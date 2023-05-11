У «Милана» 1 удар в створ ворот «Интера» за матч при владении 57%. «Нерадзурри» пробили в створ 5 раз

«Милан» нанес всего один удар в створ ворот «Интера» за весь матч.

Команда Стефано Пиоли потерпела поражение в первой игре полуфинала чемпионов (0:2).

В этом матче « » владел мячом 57% времени, а « » – 43%. «Нерадзурри» больше били по воротам: у них 18 ударов, 5 из них – в створ. «Россонери» нанесли 12 ударов по воротам соперника, попав в створ 1 раз.

Ответный матч между этими командами состоится 16 мая.