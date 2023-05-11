Томори о 0:2 от «Интера»: «Милан» еще может исправить ситуацию. Нельзя опускать голову»

Фикайо Томори считает, что «Милан» еще может отыграться в противостоянии с «Интером».

В первом матче 1/2 финала чемпионов «нерадзурри» победили «россонери» со счетом 2:0.

«Нужно верить, что мы можем выйти в финал. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Знаем, что « » очень силен, но если сыграем близко к максимуму, то сможем доставить им проблемы.

Мы проиграли из-за неудачного начала. Мы пропустили два быстрых мяча. Против «Интера» в такой ситуации сложно что-либо исправить.

Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса. Понадобилось много времени, чтобы вернуться в игру. В команде ощущалась тревога. В таких матчах это непозволительно. Но это только первая игра. Нельзя опускать голову.

Мы разочарованы, но еще можем исправить ситуацию. Нужно двигаться к следующей игре», – сказал защитник « ».