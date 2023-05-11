Сергей Михайлов может вернуться в совет директоров «Спартака». Он работал в клубе с 2004 по 2020 год

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Сергей Михайлов менеджер Футбол

Сергей Михайлов по окончании сезона может войти в совет директоров «Спартака».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Член совета директоров «Лукойла» уже входил в совет директоров красно-белых с 2004 года.

В мае 2019-го Михайлов был назначен на пост заместителя председателя совета директоров «Спартака», а в августе 2020 года он покинул должность.

Также в клубе Михайлов курировал вопросы работы с болельщиками.

7 комментариев

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summer-winter
Замкнутый круг дармоедов в российской природе. Ура товарищи!
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Виталий
Пусть возвращается , не помешает )
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Svobodu Mne
Верните царицу!!!
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Барсик Юрана
С.Михайлов всё для тебя
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Kit Belleu
А зачем его возвращение, что Спартак за те годы добился-ни чего по сути.Так за чем он,чтобы продолжить тот Путь.Друго-го смысла нет,я не вижу.
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Игорь Василиади
Если кому-то будет интересно - тут о Михайлове подробнее, правда, этому вью уже больше десятка лет. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/spartakblog/340088.html
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DoDidDone
Мощный трансфер..
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