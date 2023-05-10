Жозе Моуринью заявил, что не ведет переговоров с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом Моуринью Жорже Мендешем. RMC Sport утверждает, что португальский специалист готов покинуть «Рому» ради « » или «Реала»

«Если «ПСЖ» меня искал, то они не нашли. Со мной не связывались», – сказал главный тренер «Ромы», отвечая на вопрос журналиста Sky Sports.