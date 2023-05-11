«Реалу» интересен Киммих. Клуб может подписать хавбека «Баварии» в 2024-м – после ухода Модрича и Крооса
«Реал» заинтересован в трансфере Йозуа Киммиха.
По данным журналистов Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке, мадридский клуб рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника в 2024 году – после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. «Реал» хочет, чтобы опытный и зарекомендовавший себя игрок стал лидером их молодой полузащиты.
Этим летом Киммих не будет рассматривать переход в другой клуб – и «Бавария» его не отпустит. Однако в следующем году, если новый контракт не будет подписан, у мюнхенцев будет последний шанс получить деньги за трансфер Йозуа.
Киммих готов перейти в иностранный клуб в определенный момент. Но он будет рассматривать только предложения от топ-команд, у которых есть шанс на победу в Лиге чемпионов.
Контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» действует до 2025 года. Статистику хавбека можно найти здесь.
Кроос вице-капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход .
хых
Неужели хватит средств?
А как же финансовый фейр-плей?
Или Переса он не касается?