Винисиус, де Брюйне и Мхитарян – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Генрих Мхитарян Кевин де Брюйне Николо Барелла Винисиус Жуниор Футбол

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Хавбек «Интера» Николо Барелла в игре с «Миланом» (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач – 86%, максимальная скорость – 32,4 км/ч.

Хавбек «Интера» Генрих Мхитарян забил гол в матче с «Миланом» (2:0), точность передач – 95%.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор открыл счет и нанес 3 удара в игре с «Манчестер Сити» (1:1).

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил гол в матче с «Реалом» (1:1), точность передач – 81%.

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1 комментарий

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Barca, Liverpool_forever
Ахренеть!
Мхитарян в свои 34 года вышел на пик карьеры!
Просто достояние Армении!
Не представляю, что будет, если он возьмет требл - ЛЧ + ЛЕ + ЛК.
+4
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+4
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