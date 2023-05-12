Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он среди 3-4 лучших игроков мира»
Глава Ла Лиги уверен, что вингер «Реала» Винисиус однажды выиграет «Золотой мяч».
«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.
Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».
Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – сказал Хавьер Тебас.
А, бывает, обычный вингер. Родриго же не претендует на ЗМ. А Виник порой играет на том же уровне.
Педри бесполезный середняк
Гави распиаренное дно
Причем тут Лэмпард из позапрошлого поколения, когда мы сравниваем уже выигравшего все Винисиуса с двумя каталонскими брусками, не способными выйти даже из группы ЛЧ два года подряд, ахаха)))
Они голосуют по разному за разные награды? Или в теперь уже и журналисты не смотрят матчи?
Увы но жизнь тебя лупит как не в себя. Педри лучший молодой игрок мира 2021, Гави лучший молодой игрок мира 2022.
Вся тройка в 2010 из игроков Барселоны - и никакого Снейдера.
Месси - лучший игрок мира 2021. Помнишь как скулил тут в июне 2021 и предлагал спорить(на аватарку ахаха, как и принято видимо в твоем детсаду для взрослых)? А я тебе сразу сказал чем все кончится. Глупо со мной спорить.)
"Желтая карточка Френка Лэмпарду!"(с)
Слушай а он может быть там комплекс словил? Поэтому со следующего крупного турнира сборных решил самовыпилиться и лёг дома, в Англии, в Лондоне, на Уэмбли под немотивированного Петрича? Как думаешь?
Зачем он лёг под Петрича в ноябре 2007-ого?
Ахахахаха!
По факту и в 2010, и 2021, и 2022 всё в целом по делу. Никаких Снейдеров в тройке 2010. Никакого Жоржиньо или Левандовски с ЗМ в 2021 - только Месси. Ну и чистые победы Педри с Гави в своей возрастной группе.
Лэмпард всегда будет причем - запомни это.
Он всегда будет обосран. Полит сверху донизу говном.
Хотя бы потому что абсолютно незаслуженно занял второе место и испачкал своим соседством Роналдиньо в 2005. И за многое другие. Дубовый лузер-недоумок всегда будет причем. Скоро ему на Этихад ухахаа. Мне понравились 6 из 6 и 10 подряд в сумме с Эвертоном. То ли еще будет, шуля, то ли еще будет мухаха.
До чего всё же смешно, а? Хави со дня на день чемпион как тренер сделав 9-0. Пока сам Лэмпард со дня на день поборется за 10 поражений в 11 матчах...как тренер...тренер ухахахаха.
Месси не дадут? Холанд отвалится?
А кому дадут?
Рюдигеру? Джеко? Ухаха.