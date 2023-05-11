У «Милана» 1 удар в створ ворот «Интера» за матч при владении 57%. «Нерадзурри» пробили в створ 5 раз

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» нанес всего один удар в створ ворот «Интера» за весь матч.

Команда Стефано Пиоли потерпела поражение в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (0:2).

В этом матче «Милан» владел мячом 57% времени, а «Интер» – 43%. «Нерадзурри» больше били по воротам: у них 18 ударов, 5 из них – в створ. «Россонери» нанесли 12 ударов по воротам соперника, попав в створ 1 раз. 

Ответный матч между этими командами состоится 16 мая. 

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17 комментариев

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zzzeeerrrooo
Повезло что в итоге только 2 получили
Бастони пешком до штрафной дошёл 😂
+16
0
+16
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Korney
да игра в одни ворота была.думаю Интер в финале
+4
-1
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Joey Ramone
Страдающий Ибра на скамейке - отдельный кадр.
+3
0
+3
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kaka10
Ответ Fabio Grosso
Не понимаю что делает Мессиас в Милане! Игрок уровня Фоджи
Мессиас и Салемакерс игроки со слабым интеллектом.
Алексис остановился в развитии где-то на уровне U19, поэтому не способен на большее чем обвести одного.
Мессиас сегодня выходом 1х1 показал как у него работает в тандеме мозг и техника.

Их фишка - выносливость, которая нужна для постоянного прессинга. Что то придумать в атаке это прерогатива Леау и Диаса
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Granero-24
Комментарий удален пользователем
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Адиль Канатов
Ответ Fabio Grosso
Не понимаю что делает Мессиас в Милане! Игрок уровня Фоджи
Его на стройке нашли. Он каменщик)))
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ubAA
Ответ kaka10
Напомню, в прошлом году Реал в 1/8 Лч проиграл первый матч в Париже без шансов на атаку Пиоли нужно выйти на ответку со схемой 3-4-3 с куражным Леау и Эрнандесом. 3:1 и доп время вполне реальный сценарий учитывая график Интера
В кружевных труселях пускай выходят 😁
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Dixon010
Ответ kaka10
Напомню, в прошлом году Реал в 1/8 Лч проиграл первый матч в Париже без шансов на атаку Пиоли нужно выйти на ответку со схемой 3-4-3 с куражным Леау и Эрнандесом. 3:1 и доп время вполне реальный сценарий учитывая график Интера
Пиоли нужно идти в церковь и молиться, чтобы Леао втащил.
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kaka10
Ответ Dixon010
Пиоли нужно идти в церковь и молиться, чтобы Леао втащил.
Пиоли - атеист и лидер социалистического движения. В честь него названы метро и улицы
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