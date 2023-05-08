Невилл после поражения «МЮ» от «Вест Хэма»: «Глейзеры – настоящее позорище. Слабость и уклонение от ответственности типичны для них»
Гари Невилл выступил с жесткой критикой владельцев «Манчестер Юнайтед».
В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (0:1).
После матча Невилл написал в твиттере пост с критикой игры «Манчестер Юнайтед» и политики владельцев клуба, семейства Глейзеров.
«Юнайтед» в этом матче был очень плох. Хорошо, что тен Хаг видит больше игроков в таких ситуациях. Это поможет ему понять, кого он хочет видеть в команде.
Настоящее позорище – это Глейзеры. Они ждут, когда пройдет последняя игра на «Олд Траффорд», чтобы уйти? Это было бы типично для них – слабость, уклонение от ответственности до конца!
Сотрудники клуба, на поле и за его пределами, находятся в неопределенном положении в ожидании новых владельцев! Не говоря уже о подписании новичков и о том, каким будет бюджет! Это уже должно было быть сделано! Никакого класса до самого конца», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Ну и , к тренерскому штабу вопросики имеются
В составе уже немало любимчиков ЭТХ, до него долгожданный Санчо с Вараном купили, Бруно вместо Погба. В атаке свой Мбаппе, по краям Шоу и АВБ. Игроки из основы топ сборных. Это глейзеры мешают играть против ВХЮ и Тоттенхэма?? Кто там в подвешанном состоянии?? Пускай не выпускают играть, или обьяснят что с такой игрой их никуда не возьмут. А Лфк, Арсенал, Ньюкасл раскупили всех топов?? Да даже Сити меньше МЮ потратил и на самом деле Пепу не покупали до Холанда самых хайповых ребят в футболе. Бернарду из Монако, Мареза когда даже Арсенал не взял, Гриллиша из АВ вместо Мэдисона и всё, никаких чемпионов мира, чемпионов ЛЧ с других грандов, многие даже не чемпионы страны до МС.