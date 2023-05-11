Капитан «Милана» Калабрия о 0:2 от «Интера»: «Мы настроились не лучшим образом. В ответном матче нужно отдать все силы»

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Давиде Калабрия Футбол

Давиде Калабрия отметил не лучший настрой «Милана» в матче с «Интером» (0:2).

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы настроились не лучшим образом. Они показали отменную реализацию, это и решило исход матча.

Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», – сказал капитан «Милана».

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4 комментария

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Михаил Стентор
Глубина состава у Интера гораздо лучше. То, что Милан без усиления играет в полуфинале ЛЧ - это уже чудо. Нет замены нападающему, нет флангов атаки от слова совсем, кроме Леао. Нужны полноценные трансфер, иначе ренессанс быстро закончится.
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4akyr
Без улыбашки Леао атака нулевая. Думаю в ответном матче будет такой же сценарий
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Игорь Удалов
Почему при угловом Калабрия играет играет с Джеко вообще не понятно
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Только Крылья
Ответ Михаил Стентор
Глубина состава у Интера гораздо лучше. То, что Милан без усиления играет в полуфинале ЛЧ - это уже чудо. Нет замены нападающему, нет флангов атаки от слова совсем, кроме Леао. Нужны полноценные трансфер, иначе ренессанс быстро закончится.
зачем этот усложненный словесный оборот "от слова совсем"? можно же сказать "совсем нет флангов".

заметил, что стало модно в последнее время так писать/говорить. бессмысленно, как по мне

сорян, надушнил)))
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