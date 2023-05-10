Отец Холанда о том, что его вывели с «Бернабеу»: «Реал» не был рад, что мы праздновали гол де Брюйне, а их фанаты были недовольны счетом 1:1»
Отец Эрлинга Холанда объяснил свое скандальное поведение на матче с «Реалом» в Мадриде.
У Альфа-Инге Холанда случился конфликт с фанатами «Реала» по ходу первого полуфинала Лиги чемпионов (1:1). Охрана вывела с трибуны «Сантьяго Бернабеу» бывшего игрока «Манчестер Сити» и отца форварда «горожан».
По одной версии Альф-Инге якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду. По другой версии он бросал еду в болельщиков «Реала» в ответ на их оскорбления.
«Ок, «Реал» не был рад тому, что мы праздновали гол Кевина де Брюйне. Кроме этого, нам пришлось уйти, потому что фанаты «Реала» были недовольны счетом 1:1», – написал Холанд-старший.
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