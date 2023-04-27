Левандовски об 1:2 от «Райо»: «Барсе» было тяжело преодолевать высокий прессинг. Не хватало хладнокровия, чтобы создать больше моментов»
Роберт Левандовски объяснил выездное поражение «Барселоны» от «Райо Вальекано» (1:2) в Ла Лиге.
«Здесь всегда сложно играть, было тяжело преодолевать высокий прессинг «Райо». Мы старались победить, но не хватало хладнокровия, чтобы создать больше голевых моментов. Будем двигаться дальше и сосредоточимся на следующем матче.
Мы в хорошем положении, впереди два домашних матча, нужно постараться сыграть хорошо. Надо подумать, что сделать, чтобы как можно лучше провести последние семь игр», – сказал форвард «Барселоны».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Он может сколько угодно рассказывать что чувствует себя на 25 и постить фотки в инсте с 5% долей жира, но 35-й год это уже солидно для спорта высочайших достижений. Ну до 20 голов в Примере поди докавыляет.
Если Реал выигрывает, то и Барса старается выиграть в своем матче, чтобы сохранить отрыв.
Поэтому надо ставить матчи Барсы первыми, чтобы они не расслаблялись.