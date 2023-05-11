Винисиус, де Брюйне и Мхитарян – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Хавбек «Интера» Николо Барелла в игре с «Миланом» (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач – 86%, максимальная скорость – 32,4 км/ч.
Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян забил гол в матче с «Миланом» (2:0), точность передач – 95%.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор открыл счет и нанес 3 удара в игре с «Манчестер Сити» (1:1).
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил гол в матче с «Реалом» (1:1), точность передач – 81%.
Мхитарян в свои 34 года вышел на пик карьеры!
Просто достояние Армении!
Не представляю, что будет, если он возьмет требл - ЛЧ + ЛЕ + ЛК.