Грилиш после 1:1 с «Реалом»: «Хочется ущипнуть себя, играя в полуфинале ЛЧ, за которым следит весь мир. Не верилось, что все на самом деле»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш поделился эмоциями после ничьей «Манчестер Сити» с «Реалом» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде.

«Перед игрой мама написала мне: «Ты мечтал о таких вечерах с детства». Это правда. Хочется ущипнуть себя, играя в полуфинале Лиги чемпионов, за которым следит весь мир.

Я ничуть не нервничал, но мне не верилось, что все происходит на самом деле», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Terrible
Карвахаль несколько раз ущипнул.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ Vatikan
Весь мир был за Сити!
Каталония не весь мир
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Федоров
Весь мир следил, кроме Италии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stannis
Ответ Vatikan
Весь мир был за Сити!
Лол, ок
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobaka666
Ответ Артем Ким
По матчу кажется будто фланги Реала на голову выше, чем у Сити, что в атаке, что в обороне. Возможно только Уолкер более менее держал уровень. В центре обороны элитнейше отыграл Рюдиге, Аканджи на его фоне нелепо выглядел. Про полузащиту пожалуй промолчу. Уже через неделю узнаем, кто какие уроки вынес с этой игры🔥
Сити осторожничали, реал не знал че сообразить, приходилось обороняться. По итогу +- равная игра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlbertDav
Ответ Артем Ким
По матчу кажется будто фланги Реала на голову выше, чем у Сити, что в атаке, что в обороне. Возможно только Уолкер более менее держал уровень. В центре обороны элитнейше отыграл Рюдиге, Аканджи на его фоне нелепо выглядел. Про полузащиту пожалуй промолчу. Уже через неделю узнаем, кто какие уроки вынес с этой игры🔥
Есть ощущение, что Пеп специально сыграл осторожно и раздает комплименты Реалу. В Англии могут сыграть в мощной доминирующей манере, на удивление Реалу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Ответ El Terrible
Карвахаль несколько раз ущипнул.
И себя заодно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Ответ гилберт
Странный парень какой то. С большим отрывом самый деревянный в Сити, тактической выучкой не блещет, но в ногах динамит и может сыграть остро.
Самый деревянный с огромным отрывом - Холанд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий