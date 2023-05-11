Тебас о «Реале» и Пересе: «Я мадридист, но не флорентинист»

Хавьер Тебас признался, что будет болеть за «Реал» в матче с «Манчестер Сити».

«Я мадридист, но не флорентинист», – сказал президент , намекая на президента мадридцев .

Отметим, что ранее неоднократно критиковал идею Суперлиги Европы, одним из главный инициаторов которой выступает Перес.

Ответный матч « » и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая. Первая игра завершилась вничью – 1:1.