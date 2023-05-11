Винисиус подарил Бензема AirPods Max с гравировкой KB9
Винисиус Жуниор подарил Кариму Бензема именные AirPods Max.
Форвард мадридского «Реала» опубликовал в сторис фотографию наушников AirPods Max, выполненных в золотистом цвете.
На каждом из динамиков выгравированы инициалы и игровой номер Бензема – KB9.
По данным As, сторимость таких наушников составляет 629 евро, однако кастомизация значительно увеличила стоимость девайса.
«Спасибо, братишка», – подписал фотографию Бензема, отметив аккаунт Винисиуса.
Винисиус сделал репост истории француза, ответив: «Мой брат».
Скриншот: instagram.com/karimbenzema
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