В воскресенье, 14 мая, сыграют Арсенал и Брайтон в 36 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Брайтон

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Брайтон

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