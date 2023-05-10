Отец Холанда о том, что его вывели с «Бернабеу»: «Реал» не был рад, что мы праздновали гол де Брюйне, а их фанаты были недовольны счетом 1:1»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сантьяго Бернабеу Кевин де Брюйне Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Отец Эрлинга Холанда объяснил свое скандальное поведение на матче с «Реалом» в Мадриде.

У Альфа-Инге Холанда случился конфликт с фанатами «Реала» по ходу первого полуфинала Лиги чемпионов (1:1). Охрана вывела с трибуны «Сантьяго Бернабеу» бывшего игрока «Манчестер Сити» и отца форварда «горожан».

По одной версии Альф-Инге якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду. По другой версии он бросал еду в болельщиков «Реала» в ответ на их оскорбления.

«Ок, «Реал» не был рад тому, что мы праздновали гол Кевина де Брюйне. Кроме этого, нам пришлось уйти, потому что фанаты «Реала» были недовольны счетом 1:1», – написал Холанд-старший.

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34 комментария

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zy888.8
Папка у Холланда похоже дубина стоеросовая.
+44
-6
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ShamilK
Ведёт себя как гопник и б ы д л о, а потом ещё возмущается
+23
0
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Olajuvon
Праздновали гол, бросали вверх еду!
+19
-2
+17
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Dragnil
Ответ Максим Левицкий
Ахахахаха вот и вся суть сливочных болел. Реал должен быть благодарен случаю, что они пятерку не заглотили, а их счет 1-1 не устраивает. На Этихаде вас поставят на место.
Facepalm
+17
-2
+15
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Верховный Лорд
Эрлинг в Реал, получается, не перейдёт в будущем)
+15
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Arthas M
Ответ deadjoker
Ну, справедливости ради, кидался он вроде арахисом, если верить тому что пишут. Поэтому могли просто и попросить успокоиться, а не выводить. А то выглядит чрезмерно, как не пускать 7 месячного ребенка без fan I’d.
Ой,ну здрасьте,вы купили билет на матч,отдали хорошие деньги за него и в вас ещё будут арахисом кидаться? Вам самим что было бы приятно или раз это отец Холланда,то норм?
+12
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Спартак Уокер
Холанд в этом матче был очень плох честно говоря
+7
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Abdu Giyasov
Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
Жди
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Любезный Коссутий
Ответ Спартак Уокер
Холанд в этом матче был очень плох честно говоря
Рюдигер - хозяин Хааланда
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ hompos
Комментарий удален пользователем
Ну так жди
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Maksat Hasanow
Ответ Максим Левицкий
Ахахахаха вот и вся суть сливочных болел. Реал должен быть благодарен случаю, что они пятерку не заглотили, а их счет 1-1 не устраивает. На Этихаде вас поставят на место.
Сам то веришь что пишешь? Пятерка? 🤦
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Val Smith
У чела замечательная причинно-следственная связь. Не только наша земля такими сказочными персонажами полна. Он не думал почему именно его такого замечательного вывели?
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Любезный Коссутий
Рюдигер - хозяин Хааланда
Рюдигер вчера был хорош в зонной опеке, но не в персоналке. Против Гюндогана и Холланда всегда фолил. В эпизоде с ударом норвежца в подкат стелился Алаба.
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Maksat Hasanow
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а где там Дедзема был? эта пенсия пару раз грохнулась, вымаливая пенальти, и больше ничего. а все на хохланда гонят.
Потому что всё хвалили Холланда а не Бензему. Типа сейчас другая команда, его не остановить и т.д. а в итоге что? Где был Холланд? Да видели пару раз и что? Если честно прошлогодний Сити был более опасен чем сейчас
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alireal
Ответ Максим Левицкий
Ахахахаха вот и вся суть сливочных болел. Реал должен быть благодарен случаю, что они пятерку не заглотили, а их счет 1-1 не устраивает. На Этихаде вас поставят на место.
А чего же на Бернабеу не "поставили на место"? Перед каждым матчем с пеной у рта обещаете разгром Реалу. Смех да и только.))
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Азрет-Али Айбазов
Не быть Холланду в Реале!
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Yubaba
Не повод вести себя как быдлос
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Ruslan3132
детское какое то объяснение. Во всем стадионе нашли папу Холанда и начали его целенаправленно оскорблять, выражая недовольство голом КДБ ))
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Xxx zzz
Так удивительно да,что болельщики Реала не были рады голу ?)) плюс ко всему кидался арахисом,да его можно было и не впускать туда
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Schiaff1no
Так он лазанью бросал, лазанью, а его вывели. Нехорошо
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Бродяга-симпатяга
Просто началась газовая атака обычная для семьи Холанда. Испанцев можно понять
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Лютик
То есть еду бросал, вопрос в мотивации, да?)
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HI MARS
Чем сейчас занимается Кин и свободен ли 17 мая?
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HI MARS
Брешит
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Greatest Of All Time
Ответ Maksat Hasanow
Потому что всё хвалили Холланда а не Бензему. Типа сейчас другая команда, его не остановить и т.д. а в итоге что? Где был Холланд? Да видели пару раз и что? Если честно прошлогодний Сити был более опасен чем сейчас
Причём это первый серьёзный соперник в ЛЧ для Холанда, а его нет на поле. Говорят он коснулся мяча меньше чем Эдерсон. Это разве не провал коснуться мяча меньше чем Вратарь.
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