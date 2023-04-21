Форвард «Ахмата» Конате: «Вера – все для меня. Мы здесь благодаря Создателю и ходим по земле ради благих дел. Важно верить в Него, молиться»
Футболист «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о своем отношении к вере.
– Что вера значит для тебя сейчас?
– Все. Знаю, что у всех нас есть Создатель. Мы здесь благодаря ему и ходим по земле ради благих дел. Верить в Него, молиться важно.
Знаю, что на это могут возразить. Но я не представляю себе жизни без контакта со Всевышним. Он дает тебе предназначение в жизни, духовную пищу, побуждает к внутреннему развитию.
Знаешь, мы говорили про отпуск в Африке. И чуть ли не все время до вылета в Европу я молился. Не шучу. И жена у меня, кстати, тоже мусульманка, – сказал Конате.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
а молиться дома не судьба?
религия это способ управления массами
а настоящая вера не требует ни мечетей, ни церквей, ни большого скопления людей вокруг тебя
Будда ответил: "Конечно есть"
Пришёл другой и задал тот же вопрос, но Будда ответил: "Конечно нет, убери эту чушь из головы"
Ученик Будды: "Почему одному сказал что он есть, а другому что его нет"?
Будда: "Первый хотел услышать что Бог есть, второй что его нет"
вот и русь крестили не потому, что народ так захотел, а потому, что властная верхушка во главе с владимиром красное солнышко так захотело
но как быть с тем, что по исламу неверие в бога это страшный грех?
если почитать коран, то выяснится, что мусульманин не должен быть терпимым к атеистам
при падении самолета бога могут вспоминать и верующие и атеисты, но результат будет одинаковым, самолет упадёт, и пассажиры скорее всего не выживут
поэтому то, что при падении самолета атеист на мгновение может захотеть поверить в бога, никак не является аргументом в пользу существования бога
Ну так делайте благие дела, а не загоняйте человечество в пещеры.
...
Воспитанный человек с высокой нравственностью никогда не занимается нравоучением"
Ахахаха)
Просто как не зайдёшь в подобную новость, то обязательно цитата Макса и коммент "21 век на дворе... ")))