Мхитарян о 2:0 с «Миланом»: «Было бы неплохо забить больше голов, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Не хочу думать, что «Интер» уже в финале»

Генрих Мхитарян высказался о победе над «Миланом».

«Интер» выиграл первый матч полуфинала чемпионов со счетом 2:0. Мхитарян забил второй мяч и был признан лучшим игроком матча.

«С первых минут у нас было огромное желание выиграть этот матч. Мы показали это в первом тайме, справились во втором тайме и выиграли.

В победе есть большая заслуга моих партнеров по команде, которые проделали отличную работу, но это еще не конец. В ответном матче нас ждет отличная битва.

Было бы неплохо забить больше голов, у нас были возможности для этого, но, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться двумя. Мы надеемся, что в следующей игре забьем больше.

Я не хочу думать, что мы уже в финале, мы хотим быть сосредоточены на следующем матче. [Победа] – заслуга моих партнеров, а не только моя», – сказал полузащитник « » в эфире TV8.