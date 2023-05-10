Варан об игре за «Реал»: «В глазах соперников читался страх. Футболка команды – особенная, но носить ее тяжело»
Рафаэль Варан поделился воспоминаниями об игре за «Реал».
«Это была большая ответственность – подписать контракт с «Реалом». Белая футболка команды – особенная, но носить ее тяжело. В глазах соперников читался страх.
Мне очень нравилось играть там и выигрывать титулы. В Мадриде я вошел в новое измерение», – сказал бывший игрок мадридской команды, выступающий за «Манчестер Юнайтед», в эфире программы What I Wore на BT Sport.
Я вот благодарен ему. Удачи Рафаэль.
Кроме ковидного матча с «Ман Сити» вообще не в чем упрекнуть.
Очередные слова благодарности и удачи!
Уже не говорю о том, что в полуфиналах и было по две команды = из Ла Лиги и АПЛ. При этом Вильярреал выбил до этого Баварию и Ювентус, хотя в ЛЛ завершили сезон седьмыми:))
Про то, что творит регулярно Севилья в ЛЕ даже писать как-то неприлично.
В свою очередь хочется Варана похвалить. По молодости был одним из сильнейших и перспективнейших ЦЗ. Высокий, сильный, быстрый, техничный... Очень рано выиграл все что можно. При том что стиль игры команды всегда был очень рисковый. У многих толковых ЦЗ не пошло в Реале.
Жаль походу травмат.