Джеко о 2:0 с «Миланом»: «Интер» хорошо подготовился и сохранял концентрацию до самого конца»

Эдин Джеко рассказал, за счет чего «Интер» обыграл «Милан» (2:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала чемпионов.

«Дерби в полуфинале Лиги чемпионов – такое не каждый день случается. Мы хорошо подготовились, сохраняли концентрацию до самого конца, и это принесло плоды.

Все знают, что я играю на команду. Порой забить не получается, но я стараюсь приносить другую пользу, не только забивать голы. Думаю, сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах», – сказал нападающий « ».

Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ