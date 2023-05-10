Грилиш после 1:1 с «Реалом»: «Хочется ущипнуть себя, играя в полуфинале ЛЧ, за которым следит весь мир. Не верилось, что все на самом деле»

Джек Грилиш поделился эмоциями после ничьей «Манчестер Сити» с «Реалом» (1:1).

Команды провели первую игру 1/2 финала чемпионов в .

«Перед игрой мама написала мне: «Ты мечтал о таких вечерах с детства». Это правда. Хочется ущипнуть себя, играя в полуфинале Лиги чемпионов, за которым следит весь мир.

Я ничуть не нервничал, но мне не верилось, что все происходит на самом деле», – сказал полузащитник « ».

Равный полуфинал «Реала» и «Сити»: два турбогола, одинаковый xG и вагон интриги на ответку