Мхитарян о 2:0 с «Миланом»: «Было бы неплохо забить больше голов, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Не хочу думать, что «Интер» уже в финале»

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян высказался о победе над «Миланом».

«Интер» выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Мхитарян забил второй мяч и был признан лучшим игроком матча.

«С первых минут у нас было огромное желание выиграть этот матч. Мы показали это в первом тайме, справились во втором тайме и выиграли.

В победе есть большая заслуга моих партнеров по команде, которые проделали отличную работу, но это еще не конец. В ответном матче нас ждет отличная битва.

Было бы неплохо забить больше голов, у нас были возможности для этого, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Мы надеемся, что в следующей игре забьем больше.

Я не хочу думать, что мы уже в финале, мы хотим быть сосредоточены на следующем матче. [Победа] – заслуга моих партнеров, а не только моя», – сказал полузащитник «Интера» в эфире TV8.

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6 комментариев

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Михо
Признан лучшим игроком матча! Поздравления!👏🏻
+17
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TheBestCapper
Самый лучший из армян!©️
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Андрей Хенто
Хорошо вбежал в свободный коридор из защитников Милана и воспользовался их гостеприимством, качественный матч провел.
+8
0
+8
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rigobersong
Если выиграет ЛЧ, то первым в истории соберет требл из побед в ЛЕ, ЛК и ЛЧ:)
+6
-2
+4
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John Gotti
Который матч выдает на уровне. Не зря Генриха подписали, а ведь многие из нас скептически отнеслись к его приходу)))
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