У «Милана» 1 удар в створ ворот «Интера» за матч при владении 57%. «Нерадзурри» пробили в створ 5 раз
«Милан» нанес всего один удар в створ ворот «Интера» за весь матч.
Команда Стефано Пиоли потерпела поражение в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (0:2).
В этом матче «Милан» владел мячом 57% времени, а «Интер» – 43%. «Нерадзурри» больше били по воротам: у них 18 ударов, 5 из них – в створ. «Россонери» нанесли 12 ударов по воротам соперника, попав в створ 1 раз.
Ответный матч между этими командами состоится 16 мая.
Бастони пешком до штрафной дошёл 😂
Алексис остановился в развитии где-то на уровне U19, поэтому не способен на большее чем обвести одного.
Мессиас сегодня выходом 1х1 показал как у него работает в тандеме мозг и техника.
Их фишка - выносливость, которая нужна для постоянного прессинга. Что то придумать в атаке это прерогатива Леау и Диаса