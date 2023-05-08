Себальос пропустит матч с «Сити» в ЛЧ. Хавбек «Реала» получил травму бедра на разминке перед финалом Кубка Испании
Полузащитник «Реала» Дани Себальос пропустит первый матч с «Манчестер Сити» из-за травмы.
Перед финалом Кубка Испании против «Осасуны» Себальос почувствовал дискомфорт в левом бедре на разминке.
По информации Marca, у полузащитника «Реала» диагностирована мышечная перегрузка. Восстановление займет от 7 до 10 дней.
Сообщается, что Себальос точно пропустит матчи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов во вторник и с «Хетафе» в Ла Лиге в субботу.
Хавбек постарается восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Сити» 17 мая.
Себальос о травме Модрича: «Очень жаль, но в полузащите появилось еще одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах»
Накаркал, похоже)