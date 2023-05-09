Аке не сыграет против «Реала». Защитник «Сити» не попал в заявку из-за травмы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Натан Аке Футбол

Натан Аке не сыграет с «Реалом» из-за травмы.

Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче 35-го тура АПЛ против «Лидса» (2:0). Аке не смог продолжить игру и был заменен на 54-й минуте.

Защитник не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» и не полетел с командой в Мадрид.

Он также не принимал участия в финальной тренировке перед матчем.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

В схеме Пепа ЧЕТЫРЕ центральных защитника! Откуда такой фетиш и что это дает «Сити»?

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27 комментариев

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Roman
Потеря для Сити. Аке очень хорош в этом сезоне, как же ему повезло, что он летом не ушел в Челси. А ведь трансфер был близок, но Гвардиола оставил его и спас ему карьеру, прокачав до топового уровня
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Nikhad
Ответ HI MARS
Не потеря для Сити.И без него там куча игроков
Кто?
Левоногий там только Лапорт, который 1.91 см
От него Родриго будет убегать, как от стоячего
+15
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He11raizer
Удивительно как Пеп из деревяхи сделал игрока стартового состава команды, претендующей на 3 титула за сезон.
+11
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Андрей Хенто
Ответ Давид Agabekyan
Хоть одну игру Сити посмотри
Человек просто с прошлых лет не смотрел игры Сити)
+7
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Bunyod Turgunov
Думаю Уокер выйдет. С Винисиусом только он может справиться в скоростях
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Эксперимент
Ответ The Best
Вот интересно как Сити будет играть,есть вариант с Уокером на лз против Винни а Аканжи на правом фланге (хотя я сомневаюсь что Аканжи справится против не менее быстрого Родриго).
Ну против Сака он играл и довольно неплохо справился, может Ляпорт выйдет, но он вроде не в лучшей форме.
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Ready FoR WaR
Ответ The Best
Вот интересно как Сити будет играть,есть вариант с Уокером на лз против Винни а Аканжи на правом фланге (хотя я сомневаюсь что Аканжи справится против не менее быстрого Родриго).
А ты видимо не в курсе что вини играет слева, а родриго справа
+4
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Bohdan Kravets
Ответ The Best
Вот интересно как Сити будет играть,есть вариант с Уокером на лз против Винни а Аканжи на правом фланге (хотя я сомневаюсь что Аканжи справится против не менее быстрого Родриго).
Аканджи против Арсенала играл на левом фланге и сумел закрыть Сака, поэтому не удивлюсь, если слева снова выйдет он, а справа Уокер
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Давид Agabekyan
Ответ Supreme Allah
Комментарий удален пользователем
Хоть одну игру Сити посмотри
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Русланф
Ответ Bunyod Turgunov
Думаю Уокер выйдет. С Винисиусом только он может справиться в скоростях
Он единственный кто более менее может помешать Вини, но точно не остановит.
Вини стал намного лучше чем год назад, что не скажешь о Уокера
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Ilia Maksiokov
Ответ He11raizer
Удивительно как Пеп из деревяхи сделал игрока стартового состава команды, претендующей на 3 титула за сезон.
так он как и не был деревяхой как ЦЗ.
Просто не хватает габаритов на топ уровень.
Слева, делает то что умеет особо не выпендриваясь.
Короткие пасы ,скорость , ответственность....
+3
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ML26
Ответ Supreme Allah
Причем тут глоры , их так только ленивый не называет, им это на гербе как девиз нужно уже написать
Мне честно на Барсу побоку) Но из-за таких как он, хочу, чтобы они проигрывали постоянно, лишь бы глоры в луже сидели)
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Виталий Ан
Как же не вовремя. Аке один из ключевых игроков в этом сезоне. Делает на поле все. Это огромная потеря.
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Илес Хамдамов
Ответ GuruFutbola
Ничего страшного, даже вторым составом вынесем меньше чем клуб)
Так барса в еврокубках не играет ведь…
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Армен Амбарян
Ответ GuruFutbola
Ничего страшного, даже вторым составом вынесем меньше чем клуб)
сколько лч там у сити? Не подскажите пожалуйста?)
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Supreme Allah
Ответ Давид Agabekyan
Хоть одну игру Сити посмотри
Ну хз это днарь был хуже линделефа котировался , может тренер и сделал из этого нелеквида более менее игрока, так то с 20 лет авансы вечный баночник Челси его уровнем максимум эвертон казался
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Александр Рабонов
Ответ здравия желаю
Аке победитель ЛЧ в составе Челси. Спасли его. МС еще выиграть ЛЧ надо чтобы кого-то спасать
Ну да) Куда там сити до челси в борьбе за выживание))
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Unwar25
Ответ здравия желаю
Аке победитель ЛЧ в составе Челси. Спасли его. МС еще выиграть ЛЧ надо чтобы кого-то спасать
Какой еще победитель ЛЧ? Аке в это время уже был в Сити, откуда перешел из Борнмута))
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ML26
Ответ GuruFutbola
Ничего страшного, даже вторым составом вынесем меньше чем клуб)
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The Best
Вот интересно как Сити будет играть,есть вариант с Уокером на лз против Винни а Аканжи на правом фланге (хотя я сомневаюсь что Аканжи справится против не менее быстрого Родриго).
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Женя Николаев
Ответ The Best
Вот интересно как Сити будет играть,есть вариант с Уокером на лз против Винни а Аканжи на правом фланге (хотя я сомневаюсь что Аканжи справится против не менее быстрого Родриго).
выпускать сегодня растреннированного Лапорта, это все равно, что выстрелить себе в ногу. Да и потом, он саммый косячный защитник Сити эпохи Гвардиолы
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muchinmuchinmuchin
Ответ Женя Николаев
выпускать сегодня растреннированного Лапорта, это все равно, что выстрелить себе в ногу. Да и потом, он саммый косячный защитник Сити эпохи Гвардиолы
Полностью солидарен. На бумаге Эмерик ТОП- защитник, но есть некое ощущение, что он в матчах высокого ранга ошибается
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Supreme Allah
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