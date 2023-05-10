Отец Холанда о том, что его вывели с «Бернабеу»: «Реал» не был рад, что мы праздновали гол де Брюйне, а их фанаты были недовольны счетом 1:1»

Отец Эрлинга Холанда объяснил свое скандальное поведение на матче с «Реалом» в Мадриде.

У Альфа-Инге Холанда случился конфликт с фанатами «Реала» по ходу первого полуфинала (1:1). Охрана вывела с трибуны « » бывшего игрока « » и отца форварда «горожан».

По одной версии якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду. По другой версии он бросал еду в болельщиков « » в ответ на их оскорбления.

«Ок, «Реал» не был рад тому, что мы праздновали гол . Кроме этого, нам пришлось уйти, потому что фанаты «Реала» были недовольны счетом 1:1», – написал Холанд-старший.

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и индивидуальная мощь Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»