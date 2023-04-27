Левандовски об 1:2 от «Райо»: «Барсе» было тяжело преодолевать высокий прессинг. Не хватало хладнокровия, чтобы создать больше моментов»

Роберт Левандовски объяснил выездное поражение «Барселоны» от «Райо Вальекано» (1:2) в Ла Лиге.

«Здесь всегда сложно играть, было тяжело преодолевать высокий прессинг « ». Мы старались победить, но не хватало хладнокровия, чтобы создать больше голевых моментов. Будем двигаться дальше и сосредоточимся на следующем матче.

Мы в хорошем положении, впереди два домашних матча, нужно постараться сыграть хорошо. Надо подумать, что сделать, чтобы как можно лучше провести последние семь игр», – сказал форвард «Барселоны».

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