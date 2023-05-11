Мхитарян о 2:0 с «Миланом»: «Было бы неплохо забить больше голов, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Не хочу думать, что «Интер» уже в финале»
Генрих Мхитарян высказался о победе над «Миланом».
«Интер» выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Мхитарян забил второй мяч и был признан лучшим игроком матча.
«С первых минут у нас было огромное желание выиграть этот матч. Мы показали это в первом тайме, справились во втором тайме и выиграли.
В победе есть большая заслуга моих партнеров по команде, которые проделали отличную работу, но это еще не конец. В ответном матче нас ждет отличная битва.
Было бы неплохо забить больше голов, у нас были возможности для этого, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Мы надеемся, что в следующей игре забьем больше.
Я не хочу думать, что мы уже в финале, мы хотим быть сосредоточены на следующем матче. [Победа] – заслуга моих партнеров, а не только моя», – сказал полузащитник «Интера» в эфире TV8.
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