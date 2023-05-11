Защитник «Интера» Ачерби о 2:0 с «Миланом»: «Надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали небольшой шаг вперед, не более того»
Франческо Ачерби не склонен переоценивать победу «Интера» над «Миланом» (2:0).
Команды провели первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Нам надо быть осторожными в ответном матче. Мы сделали один небольшой шаг вперед и не более того.
То, что мы сделали сегодня, соперник тоже может сделать в ответном матче. Игра будет похожей на сегодняшнюю», – сказал защитник «Интера».
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