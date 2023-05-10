Тибо Куртуа: «Реал» справлялся с Гюндоганом и Бернарду. «Сити» пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Бернарду Силва Футбол

Тибо Куртуа рассказал, как «Реал» пропустил гол в матче с «Манчестер Сити» (1:1).

Команды провели первую игру в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Обе команды хорошо играли. Нельзя оставлять сопернику свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей.

В результате соперникам пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел», – сказал вратарь «Реала».

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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35 комментариев

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Bleffinho
Вот только гол организовали именно Бернардо и Гюндоган)
+55
-6
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Советник_042
произнеси его имя, длинноносый
+46
-18
+28
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hala18
Ответ Roman
Большая заслуга в голе - у Родри. Прекрасный отбор именно он совершил
Давайте будем откровенный, удар был сумасшедший и оттуда через накрывающих игроков соперника забить было очень даже не легко, и 80 процентов этого года на Де брюйне
+30
-3
+27
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Roman
Ответ Bleffinho
Вот только гол организовали именно Бернардо и Гюндоган)
Большая заслуга в голе - у Родри. Прекрасный отбор именно он совершил
+9
-3
+6
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Артур Мкртычян
а откуда гол реала то пришел? тоже с дальнего удара. сити норм в обороне отсиделся. и тоже ничего создать не дал. удар бенза головой с оффсайда был.
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alireal
Ответ Isa Babaev
Много болтает Куртуа, ответный матч все расставит на свои места
В смысле болтает? Это конференция ему вопросы задают, он отвечает.
+6
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Andy Brandy
Ответ bam bam
хахаххаах. да история с девушкой Кейна это трэш
Харри Кейна?🤦🏻
+4
0
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f0rmoceft
Ответ Советник_042
произнеси его имя, длинноносый
"Say my name..."
+3
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skytent1
ох и непросто будет реалу в ответном матче в гостях у сити, но всё равно верим, сливочные вперед!
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Артур Мкртычян
Ответ alireal
К чему эти страшилки? Поживём увидим, что там будет на деле. Реалу перед каждым матчем с серьёзным соперником предвещают ад, но как видино по факту всё иначе.
у реала в этом сезоне ещё не было серьезного соперника. по факту. и реал никогда в своей истории не проходил дальше, если не побеждал дома в полуфинале. это уже о чем-то говорит.
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cam
При это Реал сам забил с такой же дистанции
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Igor Agnev
Да, хорошо справлялись. Особенно с Гюндоганом, который отдал голевой пас на того, кто был на дальней дистанции, откуда и ответный гол и пришел. Судя по такой логике, хорошо будет и в следующем матче также хорошо справиться.
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alireal
Ответ skytent1
ох и непросто будет реалу в ответном матче в гостях у сити, но всё равно верим, сливочные вперед!
Ну перед этим матчем Реалу вообще разгром многие предвещали, а вышла вполне равная игра.
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alireal
Ответ Артур Мкртычян
ерунда это. такая опытная команда как реал не должна выключаться. а теперь на Этихаде скорее всего будет все печально для реала. попались в ловушку сити. они в гостях со всеми на 1-1 или 0-0 играют. даже с Копенгагеном. если реал первый пропустит. то команде конец
К чему эти страшилки? Поживём увидим, что там будет на деле. Реалу перед каждым матчем с серьёзным соперником предвещают ад, но как видино по факту всё иначе.
+2
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belikovda.90
Ответ Мадрид наказывает!
Скорее Камавинга, который непонятно чего ошибся в такой простой ситуации, ну и не без судейки конечно, который дал "заиграть" ушедший мяч секундами ранее. Точно так же как чмырь, судивший Реал против Аякса в 2019.
Ну, да. Это же не фолы Карвахаля в 1 тайме без ЖК. Или великолепные отборы Рюдигера с захватами из вольной борьбы. А так да. Судья убил Реал.
+4
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bam bam
Ответ Andy Brandy
Харри Кейна?🤦🏻
Кевина , чёт замена сработал
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real19024ver
Ответ Советник_042
произнеси его имя, длинноносый
Жену попросит
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FortMinor
Ответ Советник_042
произнеси его имя, длинноносый
кстати они вроде замирились, в после матча подошли обнялись
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Мне кажется, Куртуа после окончания карьеры может стать вполне неплохим тренером
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Антон Болховитин
Тот, чье имя нельзя произносить вслух
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Андрей Хенто
Да, Мадрид очень здорово смотрелся в защите, закрыли полностью Холанда, ну и Камавинга здорово персонально противостоял Бернарду.
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Бухгалтер2021
ничего Тибо,Реал в ответной игре победит
+3
-3
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XavIniesta2008-2015
Ответ Bleffinho
Вот только гол организовали именно Бернардо и Гюндоган)
Я бы ещё Грилиша отметил. Стянул на себя двоих и отдал на свободного Гюндогана
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vwzx8mx5vh
Ответ hala18
Давайте будем откровенный, удар был сумасшедший и оттуда через накрывающих игроков соперника забить было очень даже не легко, и 80 процентов этого года на Де брюйне
Там как раз угол никто и не перекрывал
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Мадрид наказывает!
Ответ belikovda.90
Ну, да. Это же не фолы Карвахаля в 1 тайме без ЖК. Или великолепные отборы Рюдигера с захватами из вольной борьбы. А так да. Судья убил Реал.
Захваты из вольной борьбы это про Гиви, ты перепутал, барсаглор.
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