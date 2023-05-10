Варан об игре за «Реал»: «В глазах соперников читался страх. Футболка команды – особенная, но носить ее тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан поделился воспоминаниями об игре за «Реал».

«Это была большая ответственность – подписать контракт с «Реалом». Белая футболка команды – особенная, но носить ее тяжело. В глазах соперников читался страх.

Мне очень нравилось играть там и выигрывать титулы. В Мадриде я вошел в новое измерение», – сказал бывший игрок мадридской команды, выступающий за «Манчестер Юнайтед», в эфире программы What I Wore на BT Sport.

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79 комментариев

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Великий Алонсо
Да уж, когда Криштиану выходил на поле в сливочной футболке, соперники срали и ссали прямо в штаны ещё до свистка перед началом матча, это было великолепно 🙏
+77
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+58
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Konvicted
Рафу можно понять, он выиграл ЛЧ 4 раза, несколько Ла Лиг, а также чемпионат мира. Ему больше неохота страдать. Вот он и устроил себе досрочную пенсию, закончив карьеру в сборной в 29 лет, а клубную - в 28. Сейчас пылит за бешеное бабло в команде, где уже попадание в ЛЧ сродни трофею. Никаких спортивных амбиций, никакого давления, можно хоть 7-0 главному историческому сопернику проиграть, и никто тебе слова плохого не скажет. В общем, милое дело для заката карьеры.
+75
-18
+57
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Syndycate
Ответ Konvicted
Рафу можно понять, он выиграл ЛЧ 4 раза, несколько Ла Лиг, а также чемпионат мира. Ему больше неохота страдать. Вот он и устроил себе досрочную пенсию, закончив карьеру в сборной в 29 лет, а клубную - в 28. Сейчас пылит за бешеное бабло в команде, где уже попадание в ЛЧ сродни трофею. Никаких спортивных амбиций, никакого давления, можно хоть 7-0 главному историческому сопернику проиграть, и никто тебе слова плохого не скажет. В общем, милое дело для заката карьеры.
Думал про Месси пишешь, тоже подходит)
+47
-7
+40
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Raul14
Варана хейтят многие, мол он ушел за деньгами и т.д. и т.п. Но чел к своему 26 выиграл все что можно выиграть на клубном уровне! (Ещё чемпион мира) И потерял мотивацию, хотел попробовать что-то новенькое. И конечно же чуть больше денег.
Я вот благодарен ему. Удачи Рафаэль.
+16
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+16
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Андрей Хенто
Конечно тяжело, слишком большое давление оказывается на игроков, но только в такой атмосфере можно добиться таких успехов. Требования слишком высоки.
+16
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ Джони Две Куртки
учитывая какая нулевая конкуренция в ла лиге даже на зону ЛЧ, то твои слова очень смешно звучат)))) даже такому мёртвому реалу в ла лиге никто толком не может составить конкуренцию за второе место. Атлетико более менее начал набирать в конце обороты, и всё. остальные клубы между собой воюют без толку.
А потом эти «середняки» Ла Лиги выкидывают МЮ из ЛЕ.
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Syndycate
Ответ Cearvm
Забавная попытка троллинга уровня лиги от фаната Реала. А ты так уверен, что попадание в ЛЧ не стало бы трофеем для Реала в Англии? Учитывая неровное выступление на длинной дистанции и сколько чемпионств команда проиграла Барселоне. Так же с МЮ за 3-4 места боролись бы)
Реал уже второй год подряд унижает всю АПЛ в ЛЧ, о чем ты?)
+11
-3
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JENNINGS
С теплотой вспоминаю время игры Варана за «Реал». Достойный преемник Пепе и один из творцов тех самых кубков ЛЧ 2016-18.
Кроме ковидного матча с «Ман Сити» вообще не в чем упрекнуть.
Очередные слова благодарности и удачи!
+10
-3
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soulsick
Ответ Cearvm
Забавная попытка троллинга уровня лиги от фаната Реала. А ты так уверен, что попадание в ЛЧ не стало бы трофеем для Реала в Англии? Учитывая неровное выступление на длинной дистанции и сколько чемпионств команда проиграла Барселоне. Так же с МЮ за 3-4 места боролись бы)
Учитывая, что год назад Реал обыграл топ-3 АПЛ, немного забавно такое читать:))

Уже не говорю о том, что в полуфиналах и было по две команды = из Ла Лиги и АПЛ. При этом Вильярреал выбил до этого Баварию и Ювентус, хотя в ЛЛ завершили сезон седьмыми:))

Про то, что творит регулярно Севилья в ЛЕ даже писать как-то неприлично.
+5
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+5
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Rio (BLR)
Приятно такое слышать от бывших игроков.
В свою очередь хочется Варана похвалить. По молодости был одним из сильнейших и перспективнейших ЦЗ. Высокий, сильный, быстрый, техничный... Очень рано выиграл все что можно. При том что стиль игры команды всегда был очень рисковый. У многих толковых ЦЗ не пошло в Реале.
Жаль походу травмат.
+3
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+3
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Антон Орехов
Точнее и не скажешь .Спасибо Варану за эти годы в Реале!!!
+2
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Пацанчик реальный
Ответ FC.Barcelona
А потом вытирали об него ноги по 5-0
Насчет Реала не знаю,но когда Месси выходил на поле против своего хозяина(Мюллера),ощущение было,что он ……. В штаны еще до начала матча!
+5
-3
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Джони Две Куртки
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
А потом эти «середняки» Ла Лиги выкидывают МЮ из ЛЕ.
по твоей логике тогда МЮ чемпион Испании раз они выкинули Барсу)))
+1
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
Ну давай посмотрим на статистику Месси против своего хозяина в официальных играх,сезон 13-14 лига чемпионов Барса влетела два матча 4-0 и 3-0,сезон 15-16 у Баварии были травмы,но ок результат важнее Барса выиграла 3-0 и проиграла 3-2,сезон 20-21 Барса влетела 8-2,сезон 22-23 два поражения с ПСЖ 0-1 и 0-2 итого на клубном уровне у Месси против хозяина 7 матчей 6 поражений и 1 победа,по голам 20-7 в пользу «Хозяина Месси»,Месси из этих 7 голов забил два,берём матчи сборных и смотрим результаты Месси против Мюллера,ЧМ 2010 победа Германии 4-0,2014 победа Германии 1-0,итого 2 матча 2 победы,общий счет 5-0!Сумируем результаты Месси против Мюллера и Нойера(про которого ты говоришь Месси показывал кто здесь босс),9 матчей счет 8-1 в пользу Мюллера и Нойера по голам 25-7 в пользу немцев,за 9 матчей против Нойера(которому по твоим словам Месси показывал кто здесь босс)Месси забил 2 мяча,ну да два мяча за 9 матчей из которых 8(ВОСЕМЬ) поражений,Месси босс!хахаха!
Сразу же ошибка, Месси не играл ответный матч, думаю дальше такая же белиберда. Мюллер даже мозоли не стоит Месси, 7 ЗМ против тупого лица Томаса этим все сказано
+1
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+1
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Olegus7
Ответ Konvicted
Рафу можно понять, он выиграл ЛЧ 4 раза, несколько Ла Лиг, а также чемпионат мира. Ему больше неохота страдать. Вот он и устроил себе досрочную пенсию, закончив карьеру в сборной в 29 лет, а клубную - в 28. Сейчас пылит за бешеное бабло в команде, где уже попадание в ЛЧ сродни трофею. Никаких спортивных амбиций, никакого давления, можно хоть 7-0 главному историческому сопернику проиграть, и никто тебе слова плохого не скажет. В общем, милое дело для заката карьеры.
Все равно это не тот уровень. Вот Азар молодчик, вообще не играет, а деньги сыпятся - только успевай карманы пошире расставлять, плюс отдельно мешок на трофеи нужно иметь:)
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3062241.html
https://amp.championat.com/football/news-4056969-gollandskie-uchjonye-dokazali-chto-messi-v-dva-raza-luchshe-ronaldu-na-pole.html
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3062241.html
Уахахаха
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3062241.html
https://www.vesti.ru/article/1322048
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Пацанчик реальный
Ответ FC.Barcelona
Кто они?) Если Роналду проиграл во всем, особенно когда они играли в Ла Лиге. Короче до утра можно кидать ссылки, где унижают Роналду
Я тебе могу кучу ссылок кидать,где известные футболисты говорят,что Роналду сильнее!но зачем?ведь это не важно,я вообще не считаю ни Роналду ни Месси никого из них сильнейшими футболистами 21 века,я всегда считал таковыми полузащитников,которые строят игру,кандидатов у меня несколько,но не будем об этом!главное,что как может считаться лучшим футболист у которого есть хозяин?
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Пацанчик реальный
Ответ FC.Barcelona
Уахахаха
А Роналду имеет лучшую карьеру,ведь он выйграл все в Манчестере и ЛЧ и ЗМ,затем все в Реале и ЛЧ и ЗМ,затем все внутренние трофеи в Италии,а Месси игрок одного клуба,он перешел в самый слабый из топ-5 чемпионатов и жиденько там ….Кстати ты слышал,что он уйдёт из ПСЖ с позором и болельщики его же клуба кричали,что он сын ……?!
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3083426.html
Кто они?) Если Роналду проиграл во всем, особенно когда они играли в Ла Лиге. Короче до утра можно кидать ссылки, где унижают Роналду
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
У него есть индивидуальная награда,знаешь какая??!!его весь мир признал «ХОЗЯИНОМ МЕССИ»!
Хорошо, малыш, а теперь иди спи) Весь мир))) Через 5 лет его уже не вспомнит никто.
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**Iscander**
Ответ Ман Сити
А маню никто не боится, иногда даже 7 голов забивают, добавил растроенный варан.
Юмореску
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Пацанчик реальный
Ответ FC.Barcelona
Месси хозяин футбола, а Мюллер ролевик, которого никогда не вспомнят, по фактам. По титулам, по индивидуальным наградам, по всем показателям Месси его нахлобучил
У «Хозяина Месси» другое мнение на этот счет,он считает,что Месси даже не сильнее Роналду,а ты про «хозяина футбола»,хахаха!
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FC.Barcelona
Ответ Пацанчик реальный
Кстати,так чисто поржать,ты читал интервью,где «ХОЗЯИН МЕССИ» говорит,что Роналду сильнее?
Не, я читал где бывшие партнеры Рональды говорят что Месси лучший
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