Тибо Куртуа: «Реал» справлялся с Гюндоганом и Бернарду. «Сити» пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел»
Тибо Куртуа рассказал, как «Реал» пропустил гол в матче с «Манчестер Сити» (1:1).
Команды провели первую игру в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Обе команды хорошо играли. Нельзя оставлять сопернику свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей.
В результате соперникам пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел», – сказал вратарь «Реала».
Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс
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