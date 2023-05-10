Леау пропустит матч с «Интером» в ЛЧ из-за травмы. Вингер «Милана» не поехал на стадион

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Рафаэл Леау Футбол

Рафаэле Леау пропустит первый матч с «Интером».

Сегодня «Милан» встретится с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

Вингер «россонери» Леау не примет участие в этом матче. Португалец не поехал на стадион вместе с одноклубниками на автобусе, пишет Sky Sport.

Напомним, Леау получил травму бедра во время матча против «Лацио» 6 мая. 

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14 комментариев

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0rbit
Ничего не меняет в раскладах.
Но составы хотелось бы сильнейшие с обеих сторон.
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Ответ kaka10
Надо задушить Интер прессингом и забить два со стандарта
«забить два со стандарта» - это повторить рекорд сезона:) Милан в этом ноль.
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4ina M
М-да уж везет Милану (((
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kaka10
Надо задушить Интер прессингом и забить два со стандарта
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Павел Шилкин
обидно очень. Но ниче. Там Салемакерс. Держитесь, черно-синие.
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Роберт Валанцаска
Ответ 0rbit
Ничего не меняет в раскладах. Но составы хотелось бы сильнейшие с обеих сторон.
Как не меняет ничего? Леао самый опасный игрок Милана. Это потеря серьезнейшая.
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Begench Berdimuradov
жалко.. ну ладно ФОРЦА МИЛАН!!!
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Joey Ramone
Жаль, но и Жиру с Салемакерсом способны нам проблемы доставить, надеемся Ачерби не подведёт и всё будет как в последних играх.
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Адиль Канатов
Потеря потерь)
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FEZ10
Ответ 0rbit
Ничего не меняет в раскладах. Но составы хотелось бы сильнейшие с обеих сторон.
Меняет весь расклад .Лучший игрок команды практически .Шансов у Милана теперь процентов 30
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0rbit
Ответ ubAA
Ахахахаххаххаххахахахах , отлично !!!!!!!!!
бан
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Ответ llolishe
Тоже ищет Холланда, который пропал вчера ночью в Мадриде?
ты написал 15 однотипных комментариев под абсолютно разными ветками, и только в одной удалось собрать плюсов🤡
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