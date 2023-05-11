Защитник «Интера» Ачерби о 2:0 с «Миланом»: «Надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали небольшой шаг вперед, не более того»

Франческо Ачерби не склонен переоценивать победу «Интера» над «Миланом» (2:0).

Команды провели первый матч 1/2 финала чемпионов.

«Нам надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали один небольшой шаг вперед и не более того.

То, что мы сделали сегодня, соперник тоже может сделать в ответном матче. Игра будет похожей на сегодняшнюю», – сказал защитник « ».

Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ