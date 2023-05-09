Аке не сыграет против «Реала». Защитник «Сити» не попал в заявку из-за травмы

Натан Аке не сыграет с «Реалом» из-за травмы.

Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче 35-го тура против «Лидса» (2:0). Аке не смог продолжить игру и был заменен на 54-й минуте.

Защитник не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч полуфинала против «Реала» и не полетел с командой в Мадрид.

Он также не принимал участия в финальной тренировке перед матчем.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

В схеме Пепа ЧЕТЫРЕ центральных защитника! Откуда такой фетиш и что это дает «Сити»?