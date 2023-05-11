Тебас о «Реале» и Пересе: «Я мадридист, но не флорентинист»
Хавьер Тебас признался, что будет болеть за «Реал» в матче с «Манчестер Сити».
«Я мадридист, но не флорентинист», – сказал президент Ла Лиги, намекая на президента мадридцев Флорентино Переса.
Отметим, что ранее Тебас неоднократно критиковал идею Суперлиги Европы, одним из главный инициаторов которой выступает Перес.
Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая. Первая игра завершилась вничью – 1:1.
https://m.sports.ru/football/1034692947.html?ysclid=lhjk6ctgza174100317
https://m.sports.ru/football/1034692947.html?ysclid=lhjk6ctgza174100317