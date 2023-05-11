«Реалу» интересен Киммих. Клуб может подписать хавбека «Баварии» в 2024-м – после ухода Модрича и Крооса

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Йозуа Киммих Футбол

«Реал» заинтересован в трансфере Йозуа Киммиха.

По данным журналистов Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке, мадридский клуб рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника в 2024 году – после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. «Реал» хочет, чтобы опытный и зарекомендовавший себя игрок стал лидером их молодой полузащиты.

Этим летом Киммих не будет рассматривать переход в другой клуб – и «Бавария» его не отпустит. Однако в следующем году, если новый контракт не будет подписан, у мюнхенцев будет последний шанс получить деньги за трансфер Йозуа.

Киммих готов перейти в иностранный клуб в определенный момент. Но он будет рассматривать только предложения от топ-команд, у которых есть шанс на победу в Лиге чемпионов.

Контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» действует до 2025 года. Статистику хавбека можно найти здесь

 

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50 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Barca_mania
Если Киммих считает себя достойным человек то ему не следует переходить в реал
Всегда думал, что честь и достоинство человека определяется по его поведению и поступкам, а оказывается по клубным предпочтениям.
+58
-7
+51
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Rio de Janeiro
Ответ Yelzin Teheda
кимих капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход
Левандовски, Алаба, Алькантара, Швайни, Кроос, Баллак
+46
-4
+42
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Yelzin Teheda
кимих капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход
+40
-8
+32
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Эмиль Абдусалямов
ну если Бавария и Киммиха потеряет как в свое время Крооса, то это будет конечно эпик
+26
-2
+24
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Владимир Владимирович
28 лет ? Ничего себе , я думал Киммих ещё юнец
+23
0
+23
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БЕКБЕРГАН
Ответ Barca_mania
Если Киммих считает себя достойным человек то ему не следует переходить в реал
Хахаха по твоему если он достойный человек должен пройти в барсу что-ли играть в ЛЕ.
+15
0
+15
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Сергей Сахарчук
Киммиху уже двадцать восемь... Как же быстро летит это время...
+13
0
+13
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Donald J. Trump
Ответ Yelzin Teheda
кимих капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход
Алаба капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход.
Кроос вице-капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход .
+14
-4
+10
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che kaif
На повышение по пути Алабы. Кроса
+26
-18
+8
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
Если Киммих считает себя достойным человек то ему не следует переходить в реал
Очередной приступ комплекса неполноценности у болельщика ФК Мем-Рычаг-Банкрот!
+8
-1
+7
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ZaSvabody
Ответ Эмиль Абдусалямов
ну если Бавария и Киммиха потеряет как в свое время Крооса, то это будет конечно эпик
Почему потеряет? Ему будет 30 лет к тому времени. И выгодно продать его будет не так плохо, если сам человек захочет сменить обстановку к тому времени.
+12
-5
+7
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che kaif
Ответ Yelzin Teheda
кимих капитан и лидер Баварии, не думаю что он согласится на переход
Да полюбому Киммих хочет выиграть еще 10 никому ненужных салатниц😅💪
+22
-17
+5
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Fma wozo
Неужели настанет тот грустный момент когда Модрич покинет Реал
+6
-1
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Если Киммих считает себя достойным человек то ему не следует переходить в реал
Обоснования, аргументация будут или в очередной раз показываешь своё хейтерское нутро?!
+4
0
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AmanEsen
Ответ ZaSvabody
Почему потеряет? Ему будет 30 лет к тому времени. И выгодно продать его будет не так плохо, если сам человек захочет сменить обстановку к тому времени.
Киммих того типа игрок, который и в 35 будет хорош
+7
-4
+3
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Jor Hakobyan
Ответ Андрей Хенто
Всегда думал, что честь и достоинство человека определяется по его поведению и поступкам, а оказывается по клубным предпочтениям.
Просто он боится😁 8-2 перейдёт в испанию😅
+4
-1
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Raul14
Ответ БЕКБЕРГАН
Хахаха по твоему если он достойный человек должен пройти в барсу что-ли играть в ЛЕ.
Левандовски шепотом сказал бы: "Не стоит братан, тут такой бардак. Боюсь зарплату свою не получу!"
+5
-2
+3
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Денис Александрович
Ответ Barca_mania
Если Киммих считает себя достойным человек то ему не следует переходить в реал
А куда ему перейти чтоб быть достойным, в Барселону что ли? Там ведь чётко написано, будет рассматривать клуб, который имеет шанс на победу в ЛЧ. Твоя Барселона никак не подходит под данный критерий🤣
+3
0
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Gravdaar Iyaad
Неужели Реал заинтересовался белым..?
хых
+2
0
+2
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Right Authoritarianism
не думаю что он перейдет,но если перейдет то это будет просто топ,очень недооцененый игрок.Надеюсь что выйдет его приобрести
+2
0
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Андрей Хенто
Это было бы слишком идеально, особо не верится в такой расклад. Хотя, если человек хочет попробовать что-то новое, то почему нет. Про Каземиро и его переход в Юнайтед тоже практически никто не верил, а он произошел.
+6
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Mr Joker
Никуда Киммих не уйдет
+7
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ts2scn4jgy
Смысла нет ему все карьеру , играть в лиге одной команды .Под стиль Реала подходит определено . Я бы еще на месте руководства Мадрида , присмотрелся к Барелле !
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Мукунку хороший
Думаю он всем клубам интересен
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bel01
Мадрид решил собрать сборную мира середины 2020-х?
Неужели хватит средств?
А как же финансовый фейр-плей?
Или Переса он не касается?
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