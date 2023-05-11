Джеко о 2:0 с «Миланом»: «Интер» хорошо подготовился и сохранял концентрацию до самого конца»

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко рассказал, за счет чего «Интер» обыграл «Милан» (2:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Дерби в полуфинале Лиги чемпионов – такое не каждый день случается. Мы хорошо подготовились, сохраняли концентрацию до самого конца, и это принесло плоды.

Все знают, что я играю на команду. Порой забить не получается, но я стараюсь приносить другую пользу, не только забивать голы. Думаю, сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах», – сказал нападающий «Интера».

Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ

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2 комментария

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Papa Paolo
Да все по факту, интер был на 3 головы целостнее, голоднее, точнее.

Интересно, сколько еще раз Интеру надо в сухую Милан выиграть, чтобы начали что-то делать с атакой и со стандартами. В ворота Милана легче забить со стандарта, нежели с пенальти.
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Вадим Белозёров
Интер даст бой в финале кто бы там его не ждал !
+1
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