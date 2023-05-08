Невилл после поражения «МЮ» от «Вест Хэма»: «Глейзеры – настоящее позорище. Слабость и уклонение от ответственности типичны для них»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Вест Хэм премьер-лига Англия Глейзеры соцсети Футбол

Гари Невилл выступил с жесткой критикой владельцев «Манчестер Юнайтед».

В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (0:1).

После матча Невилл написал в твиттере пост с критикой игры «Манчестер Юнайтед» и политики владельцев клуба, семейства Глейзеров.

«Юнайтед» в этом матче был очень плох. Хорошо, что тен Хаг видит больше игроков в таких ситуациях. Это поможет ему понять, кого он хочет видеть в команде.

Настоящее позорище – это Глейзеры. Они ждут, когда пройдет последняя игра на «Олд Траффорд», чтобы уйти? Это было бы типично для них – слабость, уклонение от ответственности до конца!

Сотрудники клуба, на поле и за его пределами, находятся в неопределенном положении в ожидании новых владельцев! Не говоря уже о подписании новичков и о том, каким будет бюджет! Это уже должно было быть сделано! Никакого класса до самого конца», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария

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<~Inter~>
Они то в чем тут виноваты? Они не дали Де Хеа нормально оттолкнуться? Или это они держат на поле Рэшфорд который играл хуже Антони?
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SPB_12_adekvat
Ответ <~Inter~>
Они то в чем тут виноваты? Они не дали Де Хеа нормально оттолкнуться? Или это они держат на поле Рэшфорд который играл хуже Антони?
А это очень легко критиковать глейзеров, Гарри только это и умеет, когда тренировал его кореш-физрук Сульшер, то он вообще про него плохого слова не сказал.
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k_terekhov
Видимо, Давид Де Глейзер в воротах стоял
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Фан Рубина
Как раз идеальные владельцы для середняка.
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Кан и Баллак сидят в баре
Невилл после триумфа в Валенсии хоть раз про свою работу прокомментировал что-то? Сам же показал как надо клуб на колени ставить.
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Yakub25
Не понимаю такие высказывания в адрес Глейзеров. Они-то в чем виноваты? Игроки покупаются те, о которых просят. Тренерам всегда даются шансы (Сульшера держали сколько), когда была скандальная ситуация зимой, опять же встали на сторону тренера и уволили Роналду. Видимо, им ещё надо и на поле выходить каждый матч.
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Роберт Валанцаска
Ответ k_terekhov
Видимо, Давид Де Глейзер в воротах стоял
Ну Де Хеа то ошибку допустил, базара нет, но где игра команды ? Тут виноват Тен Хаг в первую очередь.
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Дмитрий Батраев
деньги дали на трансферы нового тренера позвали , Роналду выгнали и что ? результат нужно приносить самим игрокам а не винить руководство
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stanvixx
В комментах многие не понимают при чём тут тут Глейзеры, так и пишут: "не понимаю...". Так вот Невилл не имеет ввиду, что в игровом нет проблем. Просто в данный момент высказался о том, что из за нерешительности Глейзеров с продажей, сотрудники, в том числе и футболисты и тренеры, находятся в подвешенном состоянии типа. А то, что Де Хеа это Де Хеа и с атакой грузновато, он вроде как и не спорит. Но это другая тема!
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mr.birik
Этот придурок , уже не знает на кого наезжать . Глейзеры и так тратятся на всяких лохов тройные ценники . А кто рекомендует их покупать , вот где главный вопрос …
Ну и , к тренерскому штабу вопросики имеются
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Тима Мамхяг
Это не нащ MU👹
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karatim25
Ответ avalanch
Причем тут глейзеры )) если арабы сейчас купят клуб, поражения прекратятся?
Он наверное имел ввиду менеджмент в целом , просто не пойму , 10 лет прошло вроде как мю на дне по своим меркам , за 10 лет можно было и сделать перестройку наконец . Барсе два года понадобилось , реал как то тоже в процессе пытается , как можно было не нанять нормального тренера давно , сколько вариантов было , и сейчас есть , в общем думаю менеджмент гавно )
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Alexander Nickitin
Ответ Чёрный тюльпан
Позорище - это ты и тебе подобные легендочки МЮ, которые ссут сказать по делу, а держат нос по ветру. Коль болельщики бочку катят на Глейзеров, то и этот решил примазаться, валя всё со здоровой головы на больную. Если бы нормальным экспертом был, то давно бы уже прошёлся чуть ли не по каждому игроку МЮ, в том числе и по тренеру. Как херню нести про других тренеров, так пожалуйста, все легендочки в сборе и работают на убой по указке, а как Сульшерчик или тен Хаг, который плетёт с три короба то, что хотят слышать болельщики, но при этом не может здраво оценить свои силы и своей команды, то у Невилла язык в заднице. Жаль, что нет возможности смачно харкнуть в рожу популиста Гарри.
по игрокам уже проходились миллион раз опомнись че толку по ним проходиться. когда владельцы клуба не ставят серьезно спортивных задач и не ставят людей на нужные должности которые контролировать их выполнение, то игроки ведут себя пофигистично, как в МЮ и происходит последние годы после ухода Фергюсонна. простой пример один и тот же состав при Сэре Алексе выигрывал АПЛ и выходил в финал ЛЧ, а после его ухода седьмое место
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BK Graphs
Ответ stanvixx
В комментах многие не понимают при чём тут тут Глейзеры, так и пишут: "не понимаю...". Так вот Невилл не имеет ввиду, что в игровом нет проблем. Просто в данный момент высказался о том, что из за нерешительности Глейзеров с продажей, сотрудники, в том числе и футболисты и тренеры, находятся в подвешенном состоянии типа. А то, что Де Хеа это Де Хеа и с атакой грузновато, он вроде как и не спорит. Но это другая тема!
Да ну? Может стоило высказываться до поражения что "слабость Глейзеров" все равно не даст играть?
В составе уже немало любимчиков ЭТХ, до него долгожданный Санчо с Вараном купили, Бруно вместо Погба. В атаке свой Мбаппе, по краям Шоу и АВБ. Игроки из основы топ сборных. Это глейзеры мешают играть против ВХЮ и Тоттенхэма?? Кто там в подвешанном состоянии?? Пускай не выпускают играть, или обьяснят что с такой игрой их никуда не возьмут. А Лфк, Арсенал, Ньюкасл раскупили всех топов?? Да даже Сити меньше МЮ потратил и на самом деле Пепу не покупали до Холанда самых хайповых ребят в футболе. Бернарду из Монако, Мареза когда даже Арсенал не взял, Гриллиша из АВ вместо Мэдисона и всё, никаких чемпионов мира, чемпионов ЛЧ с других грандов, многие даже не чемпионы страны до МС.
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