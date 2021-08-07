Ведущая «Динамо ТВ»: «Я за разумный феминизм. Мужчина должен быть главным в семье, у них часто и мозги лучше работают в определенных ситуациях»

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко рассказала о своем отношении к феминизму.

«Я совсем не феминистка. Вообще всегда относилась к феминизму скорее отрицательно. Но недавно изучила вопрос, и теперь я за разумный феминизм.

Девушка может получать образование, работать, где хочет, голосовать и так далее. Но «не уступай мне место, не придерживай дверь» – бред.

Мужчина должен быть главным в семье, это заложено природой. Поэтому у мужчины часто и мозги лучше работают в определенных жизненных ситуациях. Бывает, не могу дойти до чего-то логически, а папа или друзья сразу находят решение.

У женщин есть свои сильные стороны – почему ими не пользоваться, зачем быть мужчинами? Я бы не хотела, чтобы ко мне относились как к мужчине: приятны внимание, забота, нежность», – высказалась Лысенко.