У тебя свое мнение может быть по поводу этого. А по твоим оскорблениям я даже не вижу смысла тебе элементарное объяснять, малыш
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Universal1000
Ответ Shuller18
Да ладно, прямо по ЗМ? Или по утешительной награде? Причем тут Лэмпард из позапрошлого поколения, когда мы сравниваем уже выигравшего все Винисиуса с двумя каталонскими брусками, не способными выйти даже из группы ЛЧ два года подряд, ахаха)))
Самые натуральные Золотые Мячи. Или там опять правила поменяли? Или журналисты свихнулись в 2021 и 2022? Ухаха.
По факту и в 2010, и 2021, и 2022 всё в целом по делу. Никаких Снейдеров в тройке 2010. Никакого Жоржиньо или Левандовски с ЗМ в 2021 - только Месси. Ну и чистые победы Педри с Гави в своей возрастной группе.

Лэмпард всегда будет причем - запомни это.
Он всегда будет обосран. Полит сверху донизу говном.
Хотя бы потому что абсолютно незаслуженно занял второе место и испачкал своим соседством Роналдиньо в 2005. И за многое другие. Дубовый лузер-недоумок всегда будет причем. Скоро ему на Этихад ухахаа. Мне понравились 6 из 6 и 10 подряд в сумме с Эвертоном. То ли еще будет, шуля, то ли еще будет мухаха.

До чего всё же смешно, а? Хави со дня на день чемпион как тренер сделав 9-0. Пока сам Лэмпард со дня на день поборется за 10 поражений в 11 матчах...как тренер...тренер ухахахаха.
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Universal1000
Ответ Artur Smith
Если, скажем, отличится в ответке и в финале, если вдруг так сложится, то Холанд точно отпадает, потому что просто за АПЛ, когда у тебя читовая команда, не дадут, а Месси не дадут за один декабрь. Поэтому, в этом год все крайне неоднозначно.
Ой да ладно?
Месси не дадут? Холанд отвалится?
А кому дадут?
Рюдигеру? Джеко? Ухаха.
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AmazingN
Винисиусу главное за языком следить, тогда все будет хорошо
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Shuller18
Ответ Universal1000
Гави техничнее Лэмпарда. Это видно по любой видеонарезке даже чисто. Мягкая испанская техника и ловскость против деревянно-табуретных полуинвалидных потугов Лэмпарда, с которых ржал даже Триннидад на ЧМ. "Вот это пассс"(с)....а аут правда. Ахахахаха.
Ой, а я другой эпизод вспомню, более свежий. Матч с Интером в ЛЧ: Гави получает мяч около угла штрафной, ему не оказывают никакого сопротивления, и этот технарь навешивает на трибуну. Далее камера выхватывает на бровке Чаппи, который аж подпрыгивая материт своего бруска за такое техничное действие. Было смешно) Как и 0,8 успешных обводок за матч
0
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Андрей Хенто
Ну для этого есть все предпосылки, главное Винисиусу играть в футбол и поменьше вступать в полемику с судьями и защитниками. Он еще не достиг своего потолка и ему есть, куда расти. Очень прибавил за последние два сезона, так что все в его ногах. И возможно в ближайшие годы у него получится получить эту индивидуальную награду.
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