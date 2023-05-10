Тибо Куртуа: «Реал» справлялся с Гюндоганом и Бернарду. «Сити» пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел»

Тибо Куртуа рассказал, как «Реал» пропустил гол в матче с «Манчестер Сити» (1:1).

Команды провели первую игру в 1/2 финала чемпионов.

«Обе команды хорошо играли. Нельзя оставлять сопернику свободного пространства. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей.

В результате соперникам пришлось бить с дальней дистанции – оттуда ответный гол и пришел», – сказал вратарь « ».

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс