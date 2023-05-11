Томори о 0:2 от «Интера»: «Милан» еще может исправить ситуацию. Нельзя опускать голову»
Фикайо Томори считает, что «Милан» еще может отыграться в противостоянии с «Интером».
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» победили «россонери» со счетом 2:0.
«Нужно верить, что мы можем выйти в финал. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Знаем, что «Интер» очень силен, но если сыграем близко к максимуму, то сможем доставить им проблемы.
Мы проиграли из-за неудачного начала. Мы пропустили два быстрых мяча. Против «Интера» в такой ситуации сложно что-либо исправить.
Два гола за первые 15 минут – это удар ниже пояса. Понадобилось много времени, чтобы вернуться в игру. В команде ощущалась тревога. В таких матчах это непозволительно. Но это только первая игра. Нельзя опускать голову.
Мы разочарованы, но еще можем исправить ситуацию. Нужно двигаться к следующей игре», – сказал защитник «Милана».
Не устану повторять, пока в основе или даже близко к ней выходят Салемакерсы и Круничи, то ничего толкового не надо ждать беззубая атака, наша балерина сломалась и все, сосем палец!!
Милан мог кардинально, на волне по сути шального чемпионства, улучшить состав летом, нихрена не сделали, все так же на суете и какой-то локальной самоотдачи игроков двигаются. Задолбали 🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾🤌🏾
Отдельное спасибо дурачку Мальдини который дал 10 Диасу (выразив ему доверие) и купив ШДК за 32кк на ту же позицию. При этом вместо Кессье никого не взял. Как можно было взять палку Ориги если чел за сезон 10-ку не забивал и в основном сидел на скамейке. У Интера на скамейке Брозович, а у нас Побега. О какой конкуренции тут можно говорить?? Если этим летом этот придурок еще и лофтус-чика возьмет, его можно будет увольнять без раздумий. Срочно избавляться надо от Бало туре, ребича, ориги, адли, мессиаса и купить нормальных игроков в основу. Чтобы такие как Крунич выходили со скамейки, а не в основе в полуфинале ЛЧ.
Милан постепенно превращается в Лестер: ушел Канте, достойную замену не взяли, все начало ломаться. Они ведь тогда тоже в ЛЧ хорошо отыграли.
никакого усиления состава.. Для ротации только Тшау удачно подписали и он стрельнул моментами...
Печально конечно, с таким подходом.. И вроде на Пиоли можно грешить, НО... где усиление? после продажи Ибра+Силва при Берлускони, все пошло по одному месту и чемпионство и правда не такое уж и убедительное чтобы надеяться на что то таким составом год к году...