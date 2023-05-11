Винисиус подарил Бензема AirPods Max с гравировкой KB9

Винисиус Жуниор подарил Кариму Бензема именные AirPods Max.

Форвард мадридского « » опубликовал в сторис фотографию наушников AirPods Max, выполненных в золотистом цвете.

На каждом из динамиков выгравированы инициалы и игровой номер – KB9.

По данным As, сторимость таких наушников составляет 629 евро, однако кастомизация значительно увеличила стоимость девайса.

«Спасибо, братишка», – подписал фотографию Бензема, отметив аккаунт .

Винисиус сделал репост истории француза, ответив: «Мой брат».

Скриншот: instagram.com/karimbenzema