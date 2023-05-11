Сергей Михайлов может вернуться в совет директоров «Спартака». Он работал в клубе с 2004 по 2020 год

Сергей Михайлов по окончании сезона может войти в совет директоров «Спартака».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Член совета директоров «Лукойла» уже входил в совет директоров красно-белых с 2004 года.

В мае 2019-го Михайлов был назначен на пост заместителя председателя совета директоров « », а в августе 2020 года он покинул должность.

Также в клубе Михайлов курировал вопросы работы с болельщиками.