Себальос пропустит матч с «Сити» в ЛЧ. Хавбек «Реала» получил травму бедра на разминке перед финалом Кубка Испании

Полузащитник «Реала» Дани Себальос пропустит первый матч с «Манчестер Сити» из-за травмы.

Перед финалом Кубка Испании против «Осасуны» Себальос почувствовал дискомфорт в левом бедре на разминке.

По информации Marca, у полузащитника « » диагностирована мышечная перегрузка. Восстановление займет от 7 до 10 дней.

Сообщается, что Себальос точно пропустит матчи с « » в Лиге чемпионов во вторник и с «Хетафе» в в субботу.

Хавбек постарается восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Сити» 17 мая.

Себальос о травме Модрича: «Очень жаль, но в полузащите появилось еще одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах»