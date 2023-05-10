Леау пропустит матч с «Интером» в ЛЧ из-за травмы. Вингер «Милана» не поехал на стадион

Рафаэле Леау пропустит первый матч с «Интером».

Сегодня « » встретится с « » в полуфинале чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Вингер «россонери» Леау не примет участие в этом матче. Португалец не поехал на стадион вместе с одноклубниками на автобусе, пишет Sky Sport.

Напомним, получил травму бедра во время матча против «Лацио» 6 мая.