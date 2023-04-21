Форвард «Ахмата» Конате: «Вера – все для меня. Мы здесь благодаря Создателю и ходим по земле ради благих дел. Важно верить в Него, молиться»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мохамед Конате религия Футбол

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о своем отношении к вере.

– Что вера значит для тебя сейчас?

– Все. Знаю, что у всех нас есть Создатель. Мы здесь благодаря ему и ходим по земле ради благих дел. Верить в Него, молиться важно.

Знаю, что на это могут возразить. Но я не представляю себе жизни без контакта со Всевышним. Он дает тебе предназначение в жизни, духовную пищу, побуждает к внутреннему развитию.

Знаешь, мы говорили про отпуск в Африке. И чуть ли не все время до вылета в Европу я молился. Не шучу. И жена у меня, кстати, тоже мусульманка, – сказал Конате.

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80 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
От людей, для которых религия это всё, нужно держаться подальше – ради собственной же безопасности.
+99
-18
+81
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Антиполитпроект
Ответ Александр Апофис
Ща мамкины атеисты расскажут быстренько, какой он средневековый)
А ты, папкин верун, почему не написал, какой он современный?)
+44
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А. Мостовой
Бога нет
+61
-32
+29
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Ronaldo187
"Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря с природой порождает веру в богов, в чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь".©
+26
-7
+19
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несахар
Ответ Lionel Andres Messi 10
От людей, для которых религия это всё, нужно держаться подальше – ради собственной же безопасности.
ага, религиозные фанатики готовы воевать с кем угодно только из-за того, что им мечеть строить не разрешили
а молиться дома не судьба?
религия это способ управления массами
а настоящая вера не требует ни мечетей, ни церквей, ни большого скопления людей вокруг тебя
+20
-3
+17
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Серхио Огурцов
Чтобы верить много ума не надо . Религия рассчитана на тех кто не задаёт много вопросов
+22
-5
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АРХАТ
Ответ А. Мостовой
Бога нет
Однажды к Будде пришёл человек и спросил: "Есть Бог"?
Будда ответил: "Конечно есть"
Пришёл другой и задал тот же вопрос, но Будда ответил: "Конечно нет, убери эту чушь из головы"
Ученик Будды: "Почему одному сказал что он есть, а другому что его нет"?
Будда: "Первый хотел услышать что Бог есть, второй что его нет"
+17
-3
+14
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atomio
как показала практика любой может создать свою религию, но если она будет мешать «официальным» религиям то ее быстро объявят сектой и скажут что там маргиналы 😅🤡🤡🤡 донаты могут принимать тока избранные)
+14
-3
+11
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Давид Agabekyan
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Бог есть!
Какой из?
+17
-6
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несахар
Ответ Серхио Огурцов
Чтобы верить много ума не надо . Религия рассчитана на тех кто не задаёт много вопросов
религия насаждалась всегда сверху
вот и русь крестили не потому, что народ так захотел, а потому, что властная верхушка во главе с владимиром красное солнышко так захотело
+9
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несахар
Ответ Кеша
Надо держаться подальше от людей с пустым духовным миром . Если ты атеист , уважай чужие чувства и не навязывай свою идеологию. Оскорблять верующих любой конфессии могут лишь никчемные бездуховные люди. Такие легко предают даже своих близких, традиционные ценности семьи . Из таких получаются отличные сатанисты. Такие всегда верят , но не в Бога , а в свою исключительность. Воспитанный человек с высокой нравственностью никогда не занимается нравоучением и уж тем более не оскорбляет мироощущение людей и их потребность в религии.
мысль "если ты атеист, уважай чувства верующего" звучит прекрасно
но как быть с тем, что по исламу неверие в бога это страшный грех?
если почитать коран, то выяснится, что мусульманин не должен быть терпимым к атеистам
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Штаны Габора Кирая
Ответ А. Мостовой
Бога нет
Как это Бога нет? А кто тогда в Аталанте играет, и в сборной Кот-д’Ивуара?
+7
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Arthurino
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Бог один. Имена разные.
Мы то знаем, кто для тебя истинный Бог. Только он почему-то под землей живет, в бункере
+11
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sintenced
Ответ Александр Апофис
Я не верующий и не атеист) Просто как не зайдёшь в подобную новость, то обязательно цитата Макса и коммент "21 век на дворе... ")))
Это как? Ты небинарен получается?
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Антиполитпроект
Интересно, в других сказочных персонажей он тоже верит? В Санту, Человека-Паука, Дарта Вейдера?
+14
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tony
Ответ Равиль
Кто в Бога не верит - это его право. Многие начинают в него верить когда всё плохо. При падении самолёта самые ярые атеисты начинают верить во всё, лишь бы выжить.
При падении самолета это фальшивая вера. Люди в стрессовой ситуации вспоминают любые способы, чтобы выжить, в том числе готовы даже в магию поверить.
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Ramon Mercader
Лукас Вера, конечно, классный игрок, молодцы Оренбург, что привезли его, но чтобы прямо так фанатеть....
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aarau
а точно бог все это создал, чтобы ты мячик без особого смысла пинал? )
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несахар
Ответ Равиль
Кто в Бога не верит - это его право. Многие начинают в него верить когда всё плохо. При падении самолёта самые ярые атеисты начинают верить во всё, лишь бы выжить.
а чем бог поможет, если самолет падает?
при падении самолета бога могут вспоминать и верующие и атеисты, но результат будет одинаковым, самолет упадёт, и пассажиры скорее всего не выживут
поэтому то, что при падении самолета атеист на мгновение может захотеть поверить в бога, никак не является аргументом в пользу существования бога
+5
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Равиль
Кто в Бога не верит - это его право. Многие начинают в него верить когда всё плохо. При падении самолёта самые ярые атеисты начинают верить во всё, лишь бы выжить.
они тебе об этом сами рассказали?
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sintenced
"Мы здесь благодаря ему и ходим по земле ради благих дел"
Ну так делайте благие дела, а не загоняйте человечество в пещеры.
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Railway/
Ответ Ronaldo187
"Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря с природой порождает веру в богов, в чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь".©
Невозможно не согласиться.
+5
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Pelerin
Ответ Кеша
Надо держаться подальше от людей с пустым духовным миром . Если ты атеист , уважай чужие чувства и не навязывай свою идеологию. Оскорблять верующих любой конфессии могут лишь никчемные бездуховные люди. Такие легко предают даже своих близких, традиционные ценности семьи . Из таких получаются отличные сатанисты. Такие всегда верят , но не в Бога , а в свою исключительность. Воспитанный человек с высокой нравственностью никогда не занимается нравоучением и уж тем более не оскорбляет мироощущение людей и их потребность в религии.
"Если ты атеист , уважай чужие чувства и не навязывай свою идеологию... легко предают... из таких получаются сатанисты
...
Воспитанный человек с высокой нравственностью никогда не занимается нравоучением"

Ахахаха)
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Александр Апофис
Ответ Антиполитпроект
А ты, папкин верун, почему не написал, какой он современный?)
Я не верующий и не атеист)
Просто как не зайдёшь в подобную новость, то обязательно цитата Макса и коммент "21 век на дворе... ")))
+7
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aarau
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
так хоть замаливай, хоть не замаливай - исход один, разве нет? )
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