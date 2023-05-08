«Твоя дочь исчезнет на этой неделе. Иншааллах, твоя семья умрет». Алдервейрелду угрожал фанат «Генка» в соцсети после матча

Теги Генк высшая лига Бельгия происшествия болельщики Антверпен Тоби Алдервейрелд соцсети Футбол

Тоби Алдервейрелд показал, с какими угрозами столкнулся в социальных сетях.

Защитник «Антверпена» реализовал пенальти в матче против «Генка» во втором туре плей-офф чемпионата Бельгии (2:1). После матча один из фанатов соперника угрожал 34-летнему футболисту в соцсети.

Алдервейрелд выложил скриншот сообщений, полученных от анонимного пользователя инстаграма. В них говорится: «На этой неделе твоя дочь исчезнет», «Вы не можете победить без судей», «Сукин сын» и «Иншааллах, твоя семья умрет».

«Всему есть пределы. Я могу справиться с некоторыми вещами, но прямые угрозы моей семье – это за гранью», – написал Алдервейрелд.

«Генк» осудил поведение фаната: «Футбол живет эмоциями, но такие реакции недопустимы». 

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58 комментариев

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Непристойное предложение
самая мирная религия опять напомнила о себе
+105
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+82
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Дядя ТУРА
вся суть чересчур религиозных людей.
+91
-26
+65
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Андрей Хенто
Порой фанаты теряют разум и забываются, что футбол - это спорт, а не война. Таких людей нужно привлекать к ответственности. Ну а такие слова про дочь - это уже вообще за гранью.
+67
-10
+57
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Непристойное предложение
Ответ Фут.Боль
То есть аноним в интернете написал "Иншаллах" и ты сразу вывод о религии делаешь?) Не удивлюсь, если написал вообще подросток какой-нибудь бельгийский, изобразив из себя якобы мусульманина.
ну он ведь именно это написал) что то я не видел чтобы писали "Иисус тебя покарает" или "Будда уничтожит тебя!"
+43
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Фут.Боль
Ответ Дядя ТУРА
вся суть чересчур религиозных людей.
Действительно религиозный человек так никогда не написал бы.
+44
-9
+35
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Abu Ibrahim
Ответ Дядя ТУРА
вся суть чересчур религиозных людей.
если я напишу «пусть Бог тебя покарает» это не значит что я религиозный человек )
+29
-6
+23
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Tigo_Volchara93
Главное в рамадан поститься, тогда будет все ок
+23
-5
+18
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ConorNite
Некоторые заходят слишком далеко. Футбол должен объединять людей.
Давайте разбавим эту негативную новость, вспомнив о попытках Геннадия Сергеевича произнести его фамилию))
+17
-2
+15
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San9
Обычные представители самой мирной религии. Семья, родственники - все стандартно.
+15
-5
+10
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T622222
Написал такое - упомянул Ребенка только тюремный срок как за неумышленное убийство - сразу все угомоняться
+9
0
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Фут.Боль
Ответ Непристойное предложение
самая мирная религия опять напомнила о себе
То есть аноним в интернете написал "Иншаллах" и ты сразу вывод о религии делаешь?) Не удивлюсь, если написал вообще подросток какой-нибудь бельгийский, изобразив из себя якобы мусульманина.
+31
-23
+8
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Faulheit
Ответ Rakhim02
а по твоему он должен был оскорбить Алдервейта ?
для риго не зазорно рубить плюсы спустя год на теме ребенка-аутиста, или насмехаться и преуменьшать смерть ребёнка. Такие же персонажи и пишут Алдервейрелду
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Полуэктов Пётр
Ну вот за такие вещи надо подавать заявление в полицию и пускай ищут этого придурка. Или для того, чтобы нашли, нужно, чтобы в сообщении был смайлик с обезьянкой?
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razoblachitel
Ответ Abu Ibrahim
если я напишу «пусть Бог тебя покарает» это не значит что я религиозный человек )
нерелигиозный человек вряд ли так станет писать
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Tigo_Volchara93
Халяльно
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Михо
Такие вещи писать вообще недопустимо , но если уж решил угрожать, почему он судье это не написал, если считал что их засудили?
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кабан галльский
Давайте просто признаем, что если бы так белый бельгиец христианин написал игроку мусульманину, то его ему бы запретили на всю жизнь ходить на стадионы и еще бы штраф какой-нибудь впаяли, а в интернете развернулся бы очередной флэшмоб против расизма и в защиту бедных и невинных меньшинств.
+6
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Шамиль Абдулпатахов
Ответ Andrey Andreev
очень по-мусульмански
Это пиар-компания против ислама . Не ведитесь
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Тюменец
Какой-то очередной ….анько не справился с давлением на пустую черепную коробку и решил, что может все
+2
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Эрнандес Эрнандес
Там кстати украинец Буданов обещал убивать всех русских на планете… он случайно не мусульманин?

Тут просто пишут, что на такое способны только мусульмане 😁
+6
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Tigran Shuts
Ответ Непристойное предложение
ну он ведь именно это написал) что то я не видел чтобы писали "Иисус тебя покарает" или "Будда уничтожит тебя!"
обычно пишут Бог или Господь.
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Непристойное предложение
Ответ sheri_24
Увидел слово «Иншааллах» и сразу набросился на религию. Обычные фанатики же не позволяют себе такого. Откуда ты знаешь, может специально так написали, чтобы дискредитировать Ислам и чтобы овцы вроде тебя повелись на это?
да, конечно. всё эти оскорбления и терракты и угрозы- всё это специально, чтобы дискредеиироваль религию. сама религия мирная, согласен.
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Team_Coach
Ответ Непристойное предложение
самая мирная религия опять напомнила о себе
Религия напомнила о себе или человек, который на голову откинутый?
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Andrey Andreev
очень по-мусульмански
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sheri_24
Ответ Дядя ТУРА
вся суть чересчур религиозных людей.
Вся суть любых фанатиков, не только религиозных
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