Винисиус, де Брюйне и Мхитарян – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала чемпионов.

Хавбек «Интера» в игре с «Миланом» (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач – 86%, максимальная скорость – 32,4 км/ч.

Хавбек « » забил гол в матче с «Миланом» (2:0), точность передач – 95%.

Вингер « » Винисиус Жуниор открыл счет и нанес 3 удара в игре с «Манчестер Сити» (1:1).

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил гол в матче с «Реалом» (1:1), точность передач – 81%.