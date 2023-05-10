Где смотреть Арсенал – Брайтон, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 14 мая
В воскресенье, 14 мая, сыграют Арсенал и Брайтон в 36 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Брайтон
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Брайтон
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