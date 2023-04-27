Левандовски об 1:2 от «Райо»: «Барсе» было тяжело преодолевать высокий прессинг. Не хватало хладнокровия, чтобы создать больше моментов»

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски объяснил выездное поражение «Барселоны» от «Райо Вальекано» (1:2) в Ла Лиге.

«Здесь всегда сложно играть, было тяжело преодолевать высокий прессинг «Райо». Мы старались победить, но не хватало хладнокровия, чтобы создать больше голевых моментов. Будем двигаться дальше и сосредоточимся на следующем матче.

Мы в хорошем положении, впереди два домашних матча, нужно постараться сыграть хорошо. Надо подумать, что сделать, чтобы как можно лучше провести последние семь игр», – сказал форвард «Барселоны».

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19 комментариев

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Негрейра
У тебя хладнокровие как-будто украли после чм
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deadjoker
Лева совсем сдулся что-то.
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Пепси пеналдувич
Тебе бы побольше эти моменты реализововать.
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АРХАТ
Ответ Негрейра
У тебя хладнокровие как-будто украли после чм
Возраст...
Он может сколько угодно рассказывать что чувствует себя на 25 и постить фотки в инсте с 5% долей жира, но 35-й год это уже солидно для спорта высочайших достижений. Ну до 20 голов в Примере поди докавыляет.
+7
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CopaAmerica
запорол реальный момент 1 на 1 после паса рафиньи
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Негрейра
Ответ АРХАТ
Возраст... Он может сколько угодно рассказывать что чувствует себя на 25 и постить фотки в инсте с 5% долей жира, но 35-й год это уже солидно для спорта высочайших достижений. Ну до 20 голов в Примере поди докавыляет.
Просто он как то резко сдал после чм
+3
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breeze1989
Ответ Негрейра
Просто он как то резко сдал после чм
Все пик формы подгоняли к ЧМ. Видно по всем звездам, кроме тех, кто не играл на ЧМ(Холанд, и Де Брюйне(да, да он ерундой занимался, а не играл))
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CopaAmerica
удивительно как часто барса и реал спотыкаются вместе
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LokiSp
Как же вчера Райо деклассировал Хави, прикольно было смотреть на лицо тренера, который все 90 минут вообще не понимает что можно сделать против таких вездесущих монстров. Если эти ребята из Мадрида могут выдавать такие матчи, то непонятно что они делают в середине таблицы.
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Iuasamotu
Ёпрст, остался всего лишь один турнир, где Барса обязана(!) выигрывать всё подряд, и опять находятся отмазки
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ernar11
Видно, что обе команды доигрывают чемпионат. Стоит Реалу проиграть, так на следующий день Барса играет так же. Всё-таки тяжело настроиться на матч, когда у тебя 11 очков отрыва.
Если Реал выигрывает, то и Барса старается выиграть в своем матче, чтобы сохранить отрыв.
Поэтому надо ставить матчи Барсы первыми, чтобы они не расслаблялись.
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ulannalu
Ну надо же заранее предупреждать людей - так, дескать, и так, нам пожалуйста никакой высокой травы, никакого высокого прессинга, и чтобы играть когда солнушко ещё не рассупонилось. И поле подлиннее.
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vandam777
Оказывается в проигрыше барсетки виноват уже Реал, после газона, солнца дальше еще кто будет? 🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤡
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