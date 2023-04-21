Форвард «Ахмата» Конате: «Вера – все для меня. Мы здесь благодаря Создателю и ходим по земле ради благих дел. Важно верить в Него, молиться»

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о своем отношении к вере.

– Что вера значит для тебя сейчас?

– Все. Знаю, что у всех нас есть Создатель. Мы здесь благодаря ему и ходим по земле ради благих дел. Верить в Него, молиться важно.

Знаю, что на это могут возразить. Но я не представляю себе жизни без контакта со Всевышним. Он дает тебе предназначение в жизни, духовную пищу, побуждает к внутреннему развитию.

Знаешь, мы говорили про отпуск в Африке. И чуть ли не все время до вылета в Европу я молился. Не шучу. И жена у меня, кстати, тоже мусульманка, – сказал Конате.

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