Винисиус подарил Бензема AirPods Max с гравировкой KB9

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Винисиус Жуниор подарил Кариму Бензема именные AirPods Max.

Форвард мадридского «Реала» опубликовал в сторис фотографию наушников AirPods Max, выполненных в золотистом цвете.

На каждом из динамиков выгравированы инициалы и игровой номер Бензема – KB9.

По данным As, сторимость таких наушников составляет 629 евро, однако кастомизация значительно увеличила стоимость девайса.

«Спасибо, братишка», – подписал фотографию Бензема, отметив аккаунт Винисиуса.

Винисиус сделал репост истории француза, ответив: «Мой брат».

Скриншот: instagram.com/karimbenzema

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40 комментариев

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T622222
Цыганщина
+156
-16
+140
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Жизнь Бичары
А когда-то Бензема говорил не пасовать на Винисиуса, брат он играет против нас)))
+98
-7
+91
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Royal Watcher
Все мы помним те слова Бензема про Вини…
Хорошо что это уже позади
+41
-3
+38
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Монсеньор Мартинес
Ответ T622222
Цыганщина
Бразильщина)
+33
-1
+32
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Ashan Sorokin
Бензема Менди :«Брат, просто не пасуй ему. Мамой клянусь, он подарит золотыеAirPods Max
+20
-1
+19
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Андрей Хенто
Ответ Royal Watcher
Все мы помним те слова Бензема про Вини… Хорошо что это уже позади
Бытует мнение, что эти слова оказались отправной точкой для самого Винисиуса. Он нанял личного психолога, физиотерапевта и персонального тренера. Эти слова выступили маятником мотивации и уже два сезона, как Винисиус и Карим одна из лучших связок в Европе.
+18
0
+18
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ТТД Бубнова
Ответ BekmambetovAydar
Бедность вкуса это наличие золота в дизайне
Прям про форму зенита
+14
0
+14
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Арман Мартиросян
Ответ Royal Watcher
Все мы помним те слова Бензема про Вини… Хорошо что это уже позади
А может эти же слова стали для Винисиуса дополнительным стимулом прогресса?)
+9
0
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оле - топ юрген - клоп
Ответ T622222
Цыганщина
Это подарок негра - алжирцу
Ты чего ожидал то вообще?
+15
-6
+9
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Joni Arm
Ответ Андрей Хенто
Бытует мнение, что эти слова оказались отправной точкой для самого Винисиуса. Он нанял личного психолога, физиотерапевта и персонального тренера. Эти слова выступили маятником мотивации и уже два сезона, как Винисиус и Карим одна из лучших связок в Европе.
Чет психолог перестарался 🤣. Теперь Винисиус когда заводится, сатанеет не по детски .
+7
0
+7
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ЕгориЙ
Есть ощущение, что с их уровнем зарплат такие подарки это как для нас угостить коллегу чаем/кофе или сахаром)
+6
0
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Maksat Yakubow
Как же приятно видеть взаимопонимании внутри команды.
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-1
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BekmambetovAydar
Бедность вкуса это наличие золота в дизайне
+6
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david lamer
Ответ T622222
Цыганщина
в точку)
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nagibbb
Ответ T622222
Цыганщина
дарили не взял бы типа?🤣
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Спартак Уокер
Хорошо что они хорошие друзья это приносит пользу команде
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wasbornin1987
и приору тонированную
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Dmitriy Alyoshin
Ответ AnMe
Думал как раз о приобретении на днях, теперь думаю поискать другие варианты ….
Если вам слушать музыку и слушать качественно - это точно не про airpods max
+2
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nagibbb
Ответ оле - топ юрген - клоп
Это подарок негра - алжирцу Ты чего ожидал то вообще?
Не хрюка й
+4
-2
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Dmitriy Alyoshin
По звучанию кстати airpods max полное г....
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haymaker
Это не динамики, а чашки. Динамики внутри
0
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Raul14
От "Не пасуй ему, он играет за соперника" до лучший связки Европы...)
+4
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sashka.loker
разве это гравировка? выпрессовка вроде
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AnMe
Ответ Dmitriy Alyoshin
Если вам слушать музыку и слушать качественно - это точно не про airpods max
Понял, спасибо за совет!
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Ganibale
Ответ Royal Watcher
Все мы помним те слова Бензема про Вини… Хорошо что это уже позади
Смотрел матч с сити, в восторге как эти два парня могут в одиночку убежать
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