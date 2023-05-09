Аке не сыграет против «Реала». Защитник «Сити» не попал в заявку из-за травмы
Натан Аке не сыграет с «Реалом» из-за травмы.
Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче 35-го тура АПЛ против «Лидса» (2:0). Аке не смог продолжить игру и был заменен на 54-й минуте.
Защитник не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» и не полетел с командой в Мадрид.
Он также не принимал участия в финальной тренировке перед матчем.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.
В схеме Пепа ЧЕТЫРЕ центральных защитника! Откуда такой фетиш и что это дает «Сити»?
Левоногий там только Лапорт, который 1.91 см
От него Родриго будет убегать, как от стоячего
Вини стал намного лучше чем год назад, что не скажешь о Уокера
Просто не хватает габаритов на топ уровень.
Слева, делает то что умеет особо не выпендриваясь.
Короткие пасы ,скорость , ответственность....