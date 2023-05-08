Себальос пропустит матч с «Сити» в ЛЧ. Хавбек «Реала» получил травму бедра на разминке перед финалом Кубка Испании

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА травмы Дани Себальос Здоровье Футбол

Полузащитник «Реала» Дани Себальос пропустит первый матч с «Манчестер Сити» из-за травмы.

Перед финалом Кубка Испании против «Осасуны» Себальос почувствовал дискомфорт в левом бедре на разминке.

По информации Marca, у полузащитника «Реала» диагностирована мышечная перегрузка. Восстановление займет от 7 до 10 дней.

Сообщается, что Себальос точно пропустит матчи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов во вторник и с «Хетафе» в Ла Лиге в субботу.

Хавбек постарается восстановиться к ответному матчу с «Манчестер Сити» 17 мая.

Себальос о травме Модрича: «Очень жаль, но в полузащите появилось еще одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах»

19 комментариев

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Екн Лор
Себальос о травме Модрича: "Очень жаль, но в полузащите появилось ещё одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах"

Накаркал, похоже)
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+43
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
Что за ноунейм
У ноунейма больше минут в плей-офф ЛЧ за последние 2 сезона, чем у Педри и Гави вместе взятых лол
+36
-5
+31
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Бабур Туганов
Ответ Arthurino
У ноунейма больше минут в плей-офф ЛЧ за последние 2 сезона, чем у Педри и Гави вместе взятых лол
больше чем у всей Барселоны
+18
-1
+17
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Бестрофейник 19/20
И без травмы пропустил бы матч) Дани скорейшего выздоровления
+8
-3
+5
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Андрей Хенто
Здоровья Дани и скорейшего возвращения на поле! Да, это не основной игрок Мадрида и не самая большая потеря, но Дани порой очень качественно выходит на замену.
+2
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Olegus7
Ответ Бестрофейник 19/20
И без травмы пропустил бы матч) Дани скорейшего выздоровления
На замену бы могли выпустить его, с Челси и Ливерпулем в каждом матче выходил на замену, пусть и на 10 минут только
+1
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Leo Messi
Да дела ещё одна потеря.не увидим ту красоту о которой мечтали.в матчах Сити Реал
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Илья Недилько
о нет, кого же теперь выпускать после 83 минуты? ну если проиграем, то будет весомый аргумент)
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Dikki Shelton
Плохо, но не критично.
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Алекс Самойлов
это не пгтрея совсем
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SAKE01
Один из лучихигроков Реала
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Что за ноунейм
Этот «ноунейм» - универсальный полузащитник, двукратный победитель ЛЧ, действующий чемпион Испании, Кубка Короля и т.д. А самое главное - продолжает выступление в главном еврокубковом турнире :)
+2
-2
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Budabuda
Ответ Екн Лор
Себальос о травме Модрича: "Очень жаль, но в полузащите появилось ещё одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах" Накаркал, похоже)
карма
+3
-3
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Akosha Akbarov
Ответ Екн Лор
Себальос о травме Модрича: "Очень жаль, но в полузащите появилось ещё одно место. Надеюсь сыграть в следующих матчах" Накаркал, похоже)
Модрич - Очень жаль хотель отдохнуть пару матчей но полужащите ёще одно места !
0
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Akosha Akbarov
Ответ Андрей Хенто
Здоровья Дани и скорейшего возвращения на поле! Да, это не основной игрок Мадрида и не самая большая потеря, но Дани порой очень качественно выходит на замену.
Человек замены !
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