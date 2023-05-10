Индзаги перед «Миланом»: «В духе «Интера» не сомневаюсь, но нужно использовать и голову»

Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Миланом».

Сегодня команды проведут первую игру 1/2 финала чемпионов.

«К первому матчу подходим с хорошим настроем. Играть надо будет головой и сердцем. В нашем духе я не сомневаюсь, но мы должны будем также использовать голову, потому что обязательно будут сложные моменты. Гонка будет длиться 180 минут, и нельзя об этом забывать.

За последние 20 месяцев у нас было семь дерби. Мы выигрывали и проигрывали. Можно что-то взять из тех матчей, но все игры отличаются друг от друга. Игрокам надо жертвовать собой ради партнеров.

Мы вышли из группы, где были «Барселона» и «Бавария», попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице «Порту» и «Бенфики» мы столкнулись с еще двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди еще одно.

Мы знаем сильные качества Леау и предпримем меры предосторожности, если он выйдет на поле, но на общий план на игру это не повлияет. « » умеет играть в футбол, это не только контратаки. Мы должны быть хороши во всех аспектах», – сказал главный тренер « ».