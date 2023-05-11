Джеко о 2:0 с «Миланом»: «Интер» хорошо подготовился и сохранял концентрацию до самого конца»
Эдин Джеко рассказал, за счет чего «Интер» обыграл «Милан» (2:0).
Команды провели первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Дерби в полуфинале Лиги чемпионов – такое не каждый день случается. Мы хорошо подготовились, сохраняли концентрацию до самого конца, и это принесло плоды.
Все знают, что я играю на команду. Порой забить не получается, но я стараюсь приносить другую пользу, не только забивать голы. Думаю, сегодня я сделал ту работу, которую нужно делать в таких матчах», – сказал нападающий «Интера».
Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ
Интересно, сколько еще раз Интеру надо в сухую Милан выиграть, чтобы начали что-то делать с атакой и со стандартами. В ворота Милана легче забить со стандарта, нежели с пенальти.