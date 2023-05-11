Тебас о «Реале» и Пересе: «Я мадридист, но не флорентинист»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Хавьер Тебас признался, что будет болеть за «Реал» в матче с «Манчестер Сити».

«Я мадридист, но не флорентинист», – сказал президент Ла Лиги, намекая на президента мадридцев Флорентино Переса.

Отметим, что ранее Тебас неоднократно критиковал идею Суперлиги Европы, одним из главный инициаторов которой выступает Перес.

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» пройдет в следующую среду, 17 мая. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Глава Лиги говорит, что он мадридиста. Найс!
+68
-4
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Che Borz
а все давно и так знали, что ты мадридист.
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murad A
а еще и осел
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Это типо он сразу признался что куплен ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Александрович
Ответ ML26
Барсучье везде видит теорию заговора. Им же мало, что он Переса в открытую топит с его Суперлигой. А вот что их клуб замешан в судейском скандале это так, цветочки
Дело не в заговоре ,а в том ,что президент лиги говорит прямо ,что его любимый клуб - Реал. Пусть болеет ,без вопросов ,но говорить так на публику не стоит. Вот.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Тебас уже открыто топит за Реал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e_kot
Какой-то межгалактический идиот 🤦 К тому моменту как он помрет, Ла Лига из топ 5 выпадет наверное
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sur777
Это в ЛаЛиге видят все:)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Анварбегов
чё за чертадрист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Вроде большой мальчик, а веришь в сказки.
Да, моя любимая это августовская сказка "Барселона возьмёт требл в сезоне 22/23
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Armin.97
Ответ инок
Реал никогда не побеждал Сити в гостях, хотя было 4 попытки в ЛЧ. Думаю, что шансы в пользу Сити.
никогда не говори никогда!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Реал никогда не побеждал Сити в гостях, хотя было 4 попытки в ЛЧ. Думаю, что шансы в пользу Сити.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.sh.s.
типа он болеет за Реал или Атлетико? просто не очень понятно почему он так говорит или он родился в Мадриде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Che Borz
а все давно и так знали, что ты мадридист.
а меня заминусоваи, когда я говорил, что это собачка переса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Che Borz
а все давно и так знали, что ты мадридист.
Ну он уже давно "из шкафа" вышел🤓
https://m.sports.ru/football/1034692947.html?ysclid=lhjk6ctgza174100317
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Футбол_это_жизнь
Глава Лиги говорит, что он мадридиста. Найс!
Прикол в том, что это уже не первый раз😄
https://m.sports.ru/football/1034692947.html?ysclid=lhjk6ctgza174100317
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий