Невилл после поражения «МЮ» от «Вест Хэма»: «Глейзеры – настоящее позорище. Слабость и уклонение от ответственности типичны для них»

Гари Невилл выступил с жесткой критикой владельцев «Манчестер Юнайтед».

В матче 35-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил « » (0:1).

После матча написал в твиттере пост с критикой игры « » и политики владельцев клуба, семейства Глейзеров.

«Юнайтед» в этом матче был очень плох. Хорошо, что тен Хаг видит больше игроков в таких ситуациях. Это поможет ему понять, кого он хочет видеть в команде.

Настоящее позорище – это Глейзеры. Они ждут, когда пройдет последняя игра на «Олд Траффорд», чтобы уйти? Это было бы типично для них – слабость, уклонение от ответственности до конца!

Сотрудники клуба, на поле и за его пределами, находятся в неопределенном положении в ожидании новых владельцев! Не говоря уже о подписании новичков и о том, каким будет бюджет! Это уже должно было быть сделано! Никакого класса до самого конца», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».