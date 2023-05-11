Капитан «Милана» Калабрия о 0:2 от «Интера»: «Мы настроились не лучшим образом. В ответном матче нужно отдать все силы»

Давиде Калабрия отметил не лучший настрой «Милана» в матче с «Интером» (0:2).

Команды провели первую игру 1/2 финала чемпионов.

«Мы настроились не лучшим образом. Они показали отменную реализацию, это и решило исход матча.

Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответном матче нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», – сказал капитан « ».