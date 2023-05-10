Рафаэль Варан поделился воспоминаниями об игре за «Реал».

«Это была большая ответственность – подписать контракт с « ». Белая футболка команды – особенная, но носить ее тяжело. В глазах соперников читался страх.

Мне очень нравилось играть там и выигрывать титулы. В Мадриде я вошел в новое измерение», – сказал бывший игрок мадридской команды, выступающий за « », в эфире программы What I Wore на BT Sport.