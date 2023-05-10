Моуринью об интересе «ПСЖ»: «Если меня искали, то не нашли. Со мной не связывались»

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью заявил, что не ведет переговоров с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш ведет переговоры с агентом Моуринью Жорже Мендешем. RMC Sport утверждает, что португальский специалист готов покинуть «Рому» ради «ПСЖ» или «Реала»

«Если «ПСЖ» меня искал, то они не нашли. Со мной не связывались», – сказал главный тренер «Ромы», отвечая на вопрос журналиста Sky Sports.

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11 комментариев

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Streetbor
«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть»©
+13
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+10
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Павел Локтионов
Ответ Rafa Mekhraliev
ПСЖ - это прямое доказательство того, что «не все купишь деньгами»
Боже, так оригинально. Такая свежая мысль. Ауф. Ещё картинку с волками прикрепить забыл
+3
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+3
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Михо
Моур👍🏻😃
+5
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ss_podonok
давно надо было приглашать жозе или зидана вместо почей и гальтье
+1
-1
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Rafa Mekhraliev
ПСЖ - это прямое доказательство того, что «не все купишь деньгами»
+2
-2
0
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Sergey Troshin
А если нашли- то не меня... А если связались- то не со мной....
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mancunian82
Значит все с точностью наоборот)
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