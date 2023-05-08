«Твоя дочь исчезнет на этой неделе. Иншааллах, твоя семья умрет». Алдервейрелду угрожал фанат «Генка» в соцсети после матча

Тоби Алдервейрелд показал, с какими угрозами столкнулся в социальных сетях.

Защитник « » реализовал пенальти в матче против « » во втором туре плей-офф чемпионата Бельгии (2:1). После матча один из фанатов соперника угрожал 34-летнему футболисту в соцсети.

Алдервейрелд выложил скриншот сообщений, полученных от анонимного пользователя инстаграма. В них говорится: «На этой неделе твоя дочь исчезнет», «Вы не можете победить без судей», «Сукин сын» и «Иншааллах, твоя семья умрет».

«Всему есть пределы. Я могу справиться с некоторыми вещами, но прямые угрозы моей семье – это за гранью», – написал .

«Генк» осудил поведение фаната: «Футбол живет эмоциями, но такие реакции недопустимы».