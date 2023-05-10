Индзаги перед «Миланом»: «В духе «Интера» не сомневаюсь, но нужно использовать и голову»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался в преддверии матча «Интера» с «Миланом».

Сегодня команды проведут первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов.

«К первому матчу подходим с хорошим настроем. Играть надо будет головой и сердцем. В нашем духе я не сомневаюсь, но мы должны будем также использовать голову, потому что обязательно будут сложные моменты. Гонка будет длиться 180 минут, и нельзя об этом забывать.

За последние 20 месяцев у нас было семь дерби. Мы выигрывали и проигрывали. Можно что-то взять из тех матчей, но все игры отличаются друг от друга. Игрокам надо жертвовать собой ради партнеров.

Мы вышли из группы, где были «Барселона» и «Бавария», попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице «Порту» и «Бенфики» мы столкнулись с еще двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди еще одно.

Мы знаем сильные качества Леау и предпримем меры предосторожности, если он выйдет на поле, но на общий план на игру это не повлияет. «Милан» умеет играть в футбол, это не только контратаки. Мы должны быть хороши во всех аспектах», – сказал главный тренер «Интера».

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9 комментариев

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ConorNite
К концу сезона разогнались довольно неплохо. Вот бы весь сезон так играли.. Глядишь, Наполи глотал бы пыль. Но чемпионство они заслужили. А мы должны взять Кубок Италии в матче с представителем Флоренции, отлично себя проявить с Миланом и финишировать в 4-ке. Хоть и график очень непростой
FORZA INTER
+11
-7
+4
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ InterFan
Это не ваш "капитан" недавно свободным агентом ушел?
так он как раз в интер собирается уже))) с пополнением)))
+3
0
+3
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Марина Быстрова
Ответ Нурбол Жумаскалиев
в составе интера одни розумисты - лукаку (перепутал любимые клубы), лаутаро (с гидроцефалией), чуханоглу (целует любую эмблему что платит ему ЗП), онана (отсидевший за допинг), шкриньяр (посреди сезона кинувший свой клуб ради арабСЖ)
А Лаутаро гидроцефал?
+3
0
+3
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Нурбол Жумаскалиев
в составе интера одни розумисты - лукаку (перепутал любимые клубы), лаутаро (с гидроцефалией), чуханоглу (целует любую эмблему что платит ему ЗП), онана (отсидевший за допинг), шкриньяр (посреди сезона кинувший свой клуб ради арабСЖ)
+5
-3
+2
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Советник_042
Ответ ConorNite
К концу сезона разогнались довольно неплохо. Вот бы весь сезон так играли.. Глядишь, Наполи глотал бы пыль. Но чемпионство они заслужили. А мы должны взять Кубок Италии в матче с представителем Флоренции, отлично себя проявить с Миланом и финишировать в 4-ке. Хоть и график очень непростой FORZA INTER
вам кубок, нам ЛЧ, так будет честно
+4
-3
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InterFan
Ответ Нурбол Жумаскалиев
в составе интера одни розумисты - лукаку (перепутал любимые клубы), лаутаро (с гидроцефалией), чуханоглу (целует любую эмблему что платит ему ЗП), онана (отсидевший за допинг), шкриньяр (посреди сезона кинувший свой клуб ради арабСЖ)
Это не ваш "капитан" недавно свободным агентом ушел?
+4
-3
+1
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Alex8007
Обе команды хороши, даже не знаю, кто более достоин финала, но кто туда выйдет, процентов на 70 станет обладателем лиги чемпионов
+3
-3
0
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Бухгалтер2021
давай Индзаги Реал ждет вас в финале
0
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quadryk
Будет ли Леау, без него сложнее, но это полуфинал, все на максимуме
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